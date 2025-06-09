Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии в отборе ЧМ-2026

© FIFA Трофей чемпионата мира 2026 года

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Казахстана по футболу проиграла национальной команде Северной Македонии в домашнем матче европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Встреча группы J, которая прошла в понедельник в Астане, закончилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 33-й минуте забил Александар Трайковски.

В составе команды Казахстана полный матч провели защитник "Зенита" Нуралы Алип и нападающий "Ахмата" Максим Самородов.