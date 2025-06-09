Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии в отборе ЧМ-2026
19:00 09.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии в отборе ЧМ-2026

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Казахстана по футболу проиграла национальной команде Северной Македонии в домашнем матче европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Встреча группы J, которая прошла в понедельник в Астане, закончилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 33-й минуте забил Александар Трайковски.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J
09 июня 2025 • начало в 17:00
Завершен
Казахстан
0 : 1
Северная Македония
33‎’‎ • Александар Трайковски
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе команды Казахстана полный матч провели защитник "Зенита" Нуралы Алип и нападающий "Ахмата" Максим Самородов.
Казахстанская команда с 3 очками в трех матчах идет на третьем месте в турнирной таблице группы, сборная Северной Македонии (8 очков) вышла на первую позицию, проведя на игру больше.
