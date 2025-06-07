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В Палестине заявили о 12 жертвах израильского обстрела палаток с беженцами - РИА Новости, 07.06.2025
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02:35 07.06.2025 (обновлено: 02:54 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/ljudi-2021456222.html
В Палестине заявили о 12 жертвах израильского обстрела палаток с беженцами
В Палестине заявили о 12 жертвах израильского обстрела палаток с беженцами - РИА Новости, 07.06.2025
В Палестине заявили о 12 жертвах израильского обстрела палаток с беженцами
По меньшей мере 12 человек погибли, более 40 пострадали при израильском обстреле палаток с беженцами на юге сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:35:00+03:00
2025-06-07T02:54:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 7 июн — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, более 40 пострадали при израильском обстреле палаток с беженцами на юге сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на медицинский источник."Двенадцать человек погибли, более 40 пострадали при обстреле оккупацией (Израилем. — Прим. ред.) палаток с перемещенными лицами к западу от города Хан-Юнис", — заявил собеседник канала в медицинском комплексе Насер в Хан-Юнисе.В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250605/gaza-2021046365.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Палестине заявили о 12 жертвах израильского обстрела палаток с беженцами

При израильском обстреле палаток в секторе Газа погибли 12 человек

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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КАИР, 7 июн — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, более 40 пострадали при израильском обстреле палаток с беженцами на юге сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на медицинский источник.
"Двенадцать человек погибли, более 40 пострадали при обстреле оккупацией (Израилем. — Прим. ред.) палаток с перемещенными лицами к западу от города Хан-Юнис", — заявил собеседник канала в медицинском комплексе Насер в Хан-Юнисе.
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В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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