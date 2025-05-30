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Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности
Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности - РИА Новости, 30.05.2025
Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности
Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:42:00+03:00
2025-05-30T13:42:00+03:00
2025-05-30T13:46:00+03:00
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Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности
Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности
2025-05-30T13:42
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PT21M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности
Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности.
2025-05-30T13:42
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PT21M36S
Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности
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Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности.