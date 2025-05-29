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Объемы поддержки участников спецоперации наращивают в Алтайском крае - РИА Новости, 29.05.2025
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
12:27 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/tomenko-2019744186.html
Объемы поддержки участников спецоперации наращивают в Алтайском крае
Объемы поддержки участников спецоперации наращивают в Алтайском крае - РИА Новости, 29.05.2025
Объемы поддержки участников спецоперации наращивают в Алтайском крае
Почти 30 тысяч жителей Алтайского края участвуют в спецоперации, в регионе наращивают объемы поддержки бойцов, сообщил губернатор Виктор Томенко во время... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:27:00+03:00
2025-05-29T12:27:00+03:00
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
сво
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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Почти 30 тысяч жителей Алтайского края участвуют в спецоперации, в регионе наращивают объемы поддержки бойцов, сообщил губернатор Виктор Томенко во время ежегодного отчета. "2024 год был годом, когда приоритетом власти была продолжающаяся работа по поддержке бойцов СВО. С февраля 2022 года почти 30 тысяч наших земляков встали в ряды вооружённых сил Российской Федерации… Объем гуманитарного груза, направленного в зону СВО, в 2024 году увеличился еще почти на четверть. В Алтайском крае 30 волонтерских организаций, которые поддерживают солдат на передовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что Алтайский край также продолжал восстанавливать Славяносербский муниципальный округ ЛНР. В 2024 году большая часть работ была связана с восстановлением многоквартирных домов. "Всего за весь период работ реконструировано и отремонтировано 526 зданий и коммунальных объектов", - отмечает пресс-служба. Сообщается, что несмотря на внешнее давление, Алтайский край продолжил успешно выполнять обязательства и развивать экономику. По итогам 2024 года значения основных макроэкономических показателей превышают среднероссийские значения. "Валовой региональный продукт Алтайского края продолжил свой рост и составил почти 1 триллион 200 миллиардов рублей. Прирост экономики оценивается на уровне 4,2%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250520/altay-2018063174.html
https://ria.ru/20250514/barnaul-2016792996.html
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алтайский край, виктор томенко, сво
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко, СВО
Объемы поддержки участников спецоперации наращивают в Алтайском крае

Томенко: в Алтайском крае наращиваются объемы поддержки участников спецоперации

© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Почти 30 тысяч жителей Алтайского края участвуют в спецоперации, в регионе наращивают объемы поддержки бойцов, сообщил губернатор Виктор Томенко во время ежегодного отчета.
"2024 год был годом, когда приоритетом власти была продолжающаяся работа по поддержке бойцов СВО. С февраля 2022 года почти 30 тысяч наших земляков встали в ряды вооружённых сил Российской Федерации… Объем гуманитарного груза, направленного в зону СВО, в 2024 году увеличился еще почти на четверть. В Алтайском крае 30 волонтерских организаций, которые поддерживают солдат на передовой", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Алтайский край также продолжал восстанавливать Славяносербский муниципальный округ ЛНР. В 2024 году большая часть работ была связана с восстановлением многоквартирных домов.
"Всего за весь период работ реконструировано и отремонтировано 526 зданий и коммунальных объектов", - отмечает пресс-служба.
Сообщается, что несмотря на внешнее давление, Алтайский край продолжил успешно выполнять обязательства и развивать экономику. По итогам 2024 года значения основных макроэкономических показателей превышают среднероссийские значения.
"Валовой региональный продукт Алтайского края продолжил свой рост и составил почти 1 триллион 200 миллиардов рублей. Прирост экономики оценивается на уровне 4,2%", - говорится в сообщении.
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Алтайский крайАлтайский крайВиктор ТоменкоСВО
 
 
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