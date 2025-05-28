https://ria.ru/20250528/bagreeva-2019410793.html

Оборот производителей пищепрома в Москве составил 221 млрд рублей

Оборот производителей пищепрома в Москве составил 221 млрд рублей - РИА Новости, 28.05.2025

Оборот производителей пищепрома в Москве составил 221 млрд рублей

Оборот компаний, производящих в Москве пищевые продукты и напитки, за первые три месяца текущего года составил 221 миллиард рублей, рост составил 10,3% в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:15:00+03:00

2025-05-28T09:15:00+03:00

2025-05-28T09:15:00+03:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Оборот компаний, производящих в Москве пищевые продукты и напитки, за первые три месяца текущего года составил 221 миллиард рублей, рост составил 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению с первым кварталом 2024 года, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра отметила, что в столице идет активное развитие пищепрома. Столичные компании занимаются расширением своих мощностей, они активно осваивают новые технологии, растет число выпущенных товаров и их качество. Кроме того, расширяется рынок продаж – московский ассортимент отправляют в другие российские субъекты."В январе – марте 2025 года оборот пищевой промышленности достиг 221 миллиарда рублей – это более чем на 10% больше, чем в первом квартале прошлого года. Около 21% из этого объема, или 46 миллиардов рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности. Почти 15%, или 32,7 миллиарда рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, более 12%, или 26,9 миллиарда рублей, – производители молочной продукции", – сказала глава столичного ДЭПР, слова которой привели в пресс-службе.Лидерами роста по итогам первых трех месяцев этого года стали предприятия, которые производят масложировую продукцию. Оборот этих компаний увеличился почти в девять раз, до 649 миллионов рублей. На 39% вырос оборот мукомольных заводов (до 5,3 миллиарда рублей). Выручка компаний по производству фруктовых и овощных консервов выросла на 35% (до 7,4 миллиарда рублей).Свыше 77% оборота пищевой промышленности, или 171,1 миллиарда рублей, приходится на крупные и средние предприятия. Выручка таких компаний увеличилась на 5,5% в сравнении с первым кварталом 2024 года. Оборот малых компаний составил 49,7 миллиарда рублей – это практически 23% отраслевого оборота. За год выручка этих предприятий выросла на 31%.Производство пищевой продукции – одно из главных направлений московской промышленности. Доля этой отрасли в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора составляет 12,9%. Москва обеспечивает свыше 6% оборота пищевой промышленности страны.Ранее Багреева сообщала, что оборот компаний, производящих в Москве пищевую продукцию, в прошлом году составил 807,1 миллиарда рублей, рост оборота – 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению с 2023 годом.

https://ria.ru/20250527/bagreeva-2019189787.html

https://ria.ru/20250523/bagreeva-2018515171.html

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москва, мария багреева