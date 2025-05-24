Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на май 2025 года
© Getty Images / koya79Магнитные бури в мае
© Getty Images / koya79
Магнитные бури в мае
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Происходящие на Солнце процессы заметно отражаются и на нашей планете, в том числе провоцируя магнитные бури. Следить за их графиком и текущей геомагнитной обстановкой особенно полезно для людей с повышенной чувствительностью. Расписание магнитных бурь в мае по дням и по часам, есть ли возможность предсказать активность солнца по календарю для разных городов — в материале РИА Новости.
Магнитные бури в мае
“Магнитной бурей называют временное изменение магнитного поля Земли, которое происходит в результате взаимодействия с потоками заряженных частиц, прилетающих из космоса (их также называют “солнечный ветер”), — говорит Валерий Тепляков, преподаватель физики и математики, биофизик в лаборатории сверхсильных световых полей. — Большую часть времени магнитосфера находится в стабильном состоянии, однако повышенная солнечная активность может привести к возмущениям геомагнитного поля. В последние годы солнечная активность и, как следствие, магнитные бури стали более интенсивными, чем раньше. Это объясняется тем, что солнечная активность — циклический процесс (цикл Швабе), и сейчас наблюдается ее рост, который в дальнейшем сменится спадом. В текущий момент происходит появление и развитие пятен на поверхности Солнца, которые напрямую влияют на силу солнечного излучения”.
© Getty Images / murat4artМагнитные бури
© Getty Images / murat4art
Магнитные бури
Магнитные бури различной интенсивности, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возможны и в мае 2025 года.
Расписание магнитных бурь на май по дням и часам
Предсказать с абсолютной точностью дату и время очередной магнитной бури практически невозможно. Именно поэтому исследователи публикуют предварительные прогнозы, а после корректируют полученные данные. Но даже такая информация может быть полезна гражданам, которые в период магнитных бурь ощущают заметное ухудшение состояния здоровья.
© Getty Images / Jamie GrillГоловная боль у девушки
© Getty Images / Jamie Grill
Головная боль у девушки
“Живые организмы нашей планеты (и человек — в том числе) эволюционно приспособились к магнитному полю Земли. Однако геомагнитные бури (несмотря на тот факт, что происходят периодически) по-прежнему являются "выдающимися" событиями, на которое биологические системы реагируют особым образом, — отмечает Валерий Тепляков. — Так, у людей это может проявляться головной болью, повышенной усталостью и другими симптомами, которые являются следствием повышенных затрат ресурсов организма на поддержание стабильного режима работы. Также стоит отметить, что в последние годы человечество окружает себя все большим и большим число дополнительных источников магнитного поля (это и транспортные средства, и домашняя электроника, ЛЭП и т.д.) В период повышенной геомагнитной активности эти объекты также испытывают дополнительное воздействие, а, следовательно, и повышают влияние на человека, что и отражается на самочувствии”.
Если судить по прогнозам, большая часть магнитных бурь в мае придется на первую половину месяца. Вот предварительный расклад для жителей столицы:
3 — магнитосфера спокойная
4 — магнитосфера возбужденная
5 — слабая магнитная буря
Дата
Состояние магнитосферы
дата
Состояние магнитосферы
1 мая, четверг
4
2 мая, пятница
5
3 мая, суббота
3
4 мая, воскресенье
3
5 мая, понедельник
5
6 мая, вторник
5
7 мая, среда
5
8 мая, четверг
4
9 мая, пятница
3
10 мая, суббота
4
11 мая, воскресенье
3
12 мая, понедельник
3
13 мая, вторник
3
14 мая, среда
3
15 мая, четверг
3
16 мая, пятница
3
17 мая, суббота
3
18 мая, воскресенье
4
19 мая, понедельник
4
20 мая, вторник
4
21 мая, среда
4
22 мая, четверг
3
23 мая, пятница
3
24 мая, суббота
3
25 мая, воскресенье
3
26 мая, понедельник
3
27 мая, вторник
3
28 мая, среда
5
29 мая, четверг
5
30 мая, пятница
4
31 мая, суббота
3
График магнитных бурь на май по городам
Аналогичный предварительный график магнитных бурь на май 2025 года актуален не только для Москвы, но и для других российских городов (Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск и другие).
Город
Слабая геомагнитная буря, май
Возбужденная магнитосфера, май
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск и др.
2, 5-7, 28, 29
1, 8, 10, 18-21, 30