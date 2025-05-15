https://ria.ru/20250515/gosuslugi-2017196346.html

Как войти в личный кабинет на Госуслугах: пошаговая инструкция

Госуслуги: как войти в личный кабинет по номеру телефона или через СНИЛС

Как войти в личный кабинет на Госуслугах: пошаговая инструкция

Портал "Госуслуги" – ключевой цифровой инструмент взаимодействия граждан с государством. Через личный кабинет (ЛК) можно записаться к врачу, получить... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:09:00+03:00

2025-05-15T19:09:00+03:00

2025-05-15T19:14:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Портал "Госуслуги" – ключевой цифровой инструмент взаимодействия граждан с государством. Через личный кабинет (ЛК) можно записаться к врачу, получить загранпаспорт, оформить выплаты, проверить штрафы, подать заявление в ЗАГС и многое другое. Пользоваться им могут как физические, так и юридические лица во всех областях России. Как зарегистрироваться на сайте, войти по номеру телефона, СНИЛС или электронной почте, восстановить доступ – в материале РИА Новости. Госуслуги: личный кабинетГосуслуги (gosuslugi.ru) — универсальный и безопасный инструмент взаимодействия с государством. "Личный кабинет — это защищенный раздел портала, где хранятся персональные данные гражданина и история обращений. Чтобы использовать все возможности портала, важно правильно зарегистрироваться, подтвердить личность и не терять доступ к аккаунту.При корректном использовании система экономит время, снижает бумажную нагрузку и упрощает десятки процедур — от медицины до налогообложения", — заявил РИА Новости Павел Карасев, бизнес-партнер компании "Компьютерные технологии", спикер российских и международных конференций по ИТ и ИБ, основатель проекта по бесплатному повышению осведомленности сотрудников малого и среднего бизнеса по вопросам информационной безопасности ибграмотность.рф.Для чего нуженПроходя регистрацию, гражданин получает доступ к сайту государственных услуг и возможность:Как работаетПортал интегрирован с базами ФНС, МВД, Минцифры, ПФР, Росреестра и другими. Это позволяет автоматически заполнять заявления, получать подтверждение личности и быстро обрабатывать обращения. Все действия пользователя проходят авторизацию и защищаются многоуровневой системой безопасности.Как зарегистрироваться на ГосуслугахРегистрация на портале возможна разными способами. Для создания упрощенной учетной записи необходимо:Эксперт Павел Карасев отмечает, что для получения полного доступа к услугам нужно пройти подтверждение личности:Как войти в личный кабинетВход в личный кабинет сервиса Гослуслуги возможен несколькими способами с компьютера и через телефон. На главной странице сайта нажмите "Войти" и выберите один из вариантов. Пользователи с подтвержденной учетной записью (кроме вариантов входа по номеру телефона, электронной почте, QR-кода и других) могут также переходить на портал через мобильный банк, если такая опция есть в приложении финансовой организации.Вход по номеру телефонаДля входа в аккаунт по номеру телефона на официальном сайте портала или через мобильное приложение на смартфоне:Вход через СНИЛССНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) состоит из 11 цифр. Используется в основном для подтвержденных аккаунтов. Для входа на портал с помощью СНИЛС:Вход по e-mailАдрес электронной почты всегда указывают при регистрации на портале. Чтобы войти в личный кабинет:Вход с помощью QR-кодаВойти на Госуслуги можно и с помощью QR-кода. Для этого:После авторизации появится сообщение: "Вы авторизовались по QR-коду".Вход с электронной подписьюУсиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) может использоваться для доступа к личному кабинету на Госуслугах. Чтобы войти в аккаунт с использованием электронной подписи:Восстановление доступаСистема предлагает способы восстановления доступа к аккаунту через мобильный — путем ввода паспортных данных, номера СНИЛС или ИНН.Если забыли пароль:Если ранее был установлен контрольный вопрос, то потребуется ввести ответ на него и потом уже установить новый пароль, соблюдая требования к безопасности.Если не удается восстановить доступ:Как отключить личный кабинетПолное удаление учетной записи возможно только через личное обращение:"При этом все заявления, история и персональные данные могут быть архивированы — удаление необратимо. Отключать аккаунт стоит только в исключительных случаях", – говорит эксперт Павел Карасев.Типы учетных записей в ГосуслугахЕдиная система идентификации и аутентификации (ESIA) позволяет создавать учетные записи разных типов: упрощенную, стандартную и подтвержденную:Возможности для пользователей порталаСписок услуг зависит от региона и уровня учетной записи, но ключевые из них, по словам Павла Карасева, включают:Все обращения фиксируются и отслеживаются через личный кабинет.Служба поддержкиЕсли возникли трудности с входом, регистрацией или получением услуги, можно обратиться:Поддержка работает круглосуточно, включая выходные и праздники.

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https://ria.ru/20250513/moshenniki-2016624004.html

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https://ria.ru/20250501/gosuslugi-2014627246.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, госуслуги, общество