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Госуслуги: как войти в личный кабинет по номеру телефона или через СНИЛС
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19:09 15.05.2025 (обновлено: 19:14 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/gosuslugi-2017196346.html
Как войти в личный кабинет на Госуслугах: пошаговая инструкция
Госуслуги: как войти в личный кабинет по номеру телефона или через СНИЛС
Как войти в личный кабинет на Госуслугах: пошаговая инструкция
Портал "Госуслуги" – ключевой цифровой инструмент взаимодействия граждан с государством. Через личный кабинет (ЛК) можно записаться к врачу, получить... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:09:00+03:00
2025-05-15T19:14:00+03:00
россия
госуслуги
общество
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Портал "Госуслуги" – ключевой цифровой инструмент взаимодействия граждан с государством. Через личный кабинет (ЛК) можно записаться к врачу, получить загранпаспорт, оформить выплаты, проверить штрафы, подать заявление в ЗАГС и многое другое. Пользоваться им могут как физические, так и юридические лица во всех областях России. Как зарегистрироваться на сайте, войти по номеру телефона, СНИЛС или электронной почте, восстановить доступ – в материале РИА Новости. Госуслуги: личный кабинетГосуслуги (gosuslugi.ru) — универсальный и безопасный инструмент взаимодействия с государством. "Личный кабинет — это защищенный раздел портала, где хранятся персональные данные гражданина и история обращений. Чтобы использовать все возможности портала, важно правильно зарегистрироваться, подтвердить личность и не терять доступ к аккаунту.При корректном использовании система экономит время, снижает бумажную нагрузку и упрощает десятки процедур — от медицины до налогообложения", — заявил РИА Новости Павел Карасев, бизнес-партнер компании "Компьютерные технологии", спикер российских и международных конференций по ИТ и ИБ, основатель проекта по бесплатному повышению осведомленности сотрудников малого и среднего бизнеса по вопросам информационной безопасности ибграмотность.рф.Для чего нуженПроходя регистрацию, гражданин получает доступ к сайту государственных услуг и возможность:Как работаетПортал интегрирован с базами ФНС, МВД, Минцифры, ПФР, Росреестра и другими. Это позволяет автоматически заполнять заявления, получать подтверждение личности и быстро обрабатывать обращения. Все действия пользователя проходят авторизацию и защищаются многоуровневой системой безопасности.Как зарегистрироваться на ГосуслугахРегистрация на портале возможна разными способами. Для создания упрощенной учетной записи необходимо:Эксперт Павел Карасев отмечает, что для получения полного доступа к услугам нужно пройти подтверждение личности:Как войти в личный кабинетВход в личный кабинет сервиса Гослуслуги возможен несколькими способами с компьютера и через телефон. На главной странице сайта нажмите "Войти" и выберите один из вариантов. Пользователи с подтвержденной учетной записью (кроме вариантов входа по номеру телефона, электронной почте, QR-кода и других) могут также переходить на портал через мобильный банк, если такая опция есть в приложении финансовой организации.Вход по номеру телефонаДля входа в аккаунт по номеру телефона на официальном сайте портала или через мобильное приложение на смартфоне:Вход через СНИЛССНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) состоит из 11 цифр. Используется в основном для подтвержденных аккаунтов. Для входа на портал с помощью СНИЛС:Вход по e-mailАдрес электронной почты всегда указывают при регистрации на портале. Чтобы войти в личный кабинет:Вход с помощью QR-кодаВойти на Госуслуги можно и с помощью QR-кода. Для этого:После авторизации появится сообщение: "Вы авторизовались по QR-коду".Вход с электронной подписьюУсиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) может использоваться для доступа к личному кабинету на Госуслугах. Чтобы войти в аккаунт с использованием электронной подписи:Восстановление доступаСистема предлагает способы восстановления доступа к аккаунту через мобильный — путем ввода паспортных данных, номера СНИЛС или ИНН.Если забыли пароль:Если ранее был установлен контрольный вопрос, то потребуется ввести ответ на него и потом уже установить новый пароль, соблюдая требования к безопасности.Если не удается восстановить доступ:Как отключить личный кабинетПолное удаление учетной записи возможно только через личное обращение:"При этом все заявления, история и персональные данные могут быть архивированы — удаление необратимо. Отключать аккаунт стоит только в исключительных случаях", – говорит эксперт Павел Карасев.Типы учетных записей в ГосуслугахЕдиная система идентификации и аутентификации (ESIA) позволяет создавать учетные записи разных типов: упрощенную, стандартную и подтвержденную:Возможности для пользователей порталаСписок услуг зависит от региона и уровня учетной записи, но ключевые из них, по словам Павла Карасева, включают:Все обращения фиксируются и отслеживаются через личный кабинет.Служба поддержкиЕсли возникли трудности с входом, регистрацией или получением услуги, можно обратиться:Поддержка работает круглосуточно, включая выходные и праздники.
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РИА Новости
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россия, госуслуги, общество
Россия, Госуслуги, Общество

Как войти в личный кабинет на Госуслугах: пошаговая инструкция

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Приложение Госуслуги на экране смартфона
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Оглавление
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Портал "Госуслуги" – ключевой цифровой инструмент взаимодействия граждан с государством. Через личный кабинет (ЛК) можно записаться к врачу, получить загранпаспорт, оформить выплаты, проверить штрафы, подать заявление в ЗАГС и многое другое. Пользоваться им могут как физические, так и юридические лица во всех областях России. Как зарегистрироваться на сайте, войти по номеру телефона, СНИЛС или электронной почте, восстановить доступ – в материале РИА Новости.

Госуслуги: личный кабинет

Госуслуги (gosuslugi.ru) — универсальный и безопасный инструмент взаимодействия с государством. "Личный кабинет — это защищенный раздел портала, где хранятся персональные данные гражданина и история обращений. Чтобы использовать все возможности портала, важно правильно зарегистрироваться, подтвердить личность и не терять доступ к аккаунту.
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При корректном использовании система экономит время, снижает бумажную нагрузку и упрощает десятки процедур — от медицины до налогообложения", — заявил РИА Новости Павел Карасев, бизнес-партнер компании "Компьютерные технологии", спикер российских и международных конференций по ИТ и ИБ, основатель проекта по бесплатному повышению осведомленности сотрудников малого и среднего бизнеса по вопросам информационной безопасности ибграмотность.рф.

Для чего нужен

Проходя регистрацию, гражданин получает доступ к сайту государственных услуг и возможность:
  • подавать заявления и получать ответы без визита в ведомства;
  • отслеживать статус услуг;
  • получать уведомления (налоги, штрафы, повестки);
  • вести переписку с органами власти;
  • оформлять документы и пользоваться сервисами по месту жительства и регистрации.

Как работает

Портал интегрирован с базами ФНС, МВД, Минцифры, ПФР, Росреестра и другими. Это позволяет автоматически заполнять заявления, получать подтверждение личности и быстро обрабатывать обращения. Все действия пользователя проходят авторизацию и защищаются многоуровневой системой безопасности.
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Как зарегистрироваться на Госуслугах

Регистрация на портале возможна разными способами. Для создания упрощенной учетной записи необходимо:
  1. 1.
    Перейти на сайт gosuslugi.ru.
  2. 2.
    Нажать "Зарегистрироваться".
  3. 3.
    Указать ФИО, номер мобильного телефона или e-mail.
  4. 4.
    Придумать надёжный пароль.
  5. 5.
    Подтвердить код из СМС или письма.
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Интерфейс приложения Госуслуги
Эксперт Павел Карасев отмечает, что для получения полного доступа к услугам нужно пройти подтверждение личности:
  • в МФЦ или через отделения Почты России;
  • через онлайн-банки;
  • с использованием электронной подписи (КЭП).

Как войти в личный кабинет

Вход в личный кабинет сервиса Гослуслуги возможен несколькими способами с компьютера и через телефон. На главной странице сайта нажмите "Войти" и выберите один из вариантов. Пользователи с подтвержденной учетной записью (кроме вариантов входа по номеру телефона, электронной почте, QR-кода и других) могут также переходить на портал через мобильный банк, если такая опция есть в приложении финансовой организации.
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Вход по номеру телефона

Для входа в аккаунт по номеру телефона на официальном сайте портала или через мобильное приложение на смартфоне:
  • Нажмите на кнопку "Войти";
  • Укажите контактный номер, указанный при регистрации;
  • Введите пароль;
  • Подтвердите вход с помощью СМС (если включена двухфакторная защита).

Вход через СНИЛС

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) состоит из 11 цифр. Используется в основном для подтвержденных аккаунтов. Для входа на портал с помощью СНИЛС:
  • Откройте мобильное приложение или страницу портала в браузере;
  • Укажите СНИЛС и пароль;
  • Введите одноразовый пароль из SMS или код из приложения генерации одноразовых кодов.
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Вход по e-mail

Адрес электронной почты всегда указывают при регистрации на портале. Чтобы войти в личный кабинет:
  • Откройте страницу ввода логина и пароля;
  • Введите электронную почту, зарегистрированную в системе;
  • Далее укажите пароль и данные из СМС.

Вход с помощью QR-кода

Войти на Госуслуги можно и с помощью QR-кода. Для этого:
  • Откройте приложение "Госуслуги" на смартфоне;
  • В разделе входа на сайте отсканируйте QR-код;
  • Подтвердите вход в приложении — вы автоматически авторизуетесь на сайте.
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Интерфейс приложения Госуслуги
После авторизации появится сообщение: "Вы авторизовались по QR-коду".

Вход с электронной подписью

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) может использоваться для доступа к личному кабинету на Госуслугах. Чтобы войти в аккаунт с использованием электронной подписи:
  • Подключите токен (USB-ключ или смарт-карту);
  • Установите плагин, если требуется;
  • Выберите файл ЭП и введите PIN.
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Интерфейс приложения Госуслуги

Восстановление доступа

Система предлагает способы восстановления доступа к аккаунту через мобильный — путем ввода паспортных данных, номера СНИЛС или ИНН.
Если забыли пароль:
  1. 1.
    Нажмите "Забыли пароль?" на экране входа;
  2. 2.
    Укажите телефон, СНИЛС или e-mail;
  3. 3.
    Подтвердите восстановление через СМС или письмо;
  4. 4.
    Придумайте новый пароль.
Если ранее был установлен контрольный вопрос, то потребуется ввести ответ на него и потом уже установить новый пароль, соблюдая требования к безопасности.
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Интерфейс приложения Госуслуги
Если не удается восстановить доступ:
  • обратитесь в службу поддержки;
  • или подтвердите личность в МФЦ.

Как отключить личный кабинет

Полное удаление учетной записи возможно только через личное обращение:
  • через форму обращения на сайте;
  • в отделении МФЦ;
  • через письменное заявление в Минцифры (или УЦ, если была КЭП).
"При этом все заявления, история и персональные данные могут быть архивированы — удаление необратимо. Отключать аккаунт стоит только в исключительных случаях", – говорит эксперт Павел Карасев.

Типы учетных записей в Госуслугах

Единая система идентификации и аутентификации (ESIA) позволяет создавать учетные записи разных типов: упрощенную, стандартную и подтвержденную:
  1. 1.
    Упрощенная — регистрация без подтверждения личности. Доступны базовые функции;
  2. 2.
    Стандартная — подтверждение через онлайн-банк или МФЦ. Расширенный доступ;
  3. 3.
    Подтвержденная — полная верификация. Доступ ко всем госуслугам, включая получение паспортов, налоговую информацию, оформление пособий.
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Возможности для пользователей портала

Список услуг зависит от региона и уровня учетной записи, но ключевые из них, по словам Павла Карасева, включают:
  • получение паспорта, ИНН, СНИЛС, водительского удостоверения;
  • оформление пособий, субсидий, маткапитала;
  • запись к врачу, в детский сад или школу;
  • получение справок (о судимости, по месту жительства, из ПФР);
  • оплата налогов, штрафов, ЖКХ;
  • регистрация автомобиля, подача заявления в ЗАГС;
  • оформление льгот, получение электронных трудовых книжек;
  • подача жалоб и обращений в госорганы.
Все обращения фиксируются и отслеживаются через личный кабинет.

Служба поддержки

Если возникли трудности с входом, регистрацией или получением услуги, можно обратиться:
  • по телефону горячей линии: 8 800 100-70-10 (бесплатно по РФ) 115 (для мобильных телефонов);
  • в ближайшее отделение МФЦ;
  • в официальное приложение "Госуслуги".
Поддержка работает круглосуточно, включая выходные и праздники.
 
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