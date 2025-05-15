Как войти в личный кабинет на Госуслугах: пошаговая инструкция
Приложение Госуслуги на экране смартфона
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Оглавление
- Госуслуги: личный кабинет
- Для чего нужен
- Как работает
- Как зарегистрироваться на Госуслугах
- Как войти в личный кабинет
- Вход по номеру телефона
- Вход через СНИЛС
- Вход по e-mail
- Вход с помощью QR-кода
- Вход с электронной подписью
- Восстановление доступа
- Как отключить личный кабинет
- Типы учетных записей в Госуслугах
- Возможности для пользователей портала
- Служба поддержки
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Портал "Госуслуги" – ключевой цифровой инструмент взаимодействия граждан с государством. Через личный кабинет (ЛК) можно записаться к врачу, получить загранпаспорт, оформить выплаты, проверить штрафы, подать заявление в ЗАГС и многое другое. Пользоваться им могут как физические, так и юридические лица во всех областях России. Как зарегистрироваться на сайте, войти по номеру телефона, СНИЛС или электронной почте, восстановить доступ – в материале РИА Новости.
Госуслуги: личный кабинет
Госуслуги (gosuslugi.ru) — универсальный и безопасный инструмент взаимодействия с государством. "Личный кабинет — это защищенный раздел портала, где хранятся персональные данные гражданина и история обращений. Чтобы использовать все возможности портала, важно правильно зарегистрироваться, подтвердить личность и не терять доступ к аккаунту.
При корректном использовании система экономит время, снижает бумажную нагрузку и упрощает десятки процедур — от медицины до налогообложения", — заявил РИА Новости Павел Карасев, бизнес-партнер компании "Компьютерные технологии", спикер российских и международных конференций по ИТ и ИБ, основатель проекта по бесплатному повышению осведомленности сотрудников малого и среднего бизнеса по вопросам информационной безопасности ибграмотность.рф.
Для чего нужен
Проходя регистрацию, гражданин получает доступ к сайту государственных услуг и возможность:
- подавать заявления и получать ответы без визита в ведомства;
- отслеживать статус услуг;
- получать уведомления (налоги, штрафы, повестки);
- вести переписку с органами власти;
- оформлять документы и пользоваться сервисами по месту жительства и регистрации.
Как работает
Портал интегрирован с базами ФНС, МВД, Минцифры, ПФР, Росреестра и другими. Это позволяет автоматически заполнять заявления, получать подтверждение личности и быстро обрабатывать обращения. Все действия пользователя проходят авторизацию и защищаются многоуровневой системой безопасности.
Как зарегистрироваться на Госуслугах
Регистрация на портале возможна разными способами. Для создания упрощенной учетной записи необходимо:
- 1.Перейти на сайт gosuslugi.ru.
- 2.Нажать "Зарегистрироваться".
- 3.Указать ФИО, номер мобильного телефона или e-mail.
- 4.Придумать надёжный пароль.
- 5.Подтвердить код из СМС или письма.
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги
Эксперт Павел Карасев отмечает, что для получения полного доступа к услугам нужно пройти подтверждение личности:
- в МФЦ или через отделения Почты России;
- через онлайн-банки;
- с использованием электронной подписи (КЭП).
Как войти в личный кабинет
Вход в личный кабинет сервиса Гослуслуги возможен несколькими способами с компьютера и через телефон. На главной странице сайта нажмите "Войти" и выберите один из вариантов. Пользователи с подтвержденной учетной записью (кроме вариантов входа по номеру телефона, электронной почте, QR-кода и других) могут также переходить на портал через мобильный банк, если такая опция есть в приложении финансовой организации.
Вход по номеру телефона
Для входа в аккаунт по номеру телефона на официальном сайте портала или через мобильное приложение на смартфоне:
- Нажмите на кнопку "Войти";
- Укажите контактный номер, указанный при регистрации;
- Введите пароль;
- Подтвердите вход с помощью СМС (если включена двухфакторная защита).
Вход через СНИЛС
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) состоит из 11 цифр. Используется в основном для подтвержденных аккаунтов. Для входа на портал с помощью СНИЛС:
- Откройте мобильное приложение или страницу портала в браузере;
- Укажите СНИЛС и пароль;
- Введите одноразовый пароль из SMS или код из приложения генерации одноразовых кодов.
Вход по e-mail
Адрес электронной почты всегда указывают при регистрации на портале. Чтобы войти в личный кабинет:
- Откройте страницу ввода логина и пароля;
- Введите электронную почту, зарегистрированную в системе;
- Далее укажите пароль и данные из СМС.
Вход с помощью QR-кода
Войти на Госуслуги можно и с помощью QR-кода. Для этого:
- Откройте приложение "Госуслуги" на смартфоне;
- В разделе входа на сайте отсканируйте QR-код;
- Подтвердите вход в приложении — вы автоматически авторизуетесь на сайте.
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги
После авторизации появится сообщение: "Вы авторизовались по QR-коду".
Вход с электронной подписью
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) может использоваться для доступа к личному кабинету на Госуслугах. Чтобы войти в аккаунт с использованием электронной подписи:
- Подключите токен (USB-ключ или смарт-карту);
- Установите плагин, если требуется;
- Выберите файл ЭП и введите PIN.
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги
Восстановление доступа
Система предлагает способы восстановления доступа к аккаунту через мобильный — путем ввода паспортных данных, номера СНИЛС или ИНН.
Если забыли пароль:
- 1.Нажмите "Забыли пароль?" на экране входа;
- 2.Укажите телефон, СНИЛС или e-mail;
- 3.Подтвердите восстановление через СМС или письмо;
- 4.Придумайте новый пароль.
Если ранее был установлен контрольный вопрос, то потребуется ввести ответ на него и потом уже установить новый пароль, соблюдая требования к безопасности.
Интерфейс приложения Госуслуги
Интерфейс приложения Госуслуги
Если не удается восстановить доступ:
- обратитесь в службу поддержки;
- или подтвердите личность в МФЦ.
Как отключить личный кабинет
Полное удаление учетной записи возможно только через личное обращение:
- через форму обращения на сайте;
- в отделении МФЦ;
- через письменное заявление в Минцифры (или УЦ, если была КЭП).
"При этом все заявления, история и персональные данные могут быть архивированы — удаление необратимо. Отключать аккаунт стоит только в исключительных случаях", – говорит эксперт Павел Карасев.
Типы учетных записей в Госуслугах
Единая система идентификации и аутентификации (ESIA) позволяет создавать учетные записи разных типов: упрощенную, стандартную и подтвержденную:
- 1.Упрощенная — регистрация без подтверждения личности. Доступны базовые функции;
- 2.Стандартная — подтверждение через онлайн-банк или МФЦ. Расширенный доступ;
- 3.Подтвержденная — полная верификация. Доступ ко всем госуслугам, включая получение паспортов, налоговую информацию, оформление пособий.
Возможности для пользователей портала
Список услуг зависит от региона и уровня учетной записи, но ключевые из них, по словам Павла Карасева, включают:
- получение паспорта, ИНН, СНИЛС, водительского удостоверения;
- оформление пособий, субсидий, маткапитала;
- запись к врачу, в детский сад или школу;
- получение справок (о судимости, по месту жительства, из ПФР);
- оплата налогов, штрафов, ЖКХ;
- регистрация автомобиля, подача заявления в ЗАГС;
- оформление льгот, получение электронных трудовых книжек;
- подача жалоб и обращений в госорганы.
Все обращения фиксируются и отслеживаются через личный кабинет.
Служба поддержки
Если возникли трудности с входом, регистрацией или получением услуги, можно обратиться:
- по телефону горячей линии: 8 800 100-70-10 (бесплатно по РФ) 115 (для мобильных телефонов);
- в ближайшее отделение МФЦ;
- в официальное приложение "Госуслуги".
Поддержка работает круглосуточно, включая выходные и праздники.