Москва не спит. Куда сходить бесплатно на "Ночь в музее" — самое интересное
На mos.ru открылась регистрация на бесплатную "Ночь в музее" с 17 по 18 мая
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. С вечера 17 мая московские музеи не закроются почти до самого утра. Вход свободный, так что можно смело планировать большую программу. Каждый найдет что-то очень интересное для себя — более 600 экскурсий, концертов, лекций и мастер-классов. Чтобы попасть на большинство из них, нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Самые яркие события акции "Ночь в музее" — в материале РИА Новости.
Музейная бессонница
Молодые люди танцуют в парке "Зарядье" в Москве
Когда город засыпает, музеи оживают. В ночь на 18 мая они станут порталами в другие миры: космические экспедиции, исторические загадки, культурные шедевры.
Здесь время теряет значение: вы услышите историю о древних монетах, а через час обсудите философские вопросы с искусственным интеллектом.
Здесь нет правил: читайте "Евгения Онегина" под сиренью, импровизируйте на выставке о Средневековье, обсудите моду будущего.
Главное — не спешить: каждая минута способна подарить открытие, которое запомнится на всю жизнь.
Совет в ночи: составьте маршрут заранее, но будьте готовы к неожиданностям — иногда лучшие впечатления рождаются случайно.
Космическая одиссея
© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергияп | Перейти в медиабанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Акцию откроют в Музее космонавтики. Герой России Антон Шкаплеров лично проведет экскурсии. Пообщаться с ним интересно и взрослым, и детям.
Тематические зоны: "Космос. Кино", "Космос. Мода", "Космос. Театр" и другие. Среди гостей — актриса Юлия Пересильд, которая летала в космос, где снимался фильм "Вызов". Ей явно есть что рассказать о тайнах Вселенной.
Также московские дизайнеры впервые представят коллекции одежды с космическим вдохновением. А для ценителей музыки — концерт заслуженного артиста России, солиста Мариинского театра Аскара Абдразакова, заслуженной артистки, солистки "Геликон-оперы" Марины Калининой и оперной певицы, приглашенной солистки Большого театра Лизы Нарсии.
Адрес: проспект Мира, 111, ВДНХ
Когда: с 19:30
Арт-лаборатория "Герои-животные"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители осматривают экспонаты Дарвиновского музея в Москве
Посетители осматривают экспонаты Дарвиновского музея в Москве
Погрузитесь в мир искусства и создайте собственные шедевры в Дарвиновском музее. Преподаватели и студенты Московского художественного училища подготовили мастер-класс по технике линогравюры. Вам предложат использовать специальные формы с изображениями животных и придумать собственную историю — каждую работу включат в общую композицию.
Адрес: улица Вавилова, 57
Когда: с 19:00
Лекция и выставка в галерее
Вид на улицу Знаменку в Москве
В галерее Александра Шилова — портреты героев Великой Отечественной. Лекция "Лица Победы" посвящена людям, которыми гордится страна. На полотнах художника — благородство, смелость и патриотизм.
Адрес: улица Знаменка, дом 11/9, строение 1
Когда: с 21:00
Ночь в императорском дворце
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЕкатерининский зал Большого дворца. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"
Екатерининский зал Большого дворца. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"
Кураторская экскурсия по выставке "1775. Триумф Екатерины. Московский год императрицы" состоится ровно в полночь в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно". Посетители резиденции погрузятся в эпоху великой царицы, в исторический момент триумфального завершения Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, которое изменило баланс сил в Европе. Во время прогулки по дворцу вам расскажут о стратегиях русских полководцев — Румянцева, Орлова и других, а также о том, как их победы отразились в искусстве. Также вы узнаете подробный маршрут Екатерины Второй по подмосковным усадьбам и об обстоятельствах приобретения ею села Черная Грязь, которое впоследствии стало Царицыно.
Адрес: Каширское шоссе, дом 39
Когда: с 00:00
Сокровища Византии
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем Международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее Международного нумизматического клуба
Экскурсия по выставке "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" в Музее нумизматики познакомит с историей удивительной средневековой империи на примере драгоценных монет и предметов искусства. Как деньги стали зримым воплощением принципов господства, какой смысл вкладывали императоры в изображения на золотых солидах и серебряных милиарисиях, как Византия повлияла на культуру и повседневность Древней Руси — могущественные вожди, божественные посланники, атрибуты власти и религиозные символы соединятся в симфонию образов и смыслов, а интерактивные объекты усилят общее впечатление.
Адрес: Большой Афанасьевский переулок, дом 24
Когда: в 19:30, 20:30, 21:30
Показы видеоэнциклопедии "Современники"
В видеоэнциклопедии Московского музея современного искусства российские художники представляют себя в формате интервью-анкет.
Вопросы там намеренно простые, базовые, но ответы часто неожиданные. Ведь даже то, к какому направлению причисляет себя мастер, в какой контекст он себя помещает, кого считает своими учителями и лидерами, порой не соответствует общепринятым представлениям.
Адрес: Гоголевский бульвар, дом 10
Когда: с 21:00
Кураторская экскурсия о Победе
© Комплекс городского хозяйства МосквыВид на Старый Английский двор
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Вид на Старый Английский двор
Сценография выставки в музее "Старый Английский двор" (Зарядье) воссоздает ключевые моменты: от начала войны до водружения флага над Рейхстагом. Реальные истории людей, уникальные артефакты: берестяная газета "Партизанская правда", обожженные кирпичи Брестской крепости, платок погибшего партизана Макаренкова, который 1418 дней на груди носил его сын. Личные вещи летчицы Лидии Литвяк, известной как Белая Лилия, самой прославленной женщины-пилота Второй мировой, а также Героя Советского Союза Людмилы Павличенко, снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии.
Адрес: улица Варварка, дом 4/5, строение 1
Когда: с 19:00 (по сеансам)
Концерт электроакустической музыки
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbHКонцерт электроакустической музыки
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH
Концерт электроакустической музыки
Если вы любите эксперименты со звуком, загляните в "Выставочные залы Москвы" на концерт в галерее "Краснохолмская", которая занимается технологичным искусством и новейшими достижениями в этой области. Композиции и медитативные, и энергичные — для всех, кто ценит нестандартные музыкальные решения и хочет погрузиться в мир неожиданных ассоциаций.
Адрес: Краснохолмская набережная, дом 12
Когда: с 19:30
Пешеходная экскурсия по "Мастеру и Маргарите"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКот Бегемот в "нехорошей квартире" под номером 50. Музей Михаила Булгакова на Большой Садовой улице, дом 10, в Москве
Кот Бегемот в "нехорошей квартире" под номером 50. Музей Михаила Булгакова на Большой Садовой улице, дом 10, в Москве
Оторвитесь от реальности и отправьтесь поздно вечером в путешествие по местам романа Булгакова в саду "Аквариум" (главный вход в театр Моссовета). Вас ждет детективное расследование с поиском трамвая на Патриарших прудах и ресторана "Грибоедов", где однажды в ночи появился в полосатых кальсонах и с иконкой на груди поэт Иван Бездомный. Прогулка начнется в саду, недалеко от "нехорошей квартиры". Вслед за Варенухой и его похитителями (особые приметы преступников: один — с клыком, другой — с кошачьей физиономией) гости двинутся на Садовую, 302-бис. Туда, где, помимо Воланда с его бандой, несколько лет жил и сам автор всемирно известного романа.
Адрес: Большая Садовая, дом 16
Когда: с 21:00
Мастер-класс по созданию поделок
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКролики породы карликовый баран на выставке декоративных кроликов в Государственном биологическом музее (ГБМ) имени К. А. Тимирязева в Москве
Кролики породы карликовый баран на выставке декоративных кроликов в Государственном биологическом музее (ГБМ) имени К. А. Тимирязева в Москве
Семьям с детьми в Государственном биологическом музее имени Тимирязева предложат изготовить что-нибудь из доступных материалов. Тут не просто выставка, а интерактивный опыт знакомства с природой и экосистемами столицы. В оранжерее более 200 видов и сортов растений, в том числе краснокнижных. Основное — в бывшей усадьбе Петра Щукина, построенной в псевдорусском стиле. Есть экспозиция под открытым небом.
Адрес: Малая Грузинская улица, дом 15
Когда: с 18:30
Поэтический марафон
Ежегодная акция "Ночь музеев"
Студенты театральных вузов прочтут роман в стихах "Евгений Онегин" при свечах под цветущей сиренью на импровизированной сцене в саду музея Пушкина. Попробовать себя в этом жанре смогут в этот вечер все. Марафон пройдет в крупнейшем литературном музее России — усадьбе Хрущевых-Селезневых. Здесь представлены культура и быт пушкинского времени и самого поэта, а также воссоздается атмосфера жизни героев его произведений.
Адрес: улица Пречистенка, дом 12/2
Когда: с 22:00
Обзорная экскурсия по мастерской Зураба Церетели
Музей-мастерская Зураба Церетели в Москве
В Московском музее современного искусства познакомьтесь с творчеством известного скульптора и художника. Вы увидите его работы в разных техниках.
Зураб Церетели — мастер, тесно связанный как с искусством России и Грузии, так и с западной культурой XX века. На экскурсии расскажут о влиянии модернизма и о художниках, которых Зураб Константинович считал своими наставниками. В экспозиции — перегородчатые и объемные эмали, живопись, шелкография, скульптура из бронзы, гипса и мрамора.
Адрес: Большая Грузинская улица, дом 15
Когда: с 19:00
Концерт "Бессонница"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКультурный центр "Дом-музей Марины Цветаевой" в Москве
Культурный центр "Дом-музей Марины Цветаевой" в Москве
В доме-музее Марины Цветаевой — вечер, посвященный стихам, сновидениям и ночным размышлениям. Гостям предложат почитать письма поэтессы, расскажут, как бессонница влияла на ее творчество.
Прозвучат стихотворения из цикла "Бессонница" и отрывки из новеллы "Флорентийские ночи". Аккомпанемент — композитора и пианиста Александра Вишневского, который создал музыку специально для этой встречи и акции "Ночь в музее".
Адрес: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1
Когда: 18 мая в 00:01