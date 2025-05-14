https://ria.ru/20250514/1553568158.html

День пионерии 2025 - история и традиции

День пионерии в 2025 году: какого числа, история, традиции и символика в СССР и России

День пионерии 2025 - история и традиции

19 мая 1922 года считается датой рождения Пионерской организации ‑ массовой самодеятельной коммунистической организации детей и подростков Советского Союза... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:11:00+03:00

2025-05-14T13:11:00+03:00

2025-05-14T13:17:00+03:00

справки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875104516_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_f61a196d07c339a180bb44c660f012a8.jpg

19 мая 1922 года считается датой рождения Пионерской организации ‑ массовой самодеятельной коммунистической организации детей и подростков Советского Союза. Руководители Советского государства видели в ней форму воспитания нового человека. Рождение организацииЗаметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков (в начале 1920-х годов скаутизм был запрещен в Советской России). Именно он предложил дать организации название "пионерская", сохранить скаутский девиз "Будь готов!", развивать игровые формы воспитательной работы с детьми и другие позитивные стороны скаутского движения; из скаутизма заимствовали разделение на отряды, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. 19 мая 1922 года на второй Всероссийской конференции комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов, в октябре того же года пятый Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах России, в детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака".21 января 1924 года решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя Владимира Ленина, в марте 1926 года установлено официальное название ‑ Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина (сохранявшееся до конца ее существования). Массовая детская коммунистическая организация носила всеохватывающий государственный характер и ставила своей целью воспитание детей в качестве граждан, полностью преданных коммунистической партии и Советском государству. Символы и ритуалыВо Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина действовало единое Положение о символах, атрибутах и ритуалах. Символами организации были пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан, ритуалами ‑ пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР, государственному флагу союзной республики и др. Высшим руководящим органом пионерской организации являлся всесоюзный слет, идейное и повседневное практическое руководство ее деятельностью осуществляли Коммунистическая партия Советского Союза и комсомол. Пионерские организации состояли из дружин, которые делились на отряды (во главе с вожатым), а те – на звенья. Первичные организации объединялись в губернские (краевые, областные, окружные), уездные (районные), городские, районные (в городе) пионерские организации. В пионеры принимались детей в возрасте от 9 до 14 лет. Формально прием осуществлялся на добровольной основе. Но так было лишь в первые годы советской власти, когда в пионеры принимали только детей рабочих и сельской бедноты. Тогда пионерские организации создавались при детских домах, при фабриках, заводах и клубах для детей рабочих и крестьян; позднее стали возникать при школах, с 1929 года существовали только при школах (класс – отряд, школа – дружина). В 1950-1980-х годах фактически все школьники по достижении соответствующего возраста принимались в пионеры. Прием производился индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины. В первую очередь пионерами становились отличники и активисты, затем остальные. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых хулиганов.Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников в памятных историко-революционных местах, чаще всего 22 апреля возле памятника Владимиру Ленину. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный пионерский галстук и пионерский значок. Из пионерской организации нельзя было выйти добровольно. Пионер мог быть исключен из организации только в качестве наказания по решению пионерских органов.Пионеры в войнеПионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Они боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники и др. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях с концертами, отправляли теплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах. Только медалями "За оборону Москвы" были награждены более 20 тысяч юных ленинцев. Трое пионеров – Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев – были удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза – Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик. В 1950-е-1970-е годы мероприятия были направлены в основном на воспитание патриота, порядочного гражданина, ведущего здоровый образ жизни. В это время среди пионеров имели популярность туристские походы, общесоюзные кампании, смотры, всесоюзные игры, спортивные соревнования "Зарница", "Марши пионерских отрядов" ("Моя Родина – СССР"), "Кожаный мяч" и "Золотая шайба". Устраивалось множество пионерских акций: "Украсим Родину садами!", трудовая операция "Пионерстрой" (1966), инициаторами которой были пионеры Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), операция "Чукотка" по строительству дворца пионеров в Анадыре, проводившаяся по призыву Московской городской пионерской организации с 1969 по 1974 год и др.К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин. Организация имела свои периодические издания: журналы "Пионер" (с 1924 года), "Вожатый" (1924–1990), газету "Пионерская правда" (с 1925 года) и др. Ей принадлежали дома и дворцы пионеров (первый открыт в 1923 году в Москве; в 1987 году – свыше пяти тысяч), летние пионерские лагеря (свыше 70 тысяч в 1984 году), в том числе всесоюзные "Артек", образованный в 1925 году в поселке горного типа Гурзуф, "Океан" во Владивостоке (1983) и всероссийский лагерь "Орленок" в Туапсе (1960). Организация была награждена двумя орденами Ленина (1962, 1972). Эволюция и наследиеК середине 1980-х годов постепенно работа пионерской организации становилась все более формальной. В конце 1980-х годов Всесоюзная пионерская организация отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость". В 1990 году на Х всесоюзном слете в "Артеке" Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) СССР. В начале 1990-х годов, после распада СССР, СПО (ФДО) как единая всесоюзная организация перестала существовать. На ее месте образовалось множество различных детских организаций. "Союз пионерских организаций ‑ Федерация детских организаций" приобрел статус Международного союза детских общественных объединений. Он был зарегистрирован в РФ в 1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений. В его состав входят пионерские организации разных регионов РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины и др., образующие "Пионерское содружество".В 2015 году лидеры фракций Госдумы обратились к российскому президенту с предложением о создании общероссийской детско-юношеской организации. Глава государства поддержал эту идею. 29 октября 2015 года он подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" с целью "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Учредителем движения стало профильное федеральное агентство ‑ Росмолодежь. Назначенный главой "Российского движения школьников" Герой России космонавт-испытатель Сергей Рязанский сообщил, что движение будет иметь лишь одно отличие от существовавшей в СССР пионерской организации: оно будет находиться вне политики, воспитывая граждан России с любыми политическими предпочтениями. Вступить в "Российское движение школьников" может на добровольной основе любой школьник, достигший восьми лет. К 2019 году движение охватило свыше девяти тысяч школ страны, а в мероприятиях движения приняли участие свыше 450 тысяч человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20250514/iyun-1866411376.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки