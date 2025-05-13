Аргентина передала США список фанатов, которым запретят посетить ЧМ-2026

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Аргентина передала посольству США в Буэнос-Айресе список из 15 тысяч футбольных болельщиков, которым будет запрещено посещать матчи предстоящего клубного чемпионата мира, сообщила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Бульрич.
Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля с участием 32 команд, включая аргентинские "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
"В списке более 15 тысяч человек, которые не смогут попасть на стадионы. Для нас это принципиально важно: ни один агрессивный болельщик, замешанный в преступлениях на аргентинских аренах, не получит доступа к этому турниру", – цитирует Бульрич ESPN.
Список составлен в рамках местной программы Tribuna Segura ("Безопасные трибуны"), которая выявляет лиц, которым запрещен допуск на стадионы в Аргентине.
"С начала нашей работы система проверила свыше 4 миллионов человек на 1328 матчах. Выявлены 1166 человек с ордерами на арест, выдано более 40 административных постановлений, ограничивающих вход на стадионы", – добавила министр.
"Бока Хуниорс" попал в группу C вместе с "Баварией", "Окленд Сити" и "Бенфикой". "Ривер Плейт" оказался в группе E с клубами "Урава Ред Даймондс", "Монтеррей" и "Интер".
