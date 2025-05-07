https://ria.ru/20250507/magnitnye_buri-2015124788.html

Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на май 2025 года

Магнитные бури в мае 2025: расписание на месяц по дням и часам. Инфографика

Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на май 2025 года

Происходящие на Солнце процессы заметно отражаются и на нашей планете, в том числе провоцируя магнитные бури. Следить за их графиком и текущей геомагнитной... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:42:00+03:00

2025-05-07T11:42:00+03:00

2025-05-07T14:46:00+03:00

земля

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015129707_0:315:2521:1733_1920x0_80_0_0_dce5e0cf4c93d07a7052a79131a33097.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Происходящие на Солнце процессы заметно отражаются и на нашей планете, в том числе провоцируя магнитные бури. Следить за их графиком и текущей геомагнитной обстановкой особенно полезно для людей с повышенной чувствительностью. Расписание магнитных бурь в мае по дням и по часам, есть ли возможность предсказать активность солнца по календарю для разных городов — в материале РИА Новости. Магнитные бури в мае“Магнитной бурей называют временное изменение магнитного поля Земли, которое происходит в результате взаимодействия с потоками заряженных частиц, прилетающих из космоса (их также называют “солнечный ветер”), — говорит Валерий Тепляков, преподаватель физики и математики, биофизик в лаборатории сверхсильных световых полей. — Большую часть времени магнитосфера находится в стабильном состоянии, однако повышенная солнечная активность может привести к возмущениям геомагнитного поля. В последние годы солнечная активность и, как следствие, магнитные бури стали более интенсивными, чем раньше. Это объясняется тем, что солнечная активность — циклический процесс (цикл Швабе), и сейчас наблюдается ее рост, который в дальнейшем сменится спадом. В текущий момент происходит появление и развитие пятен на поверхности Солнца, которые напрямую влияют на силу солнечного излучения”.Магнитные бури различной интенсивности, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возможны и в мае 2025 года.Расписание магнитных бурь на май по дням и часамПредсказать с абсолютной точностью дату и время очередной магнитной бури практически невозможно. Именно поэтому исследователи публикуют предварительные прогнозы, а после корректируют полученные данные. Но даже такая информация может быть полезна гражданам, которые в период магнитных бурь ощущают заметное ухудшение состояния здоровья.“Живые организмы нашей планеты (и человек — в том числе) эволюционно приспособились к магнитному полю Земли. Однако геомагнитные бури (несмотря на тот факт, что происходят периодически) по-прежнему являются "выдающимися" событиями, на которое биологические системы реагируют особым образом, — отмечает Валерий Тепляков. — Так, у людей это может проявляться головной болью, повышенной усталостью и другими симптомами, которые являются следствием повышенных затрат ресурсов организма на поддержание стабильного режима работы. Также стоит отметить, что в последние годы человечество окружает себя все большим и большим число дополнительных источников магнитного поля (это и транспортные средства, и домашняя электроника, ЛЭП и т.д.) В период повышенной геомагнитной активности эти объекты также испытывают дополнительное воздействие, а, следовательно, и повышают влияние на человека, что и отражается на самочувствии”.Если судить по прогнозам, большая часть магнитных бурь в мае придется на первую половину месяца. Вот предварительный расклад для жителей столицы:3 — магнитосфера спокойная4 — магнитосфера возбужденная5 — слабая магнитная буряГрафик магнитных бурь на май по городамАналогичный предварительный график магнитных бурь на май 2025 года актуален не только для Москвы, но и для других российских городов (Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск и другие).

https://ria.ru/20250506/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20250505/burya-2015036292.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

земля, россия