Футболисты "Динамо" возложили цветы у мемориальной доски в память о ВОВ - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
14:48 07.05.2025 (обновлено: 12:56 29.04.2026)
Футболисты "Динамо" возложили цветы у мемориальной доски в память о ВОВ

Футболисты "Динамо" возложили цветы у мемориальной доски на "ВТБ Арене"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Футболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Футболисты московского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Футболисты, тренеры и функционеры московского "Динамо" возложили цветы у мемориальной доски, установленной на фасаде стадиона команды в память о героях Великой Отечественной войны, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
На мероприятии присутствовали председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин, генеральный директор Павел Пивоваров, спортивный директор Желько Бувач, исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев и игроки основной команды московского клуба.
Ранее РФС объявил, что акция "Бессмертный полк" состоится на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и дивизионов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в период с 10 по 12 мая. Ранее мемориальная акция уже прошла перед матчами Кубка России "Спартак" - "Динамо", "Локомотив" - "Ростов" и "Зенит" - ЦСКА.
Футболисты сборной России предстали в образах родственников-фронтовиков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Футболисты сборной России снялись в образах родственников-фронтовиков
7 мая 2025, 12:53
 
ФутболСпортДмитрий ГафинПавел ПивоваровЖелько БувачДинамо МоскваРоссийский футбольный союз (РФС)Спартак Москва80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБессмертный полк
 
