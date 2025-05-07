Футболисты "Динамо" возложили цветы у мемориальной доски в память о ВОВ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Футболисты, тренеры и функционеры московского "Динамо" возложили цветы у мемориальной доски, установленной на фасаде стадиона команды в память о героях Великой Отечественной войны, передает с места событий корреспондент РИА Новости.