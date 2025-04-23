Рейтинг@Mail.ru
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:02 23.04.2025 (обновлено: 06:10 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/mmkf-2011689701.html
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить - РИА Новости, 23.04.2025
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить
В программе — более 200 картин из полусотни стран, в том числе — из 24-х "недружественных". Об особенностях Московского международного кинофестиваля этого года... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T06:02:00+03:00
2025-04-23T06:10:00+03:00
культура
сергей лаврентьев
александр петров (актер)
александр адабашьян
москино
московский международный кинофестиваль
лучшие фильмы
лучшие фильмы 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011518262_246:0:1675:804_1920x0_80_0_0_afd147aa385116f96d46a22f05e4bd58.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. В программе — более 200 картин из полусотни стран, в том числе — из 24-х "недружественных". Об особенностях Московского международного кинофестиваля этого года РИА Новости рассказал его программный директор Иван Кудрявцев, а председатель отборочной комиссии, историк кино Сергей Лаврентьев представил фильмы, которые участвуют в основном конкурсе и "русских премьерах".ММКФ-2025"Несмотря ни на что, кинематографисты охотно едут в Москву. Мы рады, что культурный диалог между разными, порой полярными частями глобального социума продолжается на площадке ММКФ", — отметил Иван Кудрявцев.Конкурсных программ — четыре: международная, "русские премьеры", неигровые и короткометражные фильмы. И два десятка внеконкурсных, где можно увидеть все — от современной анимации до больших кинематографических редкостей в разделе "За тридевять земель".Открыла фестиваль лента "В списках не значился" по одноименной повести Бориса Васильева. В одной из главных ролей — Владимир Машков."Восьмидесятилетие Победы — очень важная тема, она звучит в разных программах. И в "русских премьерах", где представлена картина "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли, и в ретроспективах, в программах "Москино" и ВГИКа", — подчеркнул Кудрявцев.Историк кино Сергей Лаврентьев — о фильмах ММКФ-2025Основной конкурс"Воздушный змей", (Италия)— Реальная история про сотрудника итальянских силовых структур, переговорщика, который должен спасти знаменитую журналистку, похищенную террористами в Ираке. Главный герой преодолевает множество сложностей, вызволяет пленницу, но заканчивается все драматично. Любопытно, что главным злом оказываются вовсе не террористы. Напоминает "Признание комиссара полиции прокурору республики", итальянскую ленту, получившую главный приз ММКФ в 1971-м. Фильм для широкой публики, хорошо смотрится."Время жатвы", (США, Турция)— Снимали в турецком Курдистане. По стилистике картина тихая, спокойная, в духе итальянского неореализма. Рассказывает о каждодневной жизни простых людей и почти не затрагивает сложные отношения между турками и курдами. Приятный фильм."Дом в огне", (Испания)— Семейная история. Женщина, матриарх большой семьи, в которой очень разные взаимоотношения, решила всех собрать у себя в доме. И нам показывают, что из этого получается. Известная кинематографическая конструкция. Финал неожиданный."Элизиум", (Индия)— Для тех, кто любит авторское кино. Действие разворачивается в затерянной деревне на северо-востоке страны. Главный двигатель сюжета — похороны одного из местных. Плавное, неспешное повествование, абсолютно не похоже на то, что у нас ассоциируется со словосочетанием "индийское кино" — ни песен, ни танцев, ни драк."Там, за мачтой" (Бангладеш, Германия, Нидерланды)— Неореалистическая история на маленьком суденышке. Непростые взаимоотношения экипажа друг с другом и с владельцем, есть там и махинации. Нет экзотики, как в "Элизиуме"."Семейное счастье", (Россия)— Первая экранизация романа Льва Толстого "Семейное счастье". Визуально напоминает "Неоконченную пьесу для механического пианино" Никиты Михалкова. В главной роли — Евгений Цыганов. Драма о сложности супружеских отношений, трансформации чувств в браке."День цветения хлопка", (Южная Корея)— Фильм основан на реальных событиях. Несколько лет назад произошла трагедия — во время морской прогулки затонул небольшой корабль, погибли 300 школьниц. Это стоило поста президенту страны. История отца одной из девочек, который теряет память от горя. Как ему жить, что делать? Очень драматичная картина."Двое в одной жизни, не считая собаки", (Россия)— Было другое название, прекрасное — "Дорогие мои старики", но изменили. О двух питерских стариках-интеллигентах, их мудрости, оптимизме, спокойствии. В главных ролях великолепные Светлана Крючкова и Александр Адабашьян."Для твоего же блага", (Аргентина)— В отдаленном селении люди живут по устоям столетней давности. Юная девушка, как луч света в темном царстве, бросает этому вызов. В отличие от более социальной турецкой картины "Мудрость кита", эта скорее мелодраматическая, немного эротическая."Планета", (Россия)— Удивительная картина, посвященная режиссеру Павлу Клушанцеву, который у нас не очень известен, а за рубежом — абсолютно культовая фигура. Его почитают Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола. Фильм сделан прекрасно, режиссер продемонстрировал глубокое знание эпохи: все начинается в 1960-м, а заканчивается первым полетом в космос Юрия Гагарина. Главный герой Николай Беренцев готовится к съемкам научно-фантастической картины об экспедиции на Венеру. И сам сомневается, а нужен ли его фильм зрителям, зачем показывать другую планету, когда на Земле столько проблем."Мудрость кита", (Турция)— В затерянной деревне ревностно соблюдают традиции. Женщина на девятом месяце беременности идет им наперекор. Староста изолирует ее, а накануне рождения ребенка надо сделать трудный выбор: подчиниться правилам или довериться своим чувствам и законам природы."Нестандартное мышление", (Аргентина)— Захватывающий триллер. Женщину-психолога, читающую лекции о том, как надо вести себя в нестандартных ситуациях, похищают, и теперь ей предстоит на себе проверить собственные теории."Эвакуация", (Казахстан)— Женщина с ребенком эвакуируется из Ленинграда, едет в Казахстан. По дороге дочка теряется. Картина черно-белая, выдержана в стиле Алексея Германа — старшего. Очень трогательный фильм.Конкурс "Русские премьеры""Бесконечный апрель"— Летопись большой квартиры, которая начинается в 1918-м, когда ее уплотняют. Потом 1930-40-е — репрессии, война, блокада. Есть сцена, где женщина собирается съесть одного мальчика. Потом, взрослым, он стал очень известным. Заканчивается все в XXI веке. В ролях — Ольга Сутулова, Сергей Колесов, Иван Кандауров, Тимофей Петров и другие."Волки"— Алтайский фильм. Его можно рассматривать как притчу о рождении алтайского народа или просто давнюю историю. Два враждующих семейства, любовь, месть."Легенды наших предков"— Забавный сюжет, тоже региональный, уральский. Журналист отправляется в глушь, чтобы спасти заповедные районы от цивилизации. Его сопровождает огромное существо, похожее на Чубакку из "Звездных войн", которое никто не видит, кроме журналиста и его дочки. В ролях — Александр Яценко, Антон Кузнецов, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников и другие."Мужу привет"— Хорошо сыгранная Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым история о том, как женщина, которая ухаживает за мужем, находящимся в коме, встречает неожиданно другого. С ним — любовь и даже рождение ребенка."Почтарь"— Почтальон-аутист в годы Великой Отечественной решил не разносить похоронки, а сам писать письма с фронта. В главной роли — Александр Петров."Самозванцы"— Политический кризис октября 1993-го. Журналистка и ее возлюбленный расследуют обстоятельства смерти известного режиссера и пытаются спасти неоконченный фильм "Борис Годунов". В ролях — Анна Михалкова, Егор Бероев, Юрий Назаров, Александр Адабашьян, Владимир Гуськов, Татьяна Лютаева и другие."Туда"— Две противоположности: он — таксист, она — девушка немного не от мира сего. Главные герои долго едут вместе в другой город, много разговаривают, попадают в приключения. В конце — любовь. В главных ролях — Ирина Старшенбаум и Петр Федоров.
https://ria.ru/20250414/batya-2010746529.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011518262_424:0:1496:804_1920x0_80_0_0_7123058a3dd443e27eccf7d5f8cefe3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лаврентьев, александр петров (актер), александр адабашьян, москино, московский международный кинофестиваль, лучшие фильмы, лучшие фильмы 2025, никита михалков, кино и сериалы, культура-важное, ммкф 2025 (московский международный кинофестиваль)
Культура, Сергей Лаврентьев, Александр Петров (актер), Александр Адабашьян, Москино, Московский международный кинофестиваль, лучшие фильмы, лучшие фильмы 2025, Никита Михалков, Кино и сериалы, Культура-Важное, ММКФ 2025 (Московский международный кинофестиваль)
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить

Директор ММКФ Кудрявцев: на фестиваль едут участники из недружественных стран

© Базелевс Продакшн (2025)Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Базелевс Продакшн (2025)
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. В программе — более 200 картин из полусотни стран, в том числе — из 24-х "недружественных". Об особенностях Московского международного кинофестиваля этого года РИА Новости рассказал его программный директор Иван Кудрявцев, а председатель отборочной комиссии, историк кино Сергей Лаврентьев представил фильмы, которые участвуют в основном конкурсе и "русских премьерах".

ММКФ-2025

"Несмотря ни на что, кинематографисты охотно едут в Москву. Мы рады, что культурный диалог между разными, порой полярными частями глобального социума продолжается на площадке ММКФ", — отметил Иван Кудрявцев.
Конкурсных программ — четыре: международная, "русские премьеры", неигровые и короткометражные фильмы. И два десятка внеконкурсных, где можно увидеть все — от современной анимации до больших кинематографических редкостей в разделе "За тридевять земель".
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрограммный директор ММКФ Иван Кудрявцев
Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев
Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель отборочной комиссии кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев на пресс-конференции 47-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Председатель отборочной комиссии кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев на пресс-конференции 47-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Председатель отборочной комиссии кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев на пресс-конференции 47-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 2
Председатель отборочной комиссии кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев на пресс-конференции 47-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Открыла фестиваль лента "В списках не значился" по одноименной повести Бориса Васильева. В одной из главных ролей — Владимир Машков.
"Восьмидесятилетие Победы — очень важная тема, она звучит в разных программах. И в "русских премьерах", где представлена картина "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли, и в ретроспективах, в программах "Москино" и ВГИКа", — подчеркнул Кудрявцев.

Историк кино Сергей Лаврентьев — о фильмах ММКФ-2025

Основной конкурс
"Воздушный змей", (Италия)
© Alkon Communications (2025)Кадр из фильма "Воздушный змей"
Кадр из фильма Воздушный змей - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Alkon Communications (2025)
Кадр из фильма "Воздушный змей"
— Реальная история про сотрудника итальянских силовых структур, переговорщика, который должен спасти знаменитую журналистку, похищенную террористами в Ираке. Главный герой преодолевает множество сложностей, вызволяет пленницу, но заканчивается все драматично. Любопытно, что главным злом оказываются вовсе не террористы. Напоминает "Признание комиссара полиции прокурору республики", итальянскую ленту, получившую главный приз ММКФ в 1971-м. Фильм для широкой публики, хорошо смотрится.
"Время жатвы", (США, Турция)
© Munzur Productions (2024)Кадр из фильма "Время жатвы"
Кадр из фильма Время жатвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Munzur Productions (2024)
Кадр из фильма "Время жатвы"
— Снимали в турецком Курдистане. По стилистике картина тихая, спокойная, в духе итальянского неореализма. Рассказывает о каждодневной жизни простых людей и почти не затрагивает сложные отношения между турками и курдами. Приятный фильм.
"Дом в огне", (Испания)
© 3Cat (2024)Кадр из фильма "Дом в огне"
Кадр из фильма Дом в огне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© 3Cat (2024)
Кадр из фильма "Дом в огне"
— Семейная история. Женщина, матриарх большой семьи, в которой очень разные взаимоотношения, решила всех собрать у себя в доме. И нам показывают, что из этого получается. Известная кинематографическая конструкция. Финал неожиданный.
"Элизиум", (Индия)
© Cat N Mouse Entertainment (2025)Кадр из фильма "Элизиум"
Кадр из фильма Элизиум - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Cat N Mouse Entertainment (2025)
Кадр из фильма "Элизиум"
— Для тех, кто любит авторское кино. Действие разворачивается в затерянной деревне на северо-востоке страны. Главный двигатель сюжета — похороны одного из местных. Плавное, неспешное повествование, абсолютно не похоже на то, что у нас ассоциируется со словосочетанием "индийское кино" — ни песен, ни танцев, ни драк.
"Там, за мачтой" (Бангладеш, Германия, Нидерланды)
© Cinemaker (2025)Кадр из фильма "Там, за мачтой"
Кадр из фильма Там, за мачтой - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Cinemaker (2025)
Кадр из фильма "Там, за мачтой"
— Неореалистическая история на маленьком суденышке. Непростые взаимоотношения экипажа друг с другом и с владельцем, есть там и махинации. Нет экзотики, как в "Элизиуме".
"Семейное счастье", (Россия)
© АМЕДИА (2025)Кадр из фильма "Семейное счастье"
Кадр из фильма Семейное счастье - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© АМЕДИА (2025)
Кадр из фильма "Семейное счастье"
— Первая экранизация романа Льва Толстого "Семейное счастье". Визуально напоминает "Неоконченную пьесу для механического пианино" Никиты Михалкова. В главной роли — Евгений Цыганов. Драма о сложности супружеских отношений, трансформации чувств в браке.
"День цветения хлопка", (Южная Корея)
© Pinks (2024)Кадр из фильма "День цветения хлопка"
Кадр из фильма День цветения хлопка - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Pinks (2024)
Кадр из фильма "День цветения хлопка"
— Фильм основан на реальных событиях. Несколько лет назад произошла трагедия — во время морской прогулки затонул небольшой корабль, погибли 300 школьниц. Это стоило поста президенту страны. История отца одной из девочек, который теряет память от горя. Как ему жить, что делать? Очень драматичная картина.
"Двое в одной жизни, не считая собаки", (Россия)
© Сентябрь (2025)Кадр из фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки"
Кадр из фильма Двое в одной жизни, не считая собаки - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Сентябрь (2025)
Кадр из фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки"
— Было другое название, прекрасное — "Дорогие мои старики", но изменили. О двух питерских стариках-интеллигентах, их мудрости, оптимизме, спокойствии. В главных ролях великолепные Светлана Крючкова и Александр Адабашьян.
"Для твоего же блага", (Аргентина)
© Productora de la Tierra (2024)Кадр из фильма "Для твоего же блага"
Кадр из фильма Для твоего же блага - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Productora de la Tierra (2024)
Кадр из фильма "Для твоего же блага"
— В отдаленном селении люди живут по устоям столетней давности. Юная девушка, как луч света в темном царстве, бросает этому вызов. В отличие от более социальной турецкой картины "Мудрость кита", эта скорее мелодраматическая, немного эротическая.
"Планета", (Россия)
© АРТЛАЙТ (2025)Кадр из фильма "Планета"
Кадр из фильма Планета - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© АРТЛАЙТ (2025)
Кадр из фильма "Планета"
— Удивительная картина, посвященная режиссеру Павлу Клушанцеву, который у нас не очень известен, а за рубежом — абсолютно культовая фигура. Его почитают Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола. Фильм сделан прекрасно, режиссер продемонстрировал глубокое знание эпохи: все начинается в 1960-м, а заканчивается первым полетом в космос Юрия Гагарина. Главный герой Николай Беренцев готовится к съемкам научно-фантастической картины об экспедиции на Венеру. И сам сомневается, а нужен ли его фильм зрителям, зачем показывать другую планету, когда на Земле столько проблем.
"Мудрость кита", (Турция)
© Aci Biber Yapim (2024)Кадр из фильма "Мудрость кита"
Кадр из фильма Мудрость кита - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Aci Biber Yapim (2024)
Кадр из фильма "Мудрость кита"
— В затерянной деревне ревностно соблюдают традиции. Женщина на девятом месяце беременности идет им наперекор. Староста изолирует ее, а накануне рождения ребенка надо сделать трудный выбор: подчиниться правилам или довериться своим чувствам и законам природы.
"Нестандартное мышление", (Аргентина)
© 16:9 Cine (2025)Кадр из фильма "Нестандартное мышление"
Кадр из фильма Нестандартное мышление - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© 16:9 Cine (2025)
Кадр из фильма "Нестандартное мышление"
— Захватывающий триллер. Женщину-психолога, читающую лекции о том, как надо вести себя в нестандартных ситуациях, похищают, и теперь ей предстоит на себе проверить собственные теории.
"Эвакуация", (Казахстан)
© Kazakhfilm Studios (2025)Кадр из фильма "Эвакуация"
Кадр из фильма Эвакуация - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Kazakhfilm Studios (2025)
Кадр из фильма "Эвакуация"
— Женщина с ребенком эвакуируется из Ленинграда, едет в Казахстан. По дороге дочка теряется. Картина черно-белая, выдержана в стиле Алексея Германа — старшего. Очень трогательный фильм.
Конкурс "Русские премьеры"
"Бесконечный апрель"
© XXIX февраля (2025)Кадр из фильма "Бесконечный апрель"
Кадр из фильма Бесконечный апрель - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© XXIX февраля (2025)
Кадр из фильма "Бесконечный апрель"
— Летопись большой квартиры, которая начинается в 1918-м, когда ее уплотняют. Потом 1930-40-е — репрессии, война, блокада. Есть сцена, где женщина собирается съесть одного мальчика. Потом, взрослым, он стал очень известным. Заканчивается все в XXI веке. В ролях — Ольга Сутулова, Сергей Колесов, Иван Кандауров, Тимофей Петров и другие.
"Волки"
© Алтайфильм (2024)Кадр из фильма "Волки"
Кадр из фильма Волки - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Алтайфильм (2024)
Кадр из фильма "Волки"
— Алтайский фильм. Его можно рассматривать как притчу о рождении алтайского народа или просто давнюю историю. Два враждующих семейства, любовь, месть.
"Легенды наших предков"
© ID Production / Ай Ди Продакшн (2025)Кадр из фильма "Легенда наших предков"
Кадр из фильма Легенда наших предков - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© ID Production / Ай Ди Продакшн (2025)
Кадр из фильма "Легенда наших предков"
— Забавный сюжет, тоже региональный, уральский. Журналист отправляется в глушь, чтобы спасти заповедные районы от цивилизации. Его сопровождает огромное существо, похожее на Чубакку из "Звездных войн", которое никто не видит, кроме журналиста и его дочки. В ролях — Александр Яценко, Антон Кузнецов, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников и другие.
"Мужу привет"
© Онлайн-кинотеатр START (2025)Кадр из фильма "Мужу привет"
Кадр из фильма Мужу привет - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Онлайн-кинотеатр START (2025)
Кадр из фильма "Мужу привет"
— Хорошо сыгранная Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым история о том, как женщина, которая ухаживает за мужем, находящимся в коме, встречает неожиданно другого. С ним — любовь и даже рождение ребенка.
"Почтарь"
© KION / МТС Медиа (2025)Кадр из фильма "Почтарь"
Кадр из фильма Почтарь - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© KION / МТС Медиа (2025)
Кадр из фильма "Почтарь"
— Почтальон-аутист в годы Великой Отечественной решил не разносить похоронки, а сам писать письма с фронта. В главной роли — Александр Петров.
"Самозванцы"
© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Самозванцы"
Кадр из фильма Самозванцы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Самозванцы"
— Политический кризис октября 1993-го. Журналистка и ее возлюбленный расследуют обстоятельства смерти известного режиссера и пытаются спасти неоконченный фильм "Борис Годунов". В ролях — Анна Михалкова, Егор Бероев, Юрий Назаров, Александр Адабашьян, Владимир Гуськов, Татьяна Лютаева и другие.
"Туда"
© Базелевс Продакшн (2025)Кадр из фильма "Туда"
Кадр из фильма Туда - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Базелевс Продакшн (2025)
Кадр из фильма "Туда"
— Две противоположности: он — таксист, она — девушка немного не от мира сего. Главные герои долго едут вместе в другой город, много разговаривают, попадают в приключения. В конце — любовь. В главных ролях — Ирина Старшенбаум и Петр Федоров.
Съемочная группа на премьере фильма Батя 2. Дед в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Дед как он есть: почему новая часть "Бати" бьет все рекорды
14 апреля, 08:00
 
КультураСергей ЛаврентьевАлександр Петров (актер)Александр АдабашьянМоскиноМосковский международный кинофестивальлучшие фильмылучшие фильмы 2025Никита МихалковКино и сериалыКультура-ВажноеММКФ 2025 (Московский международный кинофестиваль)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала