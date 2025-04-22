https://ria.ru/20250422/mmkf-2011689701.html

Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить

Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить - РИА Новости, 22.04.2025

Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить

В программе — более 200 картин из полусотни стран, в том числе — из 24-х "недружественных". Об особенностях Московского международного кинофестиваля этого года... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T06:02:00+03:00

2025-04-22T06:02:00+03:00

2025-04-22T06:06:00+03:00

культура

сергей лаврентьев

александр петров (актер)

александр адабашьян

москино

московский международный кинофестиваль

лучшие фильмы

лучшие фильмы 2025

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. В программе — более 200 картин из полусотни стран, в том числе — из 24-х "недружественных". Об особенностях Московского международного кинофестиваля этого года РИА Новости рассказал его программный директор Иван Кудрявцев, а председатель отборочной комиссии, историк кино Сергей Лаврентьев представил фильмы, которые участвуют в основном конкурсе и "русских премьерах".ММКФ-2025"Несмотря ни на что, кинематографисты охотно едут в Москву. Мы рады, что культурный диалог между разными, порой полярными частями глобального социума продолжается на площадке ММКФ", — отметил Иван Кудрявцев.Конкурсных программ — четыре: международная, "русские премьеры", неигровые и короткометражные фильмы. И два десятка внеконкурсных, где можно увидеть все — от современной анимации до больших кинематографических редкостей в разделе "За тридевять земель".Открыла фестиваль лента "В списках не значился" по одноименной повести Бориса Васильева. В одной из главных ролей — Владимир Машков."Восьмидесятилетие Победы — очень важная тема, она звучит в разных программах. И в "русских премьерах", где представлена картина "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли, и в ретроспективах, в программах "Москино" и ВГИКа", — подчеркнул Кудрявцев.Историк кино Сергей Лаврентьев — о фильмах ММКФ-2025Основной конкурс"Воздушный змей", (Италия)— Реальная история про сотрудника итальянских силовых структур, переговорщика, который должен спасти знаменитую журналистку, похищенную террористами в Ираке. Главный герой преодолевает множество сложностей, вызволяет пленницу, но заканчивается все драматично. Любопытно, что главным злом оказываются вовсе не террористы. Напоминает "Признание комиссара полиции прокурору республики", итальянскую ленту, получившую главный приз ММКФ в 1971-м. Фильм для широкой публики, хорошо смотрится."Время жатвы", (США, Турция)— Снимали в турецком Курдистане. По стилистике картина тихая, спокойная, в духе итальянского неореализма. Рассказывает о каждодневной жизни простых людей и почти не затрагивает сложные отношения между турками и курдами. Приятный фильм."Дом в огне", (Испания)— Семейная история. Женщина, матриарх большой семьи, в которой очень разные взаимоотношения, решила всех собрать у себя в доме. И нам показывают, что из этого получается. Известная кинематографическая конструкция. Финал неожиданный."Элизиум", (Индия)— Для тех, кто любит авторское кино. Действие разворачивается в затерянной деревне на северо-востоке страны. Главный двигатель сюжета — похороны одного из местных. Плавное, неспешное повествование, абсолютно не похоже на то, что у нас ассоциируется со словосочетанием "индийское кино" — ни песен, ни танцев, ни драк."Там, за мачтой" (Бангладеш, Германия, Нидерланды)— Неореалистическая история на маленьком суденышке. Непростые взаимоотношения экипажа друг с другом и с владельцем, есть там и махинации. Нет экзотики, как в "Элизиуме"."Семейное счастье", (Россия)— Первая экранизация романа Льва Толстого "Семейное счастье". Визуально напоминает "Неоконченную пьесу для механического пианино" Никиты Михалкова. В главной роли — Евгений Цыганов. Драма о сложности супружеских отношений, трансформации чувств в браке."День цветения хлопка", (Южная Корея)— Фильм основан на реальных событиях. Несколько лет назад произошла трагедия — во время морской прогулки затонул небольшой корабль, погибли 300 школьниц. Это стоило поста президенту страны. История отца одной из девочек, который теряет память от горя. Как ему жить, что делать? Очень драматичная картина."Двое в одной жизни, не считая собаки", (Россия)— Было другое название, прекрасное — "Дорогие мои старики", но изменили. О двух питерских стариках-интеллигентах, их мудрости, оптимизме, спокойствии. В главных ролях великолепные Светлана Крючкова и Александр Адабашьян."Для твоего же блага", (Аргентина)— В отдаленном селении люди живут по устоям столетней давности. Юная девушка, как луч света в темном царстве, бросает этому вызов. В отличие от более социальной турецкой картины "Мудрость кита", эта скорее мелодраматическая, немного эротическая."Планета", (Россия)— Удивительная картина, посвященная режиссеру Павлу Клушанцеву, который у нас не очень известен, а за рубежом — абсолютно культовая фигура. Его почитают Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола. Фильм сделан прекрасно, режиссер продемонстрировал глубокое знание эпохи: все начинается в 1960-м, а заканчивается первым полетом в космос Юрия Гагарина. Главный герой Николай Беренцев готовится к съемкам научно-фантастической картины об экспедиции на Венеру. И сам сомневается, а нужен ли его фильм зрителям, зачем показывать другую планету, когда на Земле столько проблем."Мудрость кита", (Турция)— В затерянной деревне ревностно соблюдают традиции. Женщина на девятом месяце беременности идет им наперекор. Староста изолирует ее, а накануне рождения ребенка надо сделать трудный выбор: подчиниться правилам или довериться своим чувствам и законам природы."Нестандартное мышление", (Аргентина)— Захватывающий триллер. Женщину-психолога, читающую лекции о том, как надо вести себя в нестандартных ситуациях, похищают, и теперь ей предстоит на себе проверить собственные теории."Эвакуация", (Казахстан)— Женщина с ребенком эвакуируется из Ленинграда, едет в Казахстан. По дороге дочка теряется. Картина черно-белая, выдержана в стиле Алексея Германа — старшего. Очень трогательный фильм.Конкурс "Русские премьеры""Бесконечный апрель"— Летопись большой квартиры, которая начинается в 1918-м, когда ее уплотняют. Потом 1930-40-е — репрессии, война, блокада. Есть сцена, где женщина собирается съесть одного мальчика. Потом, взрослым, он стал очень известным. Заканчивается все в XXI веке. В ролях — Ольга Сутулова, Сергей Колесов, Иван Кандауров, Тимофей Петров и другие."Волки"— Алтайский фильм. Его можно рассматривать как притчу о рождении алтайского народа или просто давнюю историю. Два враждующих семейства, любовь, месть."Легенды наших предков"— Забавный сюжет, тоже региональный, уральский. Журналист отправляется в глушь, чтобы спасти заповедные районы от цивилизации. Его сопровождает огромное существо, похожее на Чубакку из "Звездных войн", которое никто не видит, кроме журналиста и его дочки. В ролях — Александр Яценко, Антон Кузнецов, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников и другие."Мужу привет"— Хорошо сыгранная Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым история о том, как женщина, которая ухаживает за мужем, находящимся в коме, встречает неожиданно другого. С ним — любовь и даже рождение ребенка."Почтарь"— Почтальон-аутист в годы Великой Отечественной решил не разносить похоронки, а сам писать письма с фронта. В главной роли — Александр Петров."Самозванцы"— Политический кризис октября 1993-го. Журналистка и ее возлюбленный расследуют обстоятельства смерти известного режиссера и пытаются спасти неоконченный фильм "Борис Годунов". В ролях — Анна Михалкова, Егор Бероев, Юрий Назаров, Александр Адабашьян, Владимир Гуськов, Татьяна Лютаева и другие."Туда"— Две противоположности: он — таксист, она — девушка немного не от мира сего. Главные герои долго едут вместе в другой город, много разговаривают, попадают в приключения. В конце — любовь. В главных ролях — Ирина Старшенбаум и Петр Федоров.

https://ria.ru/20250414/batya-2010746529.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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