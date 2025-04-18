https://ria.ru/20250418/spasenie-2012084680.html

Экипаж электросудна в Москве спас человека из воды

Экипаж электросудна в Москве спас человека из воды - РИА Новости, 18.04.2025

Экипаж электросудна в Москве спас человека из воды

Экипаж речного пассажирского электросудна в Москве спас человека из воды в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:10:00+03:00

2025-04-18T15:10:00+03:00

2025-04-18T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экипаж речного пассажирского электросудна в Москве спас человека из воды в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня примерно в 10.30 в районе Нагатинского моста экипаж электросудна "Сетунь" обнаружил в воде мужчину. Команда заглушила двигатели, вызвала спасателей и немедленно оказал помощь человеку за бортом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на катере московской городской поисково-спасательной службы мужчину доставили на причал и передали врачам скорой помощи. "Благодаря профессионализму капитана Виталия Абрамова и старшего помощника Матвея Холодилина, которые действовали строго по инструкции, оказавшийся в воде человек был спасен", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250409/mchs-2010344993.html

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