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Экипаж электросудна в Москве спас человека из воды - РИА Новости, 18.04.2025
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15:10 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/spasenie-2012084680.html
Экипаж электросудна в Москве спас человека из воды
Экипаж электросудна в Москве спас человека из воды - РИА Новости, 18.04.2025
Экипаж электросудна в Москве спас человека из воды
Экипаж речного пассажирского электросудна в Москве спас человека из воды в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экипаж речного пассажирского электросудна в Москве спас человека из воды в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня примерно в 10.30 в районе Нагатинского моста экипаж электросудна "Сетунь" обнаружил в воде мужчину. Команда заглушила двигатели, вызвала спасателей и немедленно оказал помощь человеку за бортом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на катере московской городской поисково-спасательной службы мужчину доставили на причал и передали врачам скорой помощи. "Благодаря профессионализму капитана Виталия Абрамова и старшего помощника Матвея Холодилина, которые действовали строго по инструкции, оказавшийся в воде человек был спасен", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250409/mchs-2010344993.html
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происшествия, москва, максим ликсутов , россия
Происшествия, Москва, Максим Ликсутов , Россия
Экипаж электросудна в Москве спас человека из воды

Экипаж электросудна Сетунь в районе Нагатинского в Москве спас человека из воды

© Дептранс. Оперативно/TelegramЭкипаж электросудна спас человека в районе Нагатинского моста
Экипаж электросудна спас человека в районе Нагатинского моста - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Дептранс. Оперативно/Telegram
Экипаж электросудна спас человека в районе Нагатинского моста
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экипаж речного пассажирского электросудна в Москве спас человека из воды в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня примерно в 10.30 в районе Нагатинского моста экипаж электросудна "Сетунь" обнаружил в воде мужчину. Команда заглушила двигатели, вызвала спасателей и немедленно оказал помощь человеку за бортом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на катере московской городской поисково-спасательной службы мужчину доставили на причал и передали врачам скорой помощи.
"Благодаря профессионализму капитана Виталия Абрамова и старшего помощника Матвея Холодилина, которые действовали строго по инструкции, оказавшийся в воде человек был спасен", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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