https://ria.ru/20250408/swift-2009953569.html

СМИ раскрыли, как новый ультиматум ЕС грозит сорвать переговоры по Украине

СМИ раскрыли, как новый ультиматум ЕС грозит сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 08.04.2025

СМИ раскрыли, как новый ультиматум ЕС грозит сорвать переговоры по Украине

Раскол между Вашингтоном и Европой из-за вопроса о частичном допуске Москвы к SWIFT может сорвать переговоры по Украине, пишет Responsible Statecraft. "Мирные... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:45:00+03:00

2025-04-08T09:45:00+03:00

2025-04-08T09:45:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Раскол между Вашингтоном и Европой из-за вопроса о частичном допуске Москвы к SWIFT может сорвать переговоры по Украине, пишет Responsible Statecraft. "Мирные переговоры при посредничестве США в Саудовской Аравии в конце прошлого месяца приблизили Россию и Украину к возобновлению Черноморского зернового соглашения 2022 года и прекращению огня на море. Однако на пути даже этого скромного успеха стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве", — говорится в публикации. Издание пишет, что США пытаются приоткрыть дверь для России, пусть и с оговорками, но ЕС упрямится все сильнее. На парижском саммите так называемой коалиции желающих 26 марта европейские лидеры и Владимир Зеленский призвали не ослаблять санкций против Москвы. По их словам, лишь ужесточение действующих мер позволит усадить главу России Владимира Путина за стол переговоров, напоминает RS.В статье отмечается, что спор о смягчении санкций может помешать урегулированию конфликта на Украине, в итоге главе Белого дома Дональду Трампу придется договариваться с европейскими коллегами отдельно, чтобы изменить их мнение. На сайте Кремля в конце марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и подключение его к SWIFT.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250408/malinen-2009945048.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, swift, евросоюз, сша