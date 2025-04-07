"Все это время ученые ошибались". Что прочитали в древнем манускрипте
Историки Кембриджского университета расшифровали редкую рукопись о короле Артуре
© Getty Images / Kathrin Deckart/picture allianceСкульптура "Король Артур" в Шотландии
© Getty Images / Kathrin Deckart/picture alliance
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Британским специалистам удалось расшифровать уникальную рукопись о короле Артуре. Веками манускрипт пылился в архивах и теперь готов поведать свои тайны. Что науке известно о самом знаменитом правителе Средневековья — в материале РИА Новости.
Таких в мире единицы
Собрание документов из поместья попало в библиотеку Кембриджского университета в 2019-м. Тогда не обратили особого внимания на кипу старинных манускриптов. Лишь сделали их детальную опись и отправили в хранилище.
Недавно архивариусы заметили, что у одной из книг особенный переплет — толще, чем обычно. Оказалось, в него был искусно вшит пергамент. А в нем — часть французской Suite Vulgate du Merlin, продолжения легенды о короле Артуре.
В мире всего пара десятков таких рукописей. И каждая на вес золота. Идентифицировали две сцены: сражение с саксонскими правителями при Камбенике и появление при дворе Артура великого волшебника Мерлина.
Остальное пока недоступно. Дело в том, что большая часть пергамента — это свиток. Причем сохранившийся не в лучшем виде. Разворачивать такой артефакт было бы преступлением — он бы рассыпался в руках.
© Фото : Cambridge University Library /CHIL Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре
© Фото : Cambridge University Library /CHIL
Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре
Специалисты намерены найти иной способ узнать содержание рукописи.
Не такой уж и король
Гарантии, что пергамент из Кембриджа даст ответы на давно волнующие вопросы, нет. Историки и археологи много лет пытаются разобраться, кто скрывается под маской легендарного короля. И пытаются найти хоть какие-то материальные свидетельства о нем.
Первые упоминания об Артуре встречаются в творчестве кельтских бардов — поэмах середины первого тысячелетия. Любопытно, что ни о каком короле речь не идет. Лишь о предводителе "легкого войска" — лучников, как предполагают историки, на службе валлийских владык.
Царственный венец он приобрел спустя пятьсот лет. В летописи англо-норманнского хрониста Уильяма Мальмсберийского есть такие слова: "Вождь бриттов Амброзий в годы борьбы с саксами сокрушил гнусных варваров при славной подмоге воинственного короля Артура".
© Public domainЧарльз Эрнест Батлер "Король Артур". 1903 год
© Public domain
Чарльз Эрнест Батлер "Король Артур". 1903 год
Вскоре священник и писатель Гальфрид Монмунтский опубликовал свой фундаментальный труд "История британских королей". Там Артур предстает уже как "император всего Западного мира", появились такие персонажи, как королева Гвиневра, чародей Мерлин и рыцари Круглого стола.
Окончательно биография короля оформилась в куртуазных романах Кретьена де Труа и Робера де Борона. Что интересно, в их сочинениях Артур и сподвижники — хранители величайшей христианской святыни — Грааля. Из этой чаши, согласно преданию, пили на Тайной вечере. В нее же позднее тайный ученик Иисуса Иосиф Аримафейский собрал его кровь.
Так у исследователей возникла стратегия: бесценный артефакт укажет путь к историческому Артуру.
Рукописи врут
Если верить поэмам о рыцарях, чаша до сих пор находится в его могиле. Поиски начали с аббатства в Гластонбери на юго-западе Англии. Монахи-бенедиктинцы с конца XII столетия уверяли: гробница владыки Круглого стола — именно тут.
© Public domain Фрагмент рукописи Y Gododdin
© Public domain
Фрагмент рукописи Y Gododdin
Кроме того, в путевых заметках хрониста той же эпохи Гиральда Камбрийского детально описано обнаружение останков Артура и его возлюбленной Гвиневры. "В глубине земли за алтарем монахи увидели полый ствол огромного дуба, — свидетельствует он. — В нем покоились два скелета".
А под могильным камнем, продолжает Гиральд, — крест с надписью "Здесь лежит прославленный король Артур на острове Авалон".
В XX веке археологи не раз проводили раскопки в этом месте. В некоторых отчетах фигурируют "два скелета" и "внушительных размеров дубовый саркофаг".
Однако десять лет назад специалисты Университета Рединга установили: останки в захоронении за алтарем аббатства Гластонбери — XI-XV столетий. Это как минимум на пять веков позже эпохи подвигов Артура.
© Public domainЭмиль Лауфер "Мерлин предсказывает судьбу Артура". Около 1900 года
© Public domain
Эмиль Лауфер "Мерлин предсказывает судьбу Артура". Около 1900 года
Бывший журналист Грэм Филлипс уверен: искать могилу короля следует близ руин античного Вирокониума — в деревушке Бэсчерч (графство Шропшир). Рядом с ней в древности произошла битва на Бадонском холме. Считается, что победу одержал именно Артур. Так, по крайней мере, писал в VI веке историк бриттов Гильда Премудрый. Он же упоминает некоего правителя по имени Медведь.
"В те времена военачальников часто называли Лев, Орел, Гончая, — объяснил свою версию Филлипс. — Но интересно другое: латинское слово ursus ("медведь"), которое использовал Гильда, звучало в те времена как arth ("арт")".
Профессиональное сообщество возмутилось: гипотеза не стоит внимания, а Филлипс — дилетант. И разрешения на раскопки экс-журналист так и не получил.
Вопросы без ответов
В 2020 году своими соображениями по поводу историчности Артура поделился профессор литературы из Бангорского университета Питер Филд. По его мнению, захоронение находится на окраинах Колчестера (графство Эссекс).
© Фото : Cambridge University Library /CHIL Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре
© Фото : Cambridge University Library /CHIL
Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре
Некогда на его месте стоял римский город — Камулодунум. Литературовед обращает внимание на фонетические процессы, происходившие в германских языках в эпоху Великого переселения народов (V-VI века). "В это время, — уточняет он, — название античного форта в честь бога Камула стало произноситься как "Камелот".
Раскопки вблизи поселения проводили, и не раз. Но не нашли ничего, связанного с Артуром. Правда, гипотезу Филда никто пока не опроверг. Она — в разделе "вероятное".
И ученым приходится ждать. Быть может, пергамент из Кембриджа расшифруют — и появятся новые зацепки в деле легендарного короля Средневековья.