Рейтинг@Mail.ru
"Все это время ученые ошибались". Что прочитали в древнем манускрипте - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 07.04.2025 (обновлено: 19:00 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/manuskript-2009390816.html
"Все это время ученые ошибались". Что прочитали в древнем манускрипте
"Все это время ученые ошибались". Что прочитали в древнем манускрипте - РИА Новости, 07.04.2025
"Все это время ученые ошибались". Что прочитали в древнем манускрипте
Британским специалистам удалось расшифровать уникальную рукопись о короле Артуре. Веками манускрипт пылился в архивах и теперь готов поведать свои тайны. Что... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:00:00+03:00
2025-04-07T19:00:00+03:00
религия
англия
рединг
кембриджский университет
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009763831_465:752:2612:1960_1920x0_80_0_0_56f9c7107d58e3907202199ec91bbcad.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Британским специалистам удалось расшифровать уникальную рукопись о короле Артуре. Веками манускрипт пылился в архивах и теперь готов поведать свои тайны. Что науке известно о самом знаменитом правителе Средневековья — в материале РИА Новости.Таких в мире единицыСобрание документов из поместья попало в библиотеку Кембриджского университета в 2019-м. Тогда не обратили особого внимания на кипу старинных манускриптов. Лишь сделали их детальную опись и отправили в хранилище.Недавно архивариусы заметили, что у одной из книг особенный переплет — толще, чем обычно. Оказалось, в него был искусно вшит пергамент. А в нем — часть французской Suite Vulgate du Merlin, продолжения легенды о короле Артуре.В мире всего пара десятков таких рукописей. И каждая на вес золота. Идентифицировали две сцены: сражение с саксонскими правителями при Камбенике и появление при дворе Артура великого волшебника Мерлина.Остальное пока недоступно. Дело в том, что большая часть пергамента — это свиток. Причем сохранившийся не в лучшем виде. Разворачивать такой артефакт было бы преступлением — он бы рассыпался в руках.Специалисты намерены найти иной способ узнать содержание рукописи.Не такой уж и корольГарантии, что пергамент из Кембриджа даст ответы на давно волнующие вопросы, нет. Историки и археологи много лет пытаются разобраться, кто скрывается под маской легендарного короля. И пытаются найти хоть какие-то материальные свидетельства о нем.Первые упоминания об Артуре встречаются в творчестве кельтских бардов — поэмах середины первого тысячелетия. Любопытно, что ни о каком короле речь не идет. Лишь о предводителе "легкого войска" — лучников, как предполагают историки, на службе валлийских владык.Царственный венец он приобрел спустя пятьсот лет. В летописи англо-норманнского хрониста Уильяма Мальмсберийского есть такие слова: "Вождь бриттов Амброзий в годы борьбы с саксами сокрушил гнусных варваров при славной подмоге воинственного короля Артура".Вскоре священник и писатель Гальфрид Монмунтский опубликовал свой фундаментальный труд "История британских королей". Там Артур предстает уже как "император всего Западного мира", появились такие персонажи, как королева Гвиневра, чародей Мерлин и рыцари Круглого стола.Окончательно биография короля оформилась в куртуазных романах Кретьена де Труа и Робера де Борона. Что интересно, в их сочинениях Артур и сподвижники — хранители величайшей христианской святыни — Грааля. Из этой чаши, согласно преданию, пили на Тайной вечере. В нее же позднее тайный ученик Иисуса Иосиф Аримафейский собрал его кровь.Так у исследователей возникла стратегия: бесценный артефакт укажет путь к историческому Артуру.Рукописи врутЕсли верить поэмам о рыцарях, чаша до сих пор находится в его могиле. Поиски начали с аббатства в Гластонбери на юго-западе Англии. Монахи-бенедиктинцы с конца XII столетия уверяли: гробница владыки Круглого стола — именно тут.Кроме того, в путевых заметках хрониста той же эпохи Гиральда Камбрийского детально описано обнаружение останков Артура и его возлюбленной Гвиневры. "В глубине земли за алтарем монахи увидели полый ствол огромного дуба, — свидетельствует он. — В нем покоились два скелета".А под могильным камнем, продолжает Гиральд, — крест с надписью "Здесь лежит прославленный король Артур на острове Авалон".В XX веке археологи не раз проводили раскопки в этом месте. В некоторых отчетах фигурируют "два скелета" и "внушительных размеров дубовый саркофаг".Однако десять лет назад специалисты Университета Рединга установили: останки в захоронении за алтарем аббатства Гластонбери — XI-XV столетий. Это как минимум на пять веков позже эпохи подвигов Артура.Бывший журналист Грэм Филлипс уверен: искать могилу короля следует близ руин античного Вирокониума — в деревушке Бэсчерч (графство Шропшир). Рядом с ней в древности произошла битва на Бадонском холме. Считается, что победу одержал именно Артур. Так, по крайней мере, писал в VI веке историк бриттов Гильда Премудрый. Он же упоминает некоего правителя по имени Медведь."В те времена военачальников часто называли Лев, Орел, Гончая, — объяснил свою версию Филлипс. — Но интересно другое: латинское слово ursus ("медведь"), которое использовал Гильда, звучало в те времена как arth ("арт")".Профессиональное сообщество возмутилось: гипотеза не стоит внимания, а Филлипс — дилетант. И разрешения на раскопки экс-журналист так и не получил.Вопросы без ответовВ 2020 году своими соображениями по поводу историчности Артура поделился профессор литературы из Бангорского университета Питер Филд. По его мнению, захоронение находится на окраинах Колчестера (графство Эссекс).Некогда на его месте стоял римский город — Камулодунум. Литературовед обращает внимание на фонетические процессы, происходившие в германских языках в эпоху Великого переселения народов (V-VI века). "В это время, — уточняет он, — название античного форта в честь бога Камула стало произноситься как "Камелот".Раскопки вблизи поселения проводили, и не раз. Но не нашли ничего, связанного с Артуром. Правда, гипотезу Филда никто пока не опроверг. Она — в разделе "вероятное".И ученым приходится ждать. Быть может, пергамент из Кембриджа расшифруют — и появятся новые зацепки в деле легендарного короля Средневековья.
https://ria.ru/20250402/grobnitsa-2008704981.html
англия
рединг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009763831_649:725:2413:2048_1920x0_80_0_0_d48e841ac56514c3b21d934444db0b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
англия, рединг, кембриджский университет, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Англия, Рединг, Кембриджский университет, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Все это время ученые ошибались". Что прочитали в древнем манускрипте

Историки Кембриджского университета расшифровали редкую рукопись о короле Артуре

© Getty Images / Kathrin Deckart/picture allianceСкульптура "Король Артур" в Шотландии
Скульптура Король Артур в Шотландии - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Kathrin Deckart/picture alliance
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Британским специалистам удалось расшифровать уникальную рукопись о короле Артуре. Веками манускрипт пылился в архивах и теперь готов поведать свои тайны. Что науке известно о самом знаменитом правителе Средневековья — в материале РИА Новости.

Таких в мире единицы

Собрание документов из поместья попало в библиотеку Кембриджского университета в 2019-м. Тогда не обратили особого внимания на кипу старинных манускриптов. Лишь сделали их детальную опись и отправили в хранилище.
Недавно архивариусы заметили, что у одной из книг особенный переплет — толще, чем обычно. Оказалось, в него был искусно вшит пергамент. А в нем — часть французской Suite Vulgate du Merlin, продолжения легенды о короле Артуре.
В мире всего пара десятков таких рукописей. И каждая на вес золота. Идентифицировали две сцены: сражение с саксонскими правителями при Камбенике и появление при дворе Артура великого волшебника Мерлина.
Остальное пока недоступно. Дело в том, что большая часть пергамента — это свиток. Причем сохранившийся не в лучшем виде. Разворачивать такой артефакт было бы преступлением — он бы рассыпался в руках.
© Фото : Cambridge University Library /CHIL Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре
Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Cambridge University Library /CHIL
Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре
Специалисты намерены найти иной способ узнать содержание рукописи.

Не такой уж и король

Гарантии, что пергамент из Кембриджа даст ответы на давно волнующие вопросы, нет. Историки и археологи много лет пытаются разобраться, кто скрывается под маской легендарного короля. И пытаются найти хоть какие-то материальные свидетельства о нем.
Первые упоминания об Артуре встречаются в творчестве кельтских бардов — поэмах середины первого тысячелетия. Любопытно, что ни о каком короле речь не идет. Лишь о предводителе "легкого войска" — лучников, как предполагают историки, на службе валлийских владык.
Царственный венец он приобрел спустя пятьсот лет. В летописи англо-норманнского хрониста Уильяма Мальмсберийского есть такие слова: "Вождь бриттов Амброзий в годы борьбы с саксами сокрушил гнусных варваров при славной подмоге воинственного короля Артура".
© Public domainЧарльз Эрнест Батлер "Король Артур". 1903 год
Чарльз Эрнест Батлер Король Артур. 1903 год - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Public domain
Чарльз Эрнест Батлер "Король Артур". 1903 год
Вскоре священник и писатель Гальфрид Монмунтский опубликовал свой фундаментальный труд "История британских королей". Там Артур предстает уже как "император всего Западного мира", появились такие персонажи, как королева Гвиневра, чародей Мерлин и рыцари Круглого стола.
Окончательно биография короля оформилась в куртуазных романах Кретьена де Труа и Робера де Борона. Что интересно, в их сочинениях Артур и сподвижники — хранители величайшей христианской святыни — Грааля. Из этой чаши, согласно преданию, пили на Тайной вечере. В нее же позднее тайный ученик Иисуса Иосиф Аримафейский собрал его кровь.
Так у исследователей возникла стратегия: бесценный артефакт укажет путь к историческому Артуру.

Рукописи врут

Если верить поэмам о рыцарях, чаша до сих пор находится в его могиле. Поиски начали с аббатства в Гластонбери на юго-западе Англии. Монахи-бенедиктинцы с конца XII столетия уверяли: гробница владыки Круглого стола — именно тут.
© Public domain Фрагмент рукописи Y Gododdin
Фрагмент рукописи Y Gododdin - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Public domain
Фрагмент рукописи Y Gododdin
Кроме того, в путевых заметках хрониста той же эпохи Гиральда Камбрийского детально описано обнаружение останков Артура и его возлюбленной Гвиневры. "В глубине земли за алтарем монахи увидели полый ствол огромного дуба, — свидетельствует он. — В нем покоились два скелета".
А под могильным камнем, продолжает Гиральд, — крест с надписью "Здесь лежит прославленный король Артур на острове Авалон".
В XX веке археологи не раз проводили раскопки в этом месте. В некоторых отчетах фигурируют "два скелета" и "внушительных размеров дубовый саркофаг".
Однако десять лет назад специалисты Университета Рединга установили: останки в захоронении за алтарем аббатства Гластонбери — XI-XV столетий. Это как минимум на пять веков позже эпохи подвигов Артура.
© Public domainЭмиль Лауфер "Мерлин предсказывает судьбу Артура". Около 1900 года
Эмиль Лауфер Мерлин предсказывает судьбу Артура. Около 1900 г. - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Public domain
Эмиль Лауфер "Мерлин предсказывает судьбу Артура". Около 1900 года
Бывший журналист Грэм Филлипс уверен: искать могилу короля следует близ руин античного Вирокониума — в деревушке Бэсчерч (графство Шропшир). Рядом с ней в древности произошла битва на Бадонском холме. Считается, что победу одержал именно Артур. Так, по крайней мере, писал в VI веке историк бриттов Гильда Премудрый. Он же упоминает некоего правителя по имени Медведь.
"В те времена военачальников часто называли Лев, Орел, Гончая, — объяснил свою версию Филлипс. — Но интересно другое: латинское слово ursus ("медведь"), которое использовал Гильда, звучало в те времена как arth ("арт")".
Профессиональное сообщество возмутилось: гипотеза не стоит внимания, а Филлипс — дилетант. И разрешения на раскопки экс-журналист так и не получил.

Вопросы без ответов

В 2020 году своими соображениями по поводу историчности Артура поделился профессор литературы из Бангорского университета Питер Филд. По его мнению, захоронение находится на окраинах Колчестера (графство Эссекс).
© Фото : Cambridge University Library /CHIL Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре
Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Cambridge University Library /CHIL
Фрагмент рукописи из легенд о короле Артуре
Некогда на его месте стоял римский город — Камулодунум. Литературовед обращает внимание на фонетические процессы, происходившие в германских языках в эпоху Великого переселения народов (V-VI века). "В это время, — уточняет он, — название античного форта в честь бога Камула стало произноситься как "Камелот".
Раскопки вблизи поселения проводили, и не раз. Но не нашли ничего, связанного с Артуром. Правда, гипотезу Филда никто пока не опроверг. Она — в разделе "вероятное".
И ученым приходится ждать. Быть может, пергамент из Кембриджа расшифруют — и появятся новые зацепки в деле легендарного короля Средневековья.
Туристы снимают гробницу царя Тутанхамона в Долине Царей в Луксоре, Египет - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Такого никто не ожидал". Кого случайно "оживили" в гробнице Тутанхамона
2 апреля, 08:00
 
РелигияАнглияРедингКембриджский университетАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала