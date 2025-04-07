https://ria.ru/20250407/manuskript-2009390816.html

"Все это время ученые ошибались". Что прочитали в древнем манускрипте

"Все это время ученые ошибались". Что прочитали в древнем манускрипте - РИА Новости, 07.04.2025

"Все это время ученые ошибались". Что прочитали в древнем манускрипте

Британским специалистам удалось расшифровать уникальную рукопись о короле Артуре. Веками манускрипт пылился в архивах и теперь готов поведать свои тайны. Что... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:00:00+03:00

2025-04-07T08:00:00+03:00

2025-04-07T19:00:00+03:00

религия

англия

рединг

кембриджский университет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Британским специалистам удалось расшифровать уникальную рукопись о короле Артуре. Веками манускрипт пылился в архивах и теперь готов поведать свои тайны. Что науке известно о самом знаменитом правителе Средневековья — в материале РИА Новости.Таких в мире единицыСобрание документов из поместья попало в библиотеку Кембриджского университета в 2019-м. Тогда не обратили особого внимания на кипу старинных манускриптов. Лишь сделали их детальную опись и отправили в хранилище.Недавно архивариусы заметили, что у одной из книг особенный переплет — толще, чем обычно. Оказалось, в него был искусно вшит пергамент. А в нем — часть французской Suite Vulgate du Merlin, продолжения легенды о короле Артуре.В мире всего пара десятков таких рукописей. И каждая на вес золота. Идентифицировали две сцены: сражение с саксонскими правителями при Камбенике и появление при дворе Артура великого волшебника Мерлина.Остальное пока недоступно. Дело в том, что большая часть пергамента — это свиток. Причем сохранившийся не в лучшем виде. Разворачивать такой артефакт было бы преступлением — он бы рассыпался в руках.Специалисты намерены найти иной способ узнать содержание рукописи.Не такой уж и корольГарантии, что пергамент из Кембриджа даст ответы на давно волнующие вопросы, нет. Историки и археологи много лет пытаются разобраться, кто скрывается под маской легендарного короля. И пытаются найти хоть какие-то материальные свидетельства о нем.Первые упоминания об Артуре встречаются в творчестве кельтских бардов — поэмах середины первого тысячелетия. Любопытно, что ни о каком короле речь не идет. Лишь о предводителе "легкого войска" — лучников, как предполагают историки, на службе валлийских владык.Царственный венец он приобрел спустя пятьсот лет. В летописи англо-норманнского хрониста Уильяма Мальмсберийского есть такие слова: "Вождь бриттов Амброзий в годы борьбы с саксами сокрушил гнусных варваров при славной подмоге воинственного короля Артура".Вскоре священник и писатель Гальфрид Монмунтский опубликовал свой фундаментальный труд "История британских королей". Там Артур предстает уже как "император всего Западного мира", появились такие персонажи, как королева Гвиневра, чародей Мерлин и рыцари Круглого стола.Окончательно биография короля оформилась в куртуазных романах Кретьена де Труа и Робера де Борона. Что интересно, в их сочинениях Артур и сподвижники — хранители величайшей христианской святыни — Грааля. Из этой чаши, согласно преданию, пили на Тайной вечере. В нее же позднее тайный ученик Иисуса Иосиф Аримафейский собрал его кровь.Так у исследователей возникла стратегия: бесценный артефакт укажет путь к историческому Артуру.Рукописи врутЕсли верить поэмам о рыцарях, чаша до сих пор находится в его могиле. Поиски начали с аббатства в Гластонбери на юго-западе Англии. Монахи-бенедиктинцы с конца XII столетия уверяли: гробница владыки Круглого стола — именно тут.Кроме того, в путевых заметках хрониста той же эпохи Гиральда Камбрийского детально описано обнаружение останков Артура и его возлюбленной Гвиневры. "В глубине земли за алтарем монахи увидели полый ствол огромного дуба, — свидетельствует он. — В нем покоились два скелета".А под могильным камнем, продолжает Гиральд, — крест с надписью "Здесь лежит прославленный король Артур на острове Авалон".В XX веке археологи не раз проводили раскопки в этом месте. В некоторых отчетах фигурируют "два скелета" и "внушительных размеров дубовый саркофаг".Однако десять лет назад специалисты Университета Рединга установили: останки в захоронении за алтарем аббатства Гластонбери — XI-XV столетий. Это как минимум на пять веков позже эпохи подвигов Артура.Бывший журналист Грэм Филлипс уверен: искать могилу короля следует близ руин античного Вирокониума — в деревушке Бэсчерч (графство Шропшир). Рядом с ней в древности произошла битва на Бадонском холме. Считается, что победу одержал именно Артур. Так, по крайней мере, писал в VI веке историк бриттов Гильда Премудрый. Он же упоминает некоего правителя по имени Медведь."В те времена военачальников часто называли Лев, Орел, Гончая, — объяснил свою версию Филлипс. — Но интересно другое: латинское слово ursus ("медведь"), которое использовал Гильда, звучало в те времена как arth ("арт")".Профессиональное сообщество возмутилось: гипотеза не стоит внимания, а Филлипс — дилетант. И разрешения на раскопки экс-журналист так и не получил.Вопросы без ответовВ 2020 году своими соображениями по поводу историчности Артура поделился профессор литературы из Бангорского университета Питер Филд. По его мнению, захоронение находится на окраинах Колчестера (графство Эссекс).Некогда на его месте стоял римский город — Камулодунум. Литературовед обращает внимание на фонетические процессы, происходившие в германских языках в эпоху Великого переселения народов (V-VI века). "В это время, — уточняет он, — название античного форта в честь бога Камула стало произноситься как "Камелот".Раскопки вблизи поселения проводили, и не раз. Но не нашли ничего, связанного с Артуром. Правда, гипотезу Филда никто пока не опроверг. Она — в разделе "вероятное".И ученым приходится ждать. Быть может, пергамент из Кембриджа расшифруют — и появятся новые зацепки в деле легендарного короля Средневековья.

https://ria.ru/20250402/grobnitsa-2008704981.html

англия

рединг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

англия, рединг, кембриджский университет, аналитика - религия и мировоззрение