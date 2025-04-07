https://ria.ru/20250407/krym-2009831688.html

Участник "Времени героев" стал зампредом комитета по делам молодежи в Крыму

Участник "Времени героев" стал зампредом комитета по делам молодежи в Крыму - РИА Новости, 07.04.2025

Участник "Времени героев" стал зампредом комитета по делам молодежи в Крыму

Участник программы "Время героев" Антон Старостин стал заместителем председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым, сообщается в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:21:00+03:00

2025-04-07T16:21:00+03:00

2025-04-07T16:21:00+03:00

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Антон Старостин стал заместителем председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Герой России, участник программы "Время героев" Антон Старостин назначен на должность заместителя председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым", - говорится в сообщении. Старостин отметил, что продолжит развивать молодежную политику на основе ценностной модели страны, привлекать в сферу военно-патриотического воспитания участников и ветеранов СВО. "Герой России Антон Игоревич Старостин успешно прошел стажировку в правительстве Республики Крым. Он встречался с молодежью, в том числе со студентами, решал конкретные задачи, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей", - сказал глава республики Сергей Аксенов, комментируя назначение. За выполнение боевых задач в зоне СВО Антон Старостин удостоен звания Героя Российской Федерации в 2022 году, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html

https://ria.ru/20250226/uchastnik-2001640843.html

https://ria.ru/20250307/uchastnik-2003553774.html

россия

республика крым

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россия, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир путин