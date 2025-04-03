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Львова-Белова напомнила о преступлениях нацистов против советских детей
Львова-Белова напомнила о преступлениях нацистов против советских детей - РИА Новости, 03.04.2025
Львова-Белова напомнила о преступлениях нацистов против советских детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что во время Великой Отечественной войны на тяжелые работы в концентрационные... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:38:00+03:00
2025-04-03T18:38:00+03:00
2025-04-03T18:38:00+03:00
новгородская область
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брянская область
мария львова-белова
новгородский областной суд
вторая мировая война (1939-1945)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что во время Великой Отечественной войны на тяжелые работы в концентрационные лагеря было угнано порядка 340 тысяч детей. Новгородский областной суд в четверг признал геноцидом преступления нацистов в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны. Львова-Белова отметила, что это историческое решение. По ее словам, о геноциде советского народа говорится мало, несмотря на многочисленные факты, "когда дети, семьи, женщины подвергались насилию, издевательствам, убийствам". "Например, симферопольский детский дом, когда более 200 детей были замучены в газовых камерах, или убийство 80 детей в Брянской области, причем очень жестокое. Я уже не говорю про разные издевательства в концентрационных лагерях, когда дети были угнаны на всякие работы тяжелые, порядка 340 тысяч детей было", - рассказала Львова-Белова журналистам. "После этого процесса мы понимаем, что собрана вся доказательная база, которая теперь пойдет в международный суд, и это даст возможность нам признать геноцид советского народа", добавила она. Детский омбудсмен находится в четверг в Новгородской области с рабочим визитом.
https://ria.ru/20250314/genotsid-2004893210.html
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новгородская область, россия, брянская область, мария львова-белова, новгородский областной суд , вторая мировая война (1939-1945)
Новгородская область, Россия, Брянская область, Мария Львова-Белова, Новгородский областной суд , Вторая мировая война (1939-1945)
Львова-Белова напомнила о преступлениях нацистов против советских детей
Львова-Белова: в концлагеря Третьего Рейха нацисты угнали более 340 тысяч детей