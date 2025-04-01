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Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области - РИА Новости, 01.04.2025
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Тверская область
 
17:14 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/monitoring-2008723335.html
Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области
Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области - РИА Новости, 01.04.2025
Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области
Для лесного комплекса Верхневолжья закупили 42 беспилотные авиационные системы (БАС), которые приобретены при федеральной поддержке в рамках реализации... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:14:00+03:00
2025-04-01T17:14:00+03:00
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 апр - РИА Новости. Для лесного комплекса Верхневолжья закупили 42 беспилотные авиационные системы (БАС), которые приобретены при федеральной поддержке в рамках реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС" президентского национального проекта "Беспилотные авиационные системы", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. БАС будут применяться для оперативного мониторинга лесных пожаров и незаконных рубок. "В Тверской области больше всего лесов и торфяных месторождений в Центральном федеральном округе. Наша задача - сберечь все это и приумножить для будущих поколений, которым предстоит здесь жить и работать. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности граждан – одна из ключевых задач государства. В этой связи нам необходимо особое внимание уделить профилактической работе, в том числе использовать современные цифровые технологии", - сообщил губернатор области Игорь Руденя. В Тверской области с 17 марта действует пожароопасный сезон. Он будет длиться до конца лета. В этот период в Верхневолжье в круглосуточном режиме ведется мониторинг обстановки в лесах. Это наземное патрулирование, спутниковый и авиационный мониторинг, видеонаблюдение, которое обеспечивают 157 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, а также мониторинг с помощью беспилотных авиационных систем. В частности, БАС позволяют обнаруживать термоточки в лесных массивах, границы и направления распространения огня. Это сделает работу лесных пожарных еще более эффективной и положительно скажется на сокращении площадей, пройденных огнем. Кроме того, патрулирование с помощью беспилотников расширяет возможности лесной охраны по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок. Регулярные съемки позволят отслеживать динамику процессов во времени. Сообщается, что из поступивших беспилотных авиационных систем 16 направлено в ГБУ "Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес" для оперативного мониторинга лесных пожаров, остальные 26 БАС предназначены для лесничеств тверского региона.
https://ria.ru/20250331/forum-2008487599.html
https://ria.ru/20250327/vospitanie-2007728068.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области

Беспилотники для мониторинга лесных пожаров купили в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБеспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области
Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области
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ТВЕРЬ, 1 апр - РИА Новости. Для лесного комплекса Верхневолжья закупили 42 беспилотные авиационные системы (БАС), которые приобретены при федеральной поддержке в рамках реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС" президентского национального проекта "Беспилотные авиационные системы", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
БАС будут применяться для оперативного мониторинга лесных пожаров и незаконных рубок.
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31 марта, 18:28
"В Тверской области больше всего лесов и торфяных месторождений в Центральном федеральном округе. Наша задача - сберечь все это и приумножить для будущих поколений, которым предстоит здесь жить и работать. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности граждан – одна из ключевых задач государства. В этой связи нам необходимо особое внимание уделить профилактической работе, в том числе использовать современные цифровые технологии", - сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В Тверской области с 17 марта действует пожароопасный сезон. Он будет длиться до конца лета. В этот период в Верхневолжье в круглосуточном режиме ведется мониторинг обстановки в лесах. Это наземное патрулирование, спутниковый и авиационный мониторинг, видеонаблюдение, которое обеспечивают 157 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, а также мониторинг с помощью беспилотных авиационных систем.
В частности, БАС позволяют обнаруживать термоточки в лесных массивах, границы и направления распространения огня. Это сделает работу лесных пожарных еще более эффективной и положительно скажется на сокращении площадей, пройденных огнем.
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27 марта, 16:30
Кроме того, патрулирование с помощью беспилотников расширяет возможности лесной охраны по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок. Регулярные съемки позволят отслеживать динамику процессов во времени.
Сообщается, что из поступивших беспилотных авиационных систем 16 направлено в ГБУ "Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес" для оперативного мониторинга лесных пожаров, остальные 26 БАС предназначены для лесничеств тверского региона.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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