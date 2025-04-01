https://ria.ru/20250401/monitoring-2008723335.html

Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области

Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области - РИА Новости, 01.04.2025

Беспилотники для мониторинга лесных пожаров закупили в Тверской области

Для лесного комплекса Верхневолжья закупили 42 беспилотные авиационные системы (БАС), которые приобретены при федеральной поддержке в рамках реализации... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:14:00+03:00

2025-04-01T17:14:00+03:00

2025-04-01T17:14:00+03:00

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 1 апр - РИА Новости. Для лесного комплекса Верхневолжья закупили 42 беспилотные авиационные системы (БАС), которые приобретены при федеральной поддержке в рамках реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС" президентского национального проекта "Беспилотные авиационные системы", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. БАС будут применяться для оперативного мониторинга лесных пожаров и незаконных рубок. "В Тверской области больше всего лесов и торфяных месторождений в Центральном федеральном округе. Наша задача - сберечь все это и приумножить для будущих поколений, которым предстоит здесь жить и работать. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности граждан – одна из ключевых задач государства. В этой связи нам необходимо особое внимание уделить профилактической работе, в том числе использовать современные цифровые технологии", - сообщил губернатор области Игорь Руденя. В Тверской области с 17 марта действует пожароопасный сезон. Он будет длиться до конца лета. В этот период в Верхневолжье в круглосуточном режиме ведется мониторинг обстановки в лесах. Это наземное патрулирование, спутниковый и авиационный мониторинг, видеонаблюдение, которое обеспечивают 157 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, а также мониторинг с помощью беспилотных авиационных систем. В частности, БАС позволяют обнаруживать термоточки в лесных массивах, границы и направления распространения огня. Это сделает работу лесных пожарных еще более эффективной и положительно скажется на сокращении площадей, пройденных огнем. Кроме того, патрулирование с помощью беспилотников расширяет возможности лесной охраны по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок. Регулярные съемки позволят отслеживать динамику процессов во времени. Сообщается, что из поступивших беспилотных авиационных систем 16 направлено в ГБУ "Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес" для оперативного мониторинга лесных пожаров, остальные 26 БАС предназначены для лесничеств тверского региона.

https://ria.ru/20250331/forum-2008487599.html

https://ria.ru/20250327/vospitanie-2007728068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя