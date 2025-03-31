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Страстная пятница в 2025 году: дата, суть, традиции и правила поста
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Религия
 
13:36 31.03.2025 (обновлено: 13:43 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/pyatnitsa-1998935220.html
Страстная пятница 2025: история, традиции, правила поста
Страстная пятница в 2025 году: дата, суть, традиции и правила поста
Страстная пятница 2025: история, традиции, правила поста
Страстной, или Великой, называется пятница последней недели Великого поста. Для православных наступает канун главного праздника – Пасхи Христовой. О том, какого РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:36:00+03:00
2025-03-31T13:43:00+03:00
религия
иерусалим
религия
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Страстной, или Великой, называется пятница последней недели Великого поста. Для православных наступает канун главного праздника – Пасхи Христовой. О том, какого числа Страстная пятница в 2025 году, суть и история этого дня, как поститься в Страстную пятницу – в материале РИА Новости.Страстная пятницаДля всех христиан Страстная пятница — время скорби и печали. Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Именно эти события вспоминают верующие в этот день.Само название этого дня отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово "страсти" означает "страдания".Однако название "Страстная пятница", скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели – седмицы – Великого поста, именуют Великим.В жизни верующих Великий пост и Великая седмица — это важнейший период, когда верующие духовно готовятся встретить главный праздник, Светлое Христово Воскресение.Какого числа Страстная пятница в 2025Из года в год Страстная пятница приходится на разные дни. Связано это с тем, что ее дата зависит от даты празднования Пасхи. В 2025 году православные отмечают "праздников праздник" 20 апреля. Следовательно, Страстная пятница выпадает на 18 апреля.Случается так, что, живущие по разным календарям православная и католические церкви встречают Пасху, а значит и Страстную пятницу, в один день. Так, например, будет и в этом году.ИсторияВ Евангелии повествуется, что в пятницу после Тайной вечери один из учеников Христа, Иуда, предал своего учителя. Иерусалимские первосвященники подкупили Искариота тридцатью сребрениками. И тот искал случая, чтобы предать Иисуса.Обвинители отвели его к прокуратору Иудеи Понтию Пилату. Они решили: если тот признает Иисуса виновным в попрании иудейской веры и "смущении народа", то смертная казнь будет считаться законной.Прокуратор же после допроса понял, что все обвинения в адрес Иисуса абсурдны. Не нашел вины в действиях Христа и царь Галилеи Ирод Антипа. Поэтому поначалу Пилат старался убедить первосвященников снять обвинения.Однако те уже успели подговорить толпу: внушить ей, что "не мир принес обольститель в Иерусалим". В преддверии иудейского праздника Пасхи римский прокуратор миловал одного из преступников, приговоренных к смерти. Пилат предложил толпе сделать выбор: отпустить на волю Христа или известного разбойника и убийцу Варавву."Варавву", – донесся крик из толпы. О Христе же кричали прокуратору: "Распни, распни Его!" Тогда Пилат умыл руки и осудил Христа на смертную казнь. По тем временам – самую мучительную и позорную.Свой крест Христос нес по улицам Иерусалима и на Голгофу сам. Вместе с Иисусом там же были казнены двое разбойников. Один из них, названный в христианской традиции "благоразумным", раскаялся в грехах в последний момент. За это Иисус пообещал, что тот первым войдет в Царствие Небесное.Сам же Спаситель в последние минуты земной жизни воскликнул: "Отче! в руки Твои предаю дух Мой". И испустил дух. После чего померкло солнце и началось страшное землетрясение.Один из воинов, чтобы удостовериться в кончине Иисуса, пронзил его ребро копьем. Из раны, согласно преданию, полились кровь и вода. "Истинно Человек Сей был Сын Божий", – произнес сотник.Позже тело Христа сняли с креста и погребли завернутое в плащаницу в пещере. По Евангелию, на третий день Иисус воскрес. Именно в честь победы Спасителя над смертью и установлен христианский праздник Пасхи.Богослужение в Страстную пятницуПо церковному календарю Великая пятница начинается с вечера предшествующего четверга – когда в храмах совершают службу Страстных Евангелий: читаются 12 чтений из Священного Писания о страданиях и смерти Иисуса. Верующие в это время стоят с зажженными свечами, внутренне сопереживая распятому Спасителю.А утром в Великую пятницу служат царские часы – еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии.Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. Действо символизирует присутствие Бога Сына на престоле вместе одесную Отца. В конце службы верующие прикладываются к плащанице. В этот момент поется стихира – особое песнопение, в котором рассказывается о погребении Христа.Как поститься в Страстную пятницуВеликая пятница — день самых строгих ограничений Великого поста. По уставу предписывается вовсе воздержаться от еды – подобно тому, как жаждал Христос.Однако гастрономическими предписаниями пост не ограничивается. В Великую пятницу также следует воздерживаться от всякого рода увеселений и праздности. На это время даже о повседневных мелких радостях лучше забыть.Священники рекомендуют провести пятницу в молитве – в храме или дома. Не лишним будет позаботиться о больных и страждущих.Основная цель для верующего — прийти к светлому празднику Пасхи, очистив свою душу. Именно для этого люди и отказываются на время от привычных радостей земного мира.Приметы на Страстную пятницуТеплая и ясная погода на Страстную пятницу предвещает солнечную весну. И наоборот: дождь и тучи — значит весна будет холодной.Кроме того, солнце на Страстную предвещало богатый урожай хлеба.На Руси верили: первый, кого увидишь в окно на Страстную пятницу, расскажет о судьбе. Если мужчину – верный знак, что со здоровьем все будет нормально. если старика – жди скорых бед. Ну а если семью – в доме будет царить взаимопонимание.
https://ria.ru/20250328/kalendar-1984676783.html
https://ria.ru/20250331/paskha-1784063287.html
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иерусалим, религия
Религия, Иерусалим, Религия

Страстная пятница 2025: история, традиции, правила поста

© AP Photo / John McConnicoЖенщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / John McConnico
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
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Оглавление
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Страстной, или Великой, называется пятница последней недели Великого поста. Для православных наступает канун главного праздника – Пасхи Христовой. О том, какого числа Страстная пятница в 2025 году, суть и история этого дня, как поститься в Страстную пятницу – в материале РИА Новости.

Страстная пятница

Для всех христиан Страстная пятница — время скорби и печали. Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Именно эти события вспоминают верующие в этот день.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Церковный календарь на 2025. Праздники и посты
28 марта, 16:37
Само название этого дня отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово "страсти" означает "страдания".
Однако название "Страстная пятница", скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели – седмицы – Великого поста, именуют Великим.
В жизни верующих Великий пост и Великая седмица — это важнейший период, когда верующие духовно готовятся встретить главный праздник, Светлое Христово Воскресение.

Какого числа Страстная пятница в 2025

Из года в год Страстная пятница приходится на разные дни. Связано это с тем, что ее дата зависит от даты празднования Пасхи. В 2025 году православные отмечают "праздников праздник" 20 апреля. Следовательно, Страстная пятница выпадает на 18 апреля.
© Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкНиколай Бурляев в роли Иешуа Га-Ноцри и Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата (слева направо) в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
Николай Бурляев в роли Иешуа Га-Ноцри и Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата (слева направо) в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита. - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Пресс-служба ГК "Люксор"
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Николай Бурляев в роли Иешуа Га-Ноцри и Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата (слева направо) в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
Случается так, что, живущие по разным календарям православная и католические церкви встречают Пасху, а значит и Страстную пятницу, в один день. Так, например, будет и в этом году.

История

В Евангелии повествуется, что в пятницу после Тайной вечери один из учеников Христа, Иуда, предал своего учителя. Иерусалимские первосвященники подкупили Искариота тридцатью сребрениками. И тот искал случая, чтобы предать Иисуса.
Обвинители отвели его к прокуратору Иудеи Понтию Пилату. Они решили: если тот признает Иисуса виновным в попрании иудейской веры и "смущении народа", то смертная казнь будет считаться законной.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Пасха: когда будет в 2025 году, суть и традиции праздника
12:40
Прокуратор же после допроса понял, что все обвинения в адрес Иисуса абсурдны. Не нашел вины в действиях Христа и царь Галилеи Ирод Антипа. Поэтому поначалу Пилат старался убедить первосвященников снять обвинения.
Однако те уже успели подговорить толпу: внушить ей, что "не мир принес обольститель в Иерусалим". В преддверии иудейского праздника Пасхи римский прокуратор миловал одного из преступников, приговоренных к смерти. Пилат предложил толпе сделать выбор: отпустить на волю Христа или известного разбойника и убийцу Варавву.
"Варавву", – донесся крик из толпы. О Христе же кричали прокуратору: "Распни, распни Его!" Тогда Пилат умыл руки и осудил Христа на смертную казнь. По тем временам – самую мучительную и позорную.
Верующая ставит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Великий пост: даты начала и окончания в 2025 году, календарь питания
3 февраля, 14:07
Свой крест Христос нес по улицам Иерусалима и на Голгофу сам. Вместе с Иисусом там же были казнены двое разбойников. Один из них, названный в христианской традиции "благоразумным", раскаялся в грехах в последний момент. За это Иисус пообещал, что тот первым войдет в Царствие Небесное.
Сам же Спаситель в последние минуты земной жизни воскликнул: "Отче! в руки Твои предаю дух Мой". И испустил дух. После чего померкло солнце и началось страшное землетрясение.
Один из воинов, чтобы удостовериться в кончине Иисуса, пронзил его ребро копьем. Из раны, согласно преданию, полились кровь и вода. "Истинно Человек Сей был Сын Божий", – произнес сотник.
© Public domainИкона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
Икона Эммануила Лампардоса Распятие, XVII в. - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Public domain
Икона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
Позже тело Христа сняли с креста и погребли завернутое в плащаницу в пещере. По Евангелию, на третий день Иисус воскрес. Именно в честь победы Спасителя над смертью и установлен христианский праздник Пасхи.

Богослужение в Страстную пятницу

По церковному календарю Великая пятница начинается с вечера предшествующего четверга – когда в храмах совершают службу Страстных Евангелий: читаются 12 чтений из Священного Писания о страданиях и смерти Иисуса. Верующие в это время стоят с зажженными свечами, внутренне сопереживая распятому Спасителю.
Распятие и свечи в церкви - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Чистый четверг 2025: история, традиции, обычаи и запреты
20 марта, 13:29
А утром в Великую пятницу служат царские часы – еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии.
Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.
После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. Действо символизирует присутствие Бога Сына на престоле вместе одесную Отца. В конце службы верующие прикладываются к плащанице. В этот момент поется стихира – особое песнопение, в котором рассказывается о погребении Христа.
Священнослужитель во время служения - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Антипасха, или Фомино воскресенье: дата в 2025 году, традиции праздника
4 марта, 16:29

Как поститься в Страстную пятницу

Великая пятница — день самых строгих ограничений Великого поста. По уставу предписывается вовсе воздержаться от еды – подобно тому, как жаждал Христос.
Однако гастрономическими предписаниями пост не ограничивается. В Великую пятницу также следует воздерживаться от всякого рода увеселений и праздности. На это время даже о повседневных мелких радостях лучше забыть.
Священники рекомендуют провести пятницу в молитве – в храме или дома. Не лишним будет позаботиться о больных и страждущих.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВерующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
Верующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Верующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
Основная цель для верующего — прийти к светлому празднику Пасхи, очистив свою душу. Именно для этого люди и отказываются на время от привычных радостей земного мира.

Приметы на Страстную пятницу

Теплая и ясная погода на Страстную пятницу предвещает солнечную весну. И наоборот: дождь и тучи — значит весна будет холодной.
Кроме того, солнце на Страстную предвещало богатый урожай хлеба.
На Руси верили: первый, кого увидишь в окно на Страстную пятницу, расскажет о судьбе. Если мужчину – верный знак, что со здоровьем все будет нормально. если старика – жди скорых бед. Ну а если семью – в доме будет царить взаимопонимание.
Радоница - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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