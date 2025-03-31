https://ria.ru/20250331/chat-bot-2008019892.html

Свыше 60 тысяч обращений обработал чат-бот московского Портала поставщиков

Свыше 60 тысяч обращений обработал чат-бот московского Портала поставщиков - РИА Новости, 31.03.2025

Свыше 60 тысяч обращений обработал чат-бот московского Портала поставщиков

Чат-бот московского Портала поставщиков в прошлом году обработал 64 тысячи поступивших обращений, рост в сравнении с 2023 годом составил 30%, сообщила заммэра... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:10:00+03:00

2025-03-31T09:10:00+03:00

2025-03-31T09:10:00+03:00

мария багреева

москва

сергей собянин

кирилл пуртов

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Чат-бот московского Портала поставщиков в прошлом году обработал 64 тысячи поступивших обращений, рост в сравнении с 2023 годом составил 30%, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.По ее словам, чат-бот начал работать осенью 2020 года. Помощник отвечает пользователям на главные вопросы о закупках. Он помогает сориентироваться на портале как начинающим, так и опытным пользователям."В 2024 году виртуальный консультант обработал 64 тысячи обращений — это на 30% больше, чем годом ранее. Рост связан в том числе с подключением к порталу новых регионов и увеличением числа пользователей, которые в период адаптации активно обращались к онлайн-ассистенту. Среднее время диалоговой сессии за год снизилось почти вдвое. Все это делает работу с ресурсом еще более понятной пользователям и ускоряет поиск необходимой информации", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что помощник Портала поставщиков справляется с 80% поступивших вопросов, которые касаются работы на этом сайте. Оставшиеся 20% обращений, как правило, связаны с нестандартными запросами. На ответы на такие обращения обычно уходит больше времени и требуются специальные знания. Поэтому в таких случаях на помощь чат-боту приходят операторы. Виртуальный помощник знакомится с ответами своих коллег и потом может использовать полученные знания, чтобы помочь пользователям с такими же вопросами.За время своего существования виртуальный помощник обработал 219 тысяч запросов, поступивших от бизнесменов и заказчиков.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в столице уже 12 лет идет работа над ускорением и автоматизацией закупок малого объема на городском портале поставщиков. Речь идет не только закупочных процедурах, но и о процессах работы пользователя на ресурсе. В настоящий момент виртуальный помощник может ответить более чем на 600 вопросов. При этом разработчики продолжают работу над расширением навыков чат-бота портала."В прошлом году посетители портала чаще всего запрашивали инструкции для поставщиков по работе на ресурсе, интересовались темами участия в котировочных сессиях, регистрации на платформе, расширенной регистрации с помощью электронной подписи и добавления товаров и услуг в каталог", – подчеркнул Пуртов.Чтобы воспользоваться помощью чат-бота, нужно нажать на иконку со знаком вопроса, которая расположена в левой части экрана. Далее откроется окно, где предстоит выбрать одну из шести популярных тем, также пользователи смогут задать свой вопрос. Помощник предоставит подходящую информацию самостоятельно или позовет оператора поддержки. К обращению можно прикреплять документы и изображения, это позволит получить более детальную консультацию. Запросы можно направлять как в текстовом, так и в голосовом формате.Техническое развитие Портала поставщиков курирует московский департамент информационных технологий, а функциональным заказчиком является департамент по конкурентной политике столицы.Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".

https://ria.ru/20250328/bagreeva-2007774668.html

https://ria.ru/20250327/bagreeva-2007550960.html

https://realty.ria.ru/20250321/moskva-2006372861.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мария багреева, москва, сергей собянин, кирилл пуртов