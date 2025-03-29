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Суд заблокировал Telegram-каналы за информацию о "Пушкинских картах" - РИА Новости, 29.03.2025
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09:20 29.03.2025 (обновлено: 09:27 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/sud-2008086575.html
Суд заблокировал Telegram-каналы за информацию о "Пушкинских картах"
Суд заблокировал Telegram-каналы за информацию о "Пушкинских картах" - РИА Новости, 29.03.2025
Суд заблокировал Telegram-каналы за информацию о "Пушкинских картах"
Останкинский суд Москвы заблокировал 12 Telegram-каналов с информацией о выводе денежных средств, зачисляемых из бюджета на "Пушкинские карты", следует из... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:20:00+03:00
2025-03-29T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Останкинский суд Москвы заблокировал 12 Telegram-каналов с информацией о выводе денежных средств, зачисляемых из бюджета на "Пушкинские карты", следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Прокурор Северо-Восточного административного округа Москвы подал в суд три административных исковых заявления, в которых просил суд заблокировать 12 Telegram-каналов с информацией о выводе средств с "Пушкинских карт". Административные исковые заявления прокурора были поданы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению. Суд удовлетворил все три заявления и запретил распространять информацию, опубликованную во всех 12 Telegram-каналах. Решения суда подлежат немедленному исполнению. В минувшую среду правоохранительные органы задержали трех фигурантов уголовного дела об афере с "Пушкинскими картами". Столичный главк СК РФ сообщал, что, по данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар". Подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура.РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия. Всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет. Таким образом мошенники похитили более 1 миллиона рублей. Утром в пятницу в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что двое из фигурантов признали вину в полном объеме. Также в пятницу Черемушкинский суд Москвы избрал домашний арест двум задержанным фигурантам. Третьему обвиняемому - участнику четвертого сезона телевизионного шоу "Голос" Эмилю Кадырову суд назначил более мягкую меру пресечения - запрет определенных действий. Кадырову запрещено покидать ночью место жительства, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.
https://ria.ru/20250103/shtraf-1992387466.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд заблокировал Telegram-каналы за информацию о "Пушкинских картах"

Суд заблокировал Telegram-каналы с данными по выводу средств с "Пушкинских карт"

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Останкинский суд Москвы заблокировал 12 Telegram-каналов с информацией о выводе денежных средств, зачисляемых из бюджета на "Пушкинские карты", следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Прокурор Северо-Восточного административного округа Москвы подал в суд три административных исковых заявления, в которых просил суд заблокировать 12 Telegram-каналов с информацией о выводе средств с "Пушкинских карт".
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Административные исковые заявления прокурора были поданы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению.
Суд удовлетворил все три заявления и запретил распространять информацию, опубликованную во всех 12 Telegram-каналах. Решения суда подлежат немедленному исполнению.
В минувшую среду правоохранительные органы задержали трех фигурантов уголовного дела об афере с "Пушкинскими картами".
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы Пушкинская карта. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек
27 марта, 09:13
Столичный главк СК РФ сообщал, что, по данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар". Подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура.РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия. Всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет. Таким образом мошенники похитили более 1 миллиона рублей.
Утром в пятницу в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что двое из фигурантов признали вину в полном объеме.
Также в пятницу Черемушкинский суд Москвы избрал домашний арест двум задержанным фигурантам. Третьему обвиняемому - участнику четвертого сезона телевизионного шоу "Голос" Эмилю Кадырову суд назначил более мягкую меру пресечения - запрет определенных действий. Кадырову запрещено покидать ночью место жительства, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.
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Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России
26 марта, 12:38
 
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