https://ria.ru/20250329/loknya-2008129407.html

Жительница Казачьей Локни рассказала, как спасалась во время оккупации ВСУ

Жительница Казачьей Локни рассказала, как спасалась во время оккупации ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025

Жительница Казачьей Локни рассказала, как спасалась во время оккупации ВСУ

Мирные жители с детьми в оккупированном ВСУ селе Казачья Локня в Курской области, чтобы не замерзнуть, грели кирпичи, рассказала РИА Новости эвакуированная в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:20:00+03:00

2025-03-29T14:20:00+03:00

2025-03-29T14:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 29 мар – РИА Новости. Мирные жители с детьми в оккупированном ВСУ селе Казачья Локня в Курской области, чтобы не замерзнуть, грели кирпичи, рассказала РИА Новости эвакуированная в марте жительница села Александра. Как рассказала женщина, во время оккупации у людей не было света. Дом, где они жили, сгорел, поэтому она с семьей перебралась в другой, где заколотили все окна и двери. В одной комнате спали шесть человек, включая ребенка. "А тоже топиться нечем было. Кирпич грели, чтобы хоть немножко тепло было", - рассказала Александра. Пенсионерку с семьей, в том числе внуком, эвакуировали российские военные в марте. Сейчас все они находятся в ПВР. "Вот мы приехали (в ПВР – ред.), нас одели, обули, накормили. Так хорошо встретили… Сильнее русского народа никого нет. Только мы могли выжить (россияне – ред.): хоть в (Великую Отечественную – ред.) войну были голодные, холодные, а такую страсть победили. И сейчас даже, вот куда (ВСУ – ред.) рыпаются", - сказала женщина. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.

https://ria.ru/20250322/ostanki-2006638504.html

https://ria.ru/20250329/desantniki-2008101138.html

курская область

суджанский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)