https://ria.ru/20250329/loknya-2008129407.html
Жительница Казачьей Локни рассказала, как спасалась во время оккупации ВСУ
Жительница Казачьей Локни рассказала, как спасалась во время оккупации ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025
Жительница Казачьей Локни рассказала, как спасалась во время оккупации ВСУ
Мирные жители с детьми в оккупированном ВСУ селе Казачья Локня в Курской области, чтобы не замерзнуть, грели кирпичи, рассказала РИА Новости эвакуированная в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:20:00+03:00
2025-03-29T14:20:00+03:00
2025-03-29T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 29 мар – РИА Новости. Мирные жители с детьми в оккупированном ВСУ селе Казачья Локня в Курской области, чтобы не замерзнуть, грели кирпичи, рассказала РИА Новости эвакуированная в марте жительница села Александра. Как рассказала женщина, во время оккупации у людей не было света. Дом, где они жили, сгорел, поэтому она с семьей перебралась в другой, где заколотили все окна и двери. В одной комнате спали шесть человек, включая ребенка. "А тоже топиться нечем было. Кирпич грели, чтобы хоть немножко тепло было", - рассказала Александра. Пенсионерку с семьей, в том числе внуком, эвакуировали российские военные в марте. Сейчас все они находятся в ПВР. "Вот мы приехали (в ПВР – ред.), нас одели, обули, накормили. Так хорошо встретили… Сильнее русского народа никого нет. Только мы могли выжить (россияне – ред.): хоть в (Великую Отечественную – ред.) войну были голодные, холодные, а такую страсть победили. И сейчас даже, вот куда (ВСУ – ред.) рыпаются", - сказала женщина. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
https://ria.ru/20250322/ostanki-2006638504.html
https://ria.ru/20250329/desantniki-2008101138.html
курская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Казачьей Локни рассказала, как спасалась во время оккупации ВСУ
Жители Казачьей Локни во время оккупации ВСУ грели кирпичи, чтобы не замерзнуть