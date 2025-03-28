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В Таиланде военных привлекли к помощи населению после землетрясения

В Таиланде военных привлекли к помощи населению после землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025

В Таиланде военных привлекли к помощи населению после землетрясения

Военных Таиланда привлекли к оказанию помощи после землетрясения, армейские госпитали готовы экстренно принимать пациентов, сообщает местная газета Nation. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:00:00+03:00

2025-03-28T12:00:00+03:00

2025-03-28T12:03:00+03:00

в мире

таиланд

мьянма

бангкок

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Военных Таиланда привлекли к оказанию помощи после землетрясения, армейские госпитали готовы экстренно принимать пациентов, сообщает местная газета Nation. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке. "Официальный представитель армии генерал-майор Винтай Сувари объявил, что главнокомандующий армией генерал Пана Клэуплодтук отдал приказ о немедленной активации армейского центра по оказанию помощи при стихийных бедствиях для помощи населению", - пишет газета. Отмечается, что всем подразделениям было поручено мобилизовать персонал и необходимое оборудование для немедленного развертывания. Армейские госпитали также были переведены в режим готовности для экстренного приема пациентов.

таиланд

мьянма

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд, мьянма, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде