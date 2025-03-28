https://ria.ru/20250328/isk-2007825125.html

Иск о взыскании в доход России предприятий холдинга "Борец" удовлетворили

Иск о взыскании в доход России предприятий холдинга "Борец" удовлетворили - РИА Новости, 28.03.2025

Иск о взыскании в доход России предприятий холдинга "Борец" удовлетворили

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к предприятиям холдинга "Борец", следует из картотеки суда. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:05:00+03:00

2025-03-28T00:05:00+03:00

2025-03-28T00:05:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 28 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к предприятиям холдинга "Борец", следует из картотеки суда. В рамках иска Генпрокуратура РФ требовала избавить от иностранного влияния предприятия группы компаний "Борец" и взыскать их в доход государства. "Иск удовлетворить полностью", - сообщается в карточке дела. Судебные слушания проходили в закрытом режиме. Ответчиками по иску выступали "Салтекор Инвестментс", зарегистрированная в ОАЭ компания "Борец Холдинг Компани ЛТД" и международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшельские Острова). В качестве третьих лиц указаны ООО "ПК "Борец", ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Как следует из иска, ГК "Борец" является крупнейшим в России производителем установок электроцентробежных насосов, поставляемых для нефтяной промышленности. В группу входят предприятия, расположенные в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане. Контроль над ними установили подданные Великобритании, Швеции и гражданин Израиля Леонид Невзлин* (бывший акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Михаила Ходорковского*, оба признаны в РФ иноагентами), заочно осужденный к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. По информации Генпрокуратуры, они вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных российским законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов. Для этого они в 2014 году зарегистрировали доли ООО "ПК "Борец" на аффилированные иностранные юрлица. На Кипре это "Салтекор Инвестментс Лимитед", на Сейшелах – "Центр разработки нефтедобывающего оборудования". А после начала СВО приняли меры, чтобы скрыть принадлежность им данной группы компаний. При этом, указано в иске, они "следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж".* признан в России иноагентом

https://realty.ria.ru/20250327/wildberries-2007656278.html

https://ria.ru/20250326/sud-2007335038.html

https://ria.ru/20250321/tts-2006603697.html

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калининградская область

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россия, калининградская область, оаэ, леонид невзлин, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), юкос