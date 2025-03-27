https://ria.ru/20250327/gosduma-2007725703.html

Госдума приоритетно обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Госдума приоритетно обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 27.03.2025

Госдума приоритетно обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил председатель Госдумы... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:21:00+03:00

2025-03-27T16:21:00+03:00

2025-03-27T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект о ратификации договора в четверг внес в Госдуму президент России Владимир Путин. "Рассмотрим ратификацию в приоритетном порядке", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента. В пресс-службе сообщили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по международным делам. "Подписанный президентами России и Ирана договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера", – считает Володин. Он отметил, что договор охватывает разные сферы взаимодействия, связанные с развитием промышленности и сельского хозяйства, энергетикой, обороной, противодействием терроризму, образованием и культурным обменом. Договор был подписан 17 января в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

https://ria.ru/20250314/es-2005028907.html

https://ria.ru/20250117/gosduma-1994229011.html

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россия, иран, москва, вячеслав володин, владимир путин, масуд пезешкиан, госдума рф, в мире