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Госдума приоритетно обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 27.03.2025
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16:21 27.03.2025 (обновлено: 16:22 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gosduma-2007725703.html
Госдума приоритетно обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Госдума приоритетно обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 27.03.2025
Госдума приоритетно обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил председатель Госдумы... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:21:00+03:00
2025-03-27T16:22:00+03:00
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иран
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вячеслав володин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект о ратификации договора в четверг внес в Госдуму президент России Владимир Путин. "Рассмотрим ратификацию в приоритетном порядке", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента. В пресс-службе сообщили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по международным делам. "Подписанный президентами России и Ирана договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера", – считает Володин. Он отметил, что договор охватывает разные сферы взаимодействия, связанные с развитием промышленности и сельского хозяйства, энергетикой, обороной, противодействием терроризму, образованием и культурным обменом. Договор был подписан 17 января в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
https://ria.ru/20250314/es-2005028907.html
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россия, иран, москва, вячеслав володин, владимир путин, масуд пезешкиан, госдума рф, в мире
Россия, Иран, Москва, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Госдума РФ, В мире
Госдума приоритетно обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Володин: Госдума приоритетно обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект о ратификации договора в четверг внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
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"Рассмотрим ратификацию в приоритетном порядке", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
В пресс-службе сообщили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по международным делам.
"Подписанный президентами России и Ирана договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера", – считает Володин.
Он отметил, что договор охватывает разные сферы взаимодействия, связанные с развитием промышленности и сельского хозяйства, энергетикой, обороной, противодействием терроризму, образованием и культурным обменом.
Договор был подписан 17 января в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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