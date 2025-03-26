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В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 26.03.2025 (обновлено: 22:20 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007567310.html
В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского
В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского - РИА Новости, 26.03.2025
В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского
Нахождение Владимира Зеленского у власти закончится с завершением боевых действий на Украине, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:25:00+03:00
2025-03-26T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
сша
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Нахождение Владимира Зеленского у власти закончится с завершением боевых действий на Украине, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский."Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последний днем его президентства", — отметил он.По словам политика, подтасованные соцопросы не будут иметь уже никакого значения и не помогут главе киевского режима удержаться у власти.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250326/tramp-2007514416.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, сша, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского

Дубинский: последний выстрел на фронте закончит президентство Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Нахождение Владимира Зеленского у власти закончится с завершением боевых действий на Украине, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последний днем его президентства", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Вчера, 17:04
По словам политика, подтасованные соцопросы не будут иметь уже никакого значения и не помогут главе киевского режима удержаться у власти.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Вчера, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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