https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007567310.html
В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского
В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского - РИА Новости, 26.03.2025
В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского
Нахождение Владимира Зеленского у власти закончится с завершением боевых действий на Украине, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:25:00+03:00
2025-03-26T20:25:00+03:00
2025-03-26T22:20:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Нахождение Владимира Зеленского у власти закончится с завершением боевых действий на Украине, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский."Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последний днем его президентства", — отметил он.По словам политика, подтасованные соцопросы не будут иметь уже никакого значения и не помогут главе киевского режима удержаться у власти.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250326/tramp-2007514416.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, сша, дональд трамп, верховная рада украины
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В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского
Дубинский: последний выстрел на фронте закончит президентство Зеленского