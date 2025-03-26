https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007567310.html

В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского

В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского - РИА Новости, 26.03.2025

В Раде рассказали о последнем гвозде в крышке гроба Зеленского

Нахождение Владимира Зеленского у власти закончится с завершением боевых действий на Украине, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 26.03.2025

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Нахождение Владимира Зеленского у власти закончится с завершением боевых действий на Украине, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский."Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последний днем его президентства", — отметил он.По словам политика, подтасованные соцопросы не будут иметь уже никакого значения и не помогут главе киевского режима удержаться у власти.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250326/tramp-2007514416.html

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007465834.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, сша, дональд трамп, верховная рада украины