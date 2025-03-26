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В Польше увидели серьезную опасность для Киева после переговоров с США - РИА Новости, 26.03.2025
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15:30 26.03.2025 (обновлено: 21:48 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/ukraine-2007468798.html
В Польше увидели серьезную опасность для Киева после переговоров с США
В Польше увидели серьезную опасность для Киева после переговоров с США - РИА Новости, 26.03.2025
В Польше увидели серьезную опасность для Киева после переговоров с США
В ВСУ заметно сильное падение боевого духа после серии переговоров в Эр-Рияде, пишет польское издание Polityka. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:30:00+03:00
2025-03-26T21:48:00+03:00
в мире
польша
вооруженные силы украины
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В ВСУ заметно сильное падение боевого духа после серии переговоров в Эр-Рияде, пишет польское издание Polityka."На фоне разговоров о мире у украинских военных пропадает желание сражаться. К сожалению, американская позиция этот процесс усугубляет", — говорится в тексте.Издание указывает, что с позапрошлого года в рядах ВСУ неуклонно растет количество дезертиров, в то время как число добровольцев сокращается, а мобилизованные солдаты не хотят воевать и при первой возможности сдаются в плен. Причем некоторые дезертируют даже во время прохождения обучения за границей, говорится в материале.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов фактически похищают мужчин, нередко применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он утверждал, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.Накануне в официальном Telegram-канале Кремля был опубликован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, согласованного Россией и США.В этот список включили:Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html
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в мире, польша, вооруженные силы украины, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Польша, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Польше увидели серьезную опасность для Киева после переговоров с США

Polityka: переговоры в Эр-Рияде подрывают боевой дух ВСУ

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В ВСУ заметно сильное падение боевого духа после серии переговоров в Эр-Рияде, пишет польское издание Polityka.
"На фоне разговоров о мире у украинских военных пропадает желание сражаться. К сожалению, американская позиция этот процесс усугубляет", — говорится в тексте.
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Издание указывает, что с позапрошлого года в рядах ВСУ неуклонно растет количество дезертиров, в то время как число добровольцев сокращается, а мобилизованные солдаты не хотят воевать и при первой возможности сдаются в плен. Причем некоторые дезертируют даже во время прохождения обучения за границей, говорится в материале.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов фактически похищают мужчин, нередко применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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25 марта, 14:45
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он утверждал, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.
Накануне в официальном Telegram-канале Кремля был опубликован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, согласованного Россией и США.
В этот список включили:
  • нефтеперерабатывающие предприятия;
  • нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  • вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  • атомные электростанции;
  • дамбы гидроэлектростанций.
Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ну теперь-то уж точно все: такого Россия не переживет
Вчера, 08:00
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПольшаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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