https://ria.ru/20250326/ukraine-2007468798.html

В Польше увидели серьезную опасность для Киева после переговоров с США

В Польше увидели серьезную опасность для Киева после переговоров с США - РИА Новости, 26.03.2025

В Польше увидели серьезную опасность для Киева после переговоров с США

В ВСУ заметно сильное падение боевого духа после серии переговоров в Эр-Рияде, пишет польское издание Polityka. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:30:00+03:00

2025-03-26T15:30:00+03:00

2025-03-26T21:48:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В ВСУ заметно сильное падение боевого духа после серии переговоров в Эр-Рияде, пишет польское издание Polityka."На фоне разговоров о мире у украинских военных пропадает желание сражаться. К сожалению, американская позиция этот процесс усугубляет", — говорится в тексте.Издание указывает, что с позапрошлого года в рядах ВСУ неуклонно растет количество дезертиров, в то время как число добровольцев сокращается, а мобилизованные солдаты не хотят воевать и при первой возможности сдаются в плен. Причем некоторые дезертируют даже во время прохождения обучения за границей, говорится в материале.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов фактически похищают мужчин, нередко применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он утверждал, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.Накануне в официальном Telegram-канале Кремля был опубликован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, согласованного Россией и США.В этот список включили:Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html

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в мире, польша, вооруженные силы украины, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский