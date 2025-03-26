В Польше увидели серьезную опасность для Киева после переговоров с США
Polityka: переговоры в Эр-Рияде подрывают боевой дух ВСУ
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В ВСУ заметно сильное падение боевого духа после серии переговоров в Эр-Рияде, пишет польское издание Polityka.
"На фоне разговоров о мире у украинских военных пропадает желание сражаться. К сожалению, американская позиция этот процесс усугубляет", — говорится в тексте.
Издание указывает, что с позапрошлого года в рядах ВСУ неуклонно растет количество дезертиров, в то время как число добровольцев сокращается, а мобилизованные солдаты не хотят воевать и при первой возможности сдаются в плен. Причем некоторые дезертируют даже во время прохождения обучения за границей, говорится в материале.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов фактически похищают мужчин, нередко применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
"Дата уже есть". В Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
25 марта, 14:45
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он утверждал, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.
Накануне в официальном Telegram-канале Кремля был опубликован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, согласованного Россией и США.
В этот список включили:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>