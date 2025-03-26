https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html

Украинское урегулирование: Трамп ищет выход из "Матрицы"

Украинское урегулирование: Трамп ищет выход из "Матрицы" - РИА Новости, 26.03.2025

Украинское урегулирование: Трамп ищет выход из "Матрицы"

Резкая смена нарратива по Украине при администрации Трампа, который приближается к реальности конфликта, говорит о том, что гиперреальность не может долго... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:00:00+03:00

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Резкая смена нарратива по Украине при администрации Трампа, который приближается к реальности конфликта, говорит о том, что гиперреальность не может долго служит способом существования — факты рано или поздно будут заявлять о себе. Таким фактом является продвижение российских войск как на Украине, так и в Курской области.Но столь радикальная смена курса, которая лежит в основе посреднических переговоров американцев, вскрывает более широкую проблему общественного сознания как в самой Америке, так и в Европе. А именно свойственный любой революции разрыв между условно "новым курсом" властей и сознанием большинства, индоктринировавшегося либеральными элитами на протяжении трех десятилетий, причем не только в части русофобии и якобы неизбежной "российской агрессии".Это прежде всего вопрос либеральных ценностей и в целом кризиса либерализма. Тут инерции общественного сознания противостоит политический прагматизм новой администрации. В принципе, революционный характер перемен требует революционного действия. Но в условиях отсутствия революционного насилия, когда происходящее не выходит за конституционные рамки, срабатывает "принцип скороварки", когда перемены в сознании подавляющего большинства становятся функцией давления перемен "на земле" и темпа преобразований.Сторонники Демпартии частично живут в мире, которого уже нет. То же происходит со значительной частью европейского электората, скажем, лиц среднего возраста, голосующих за зеленых или ХДС/ХСС ввиду неспособности перестроиться психологически к резкой смене системы координат. При том что полностью обнаружила свою несостоятельность зеленая повестка, а Ф. Мерц не предлагает ничего нового по отношению к политике уходящей коалиции О. Шольца. Это трудно назвать иначе, как погоней за исчезающим статус-кво.Во многом отсюда безответственная риторика элит, в том числе британских лейбористов, о некой "коалиции желающих" для мифической миротворческой миссии на Украине. Ясно как день, что отсутствие любых иностранных войск на украинской территории — одно из ключевых условий российской стороны для любых переговоров, к тому же публично заявленных, что, кстати, говорит о полной открытости политики Москвы. Поэтому временной зазор между сегодняшним днем и перемирием/миром, а это единый непрерывный процесс, пока оставляет пространство для указанной риторики, которая не выдерживает критики со стороны даже британских военных, вынужденных мыслить категориями реального.Еще в прошлом веке Жан Бодрийяр писал, что "переизбыток порядка" и абсурдный конформизм ведут к еще большей дезорганизации и западное общество "балансирует между иллюзией и действительностью, которые кажутся одинаково невыносимыми". В этих условиях элиты борются с действительностью с помощью еще большей иллюзии.Что касается состояния российского общества, где на время СВО сходные настроения перешли в латентное состояние (или нашли свое выражение в явлении релокантов), то залогом их преодоления будет служить не только победа над Западом на Украине, но и неизбежная нормализация западного общества (она запущена революцией Трампа) с исчезновением фактора зависимости от западных оценок в части ложных ценностей и идей. СВО — как война Отечественная — стала критической частью пазла, который можно определить, как наш уход из либерально-глобалистской "Матрицы", в которую мы впали с перестройкой.Сходная ситуация складывается в вопросе демилитаризации Украины, гарантии безопасности которой будут даны в мирном договоре, включая статус постоянного военно-политического нейтралитета. Куда больше? Конечно, дополнительные гарантии будет давать глубокая вовлеченность Вашингтона в украинскую экономику, включая энергетику, в рамках так называемой транзакционной дипломатии Трампа, которая начисто отрицает всякого рода идеологизированные схемы и ставит на их место суровую экономическую и инвестиционную реальность "простого продукта" Адама Смита и элементарной прибыли. Эта сверка с реальностью может стать наиболее действенным лекарством для Украины.На нашей стороне и история. Те же "Сто дней" Наполеона, которые прервали Венский конгресс и закончились катастрофой Ватерлоо, говорят о том, что побежденная страна, пребывающая в естественном положении несостоявшегося государства, должна предоставить физические гарантии того, что ее политики и вооруженные силы не "переобуются" в мгновение ока и вновь не создадут угрозу своим соседям и всему континенту. Такое понимание было в Версале, когда Антанта в договорном порядке ограничивала военное строительство в побежденной Германии. Если и был тогда перебор со стороны победителей, то именно в "экономических условиях мира", о которых по свежим следам писал Дж. М. Кейнс, покинувший в знак протеста британскую делегацию на мирных переговорах.Именно условия мира должны послужить главным фактором перелома общественного сознания в самой Украине, которое долгое время и при активном содействии извне грубо искажалось разного рода псевдоисторической и откровенно расистской мифологией. Как значительная часть общественного мнения Америки и других западных стран, так и население Украины стало жертвой официальной пропаганды. И теперь пришло время демонтировать эту реальность, что возможно только на путях признания фактов, включая коренные причины украинского кризиса, в том числе его геополитическую природу.Как отмечается в коллективной монографии "Контуры цивилизационного будущего России" (2024 год), "концептуально наступило время российской цивилизации", в то время как "Запад представляет собой постгуманистический, постцивилизационный конструкт" и "использует Украину как "прокси-варвара" для борьбы с Россией".Отсюда разлад между Америкой (пока мы можем трактовать сомнения, каковы бы они ни были, в пользу Трампа) и Европой. И поэтому неслучайно, что "сознание обитателей ложного мира продуцирует фейки, а зависть к здоровому реальному миру — агрессию, ненависть и жестокость", объектом которых, наряду с Россией, теперь становится и Америка Трампа. Именно это и ничто другое становится для нее объединяющим началом с Россией.

https://ria.ru/20250324/zapad-2006806775.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

https://ria.ru/20250324/tramp-2006934971.html

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аналитика, в мире, украина, сша, европа, россия