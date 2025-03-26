https://ria.ru/20250326/spiker-2007466887.html

В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме

В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме - РИА Новости, 26.03.2025

В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме

Спикер сейма Польши Шимон Холовня настаивает на отставке заместителя министра иностранных дел Анджея Шейны, признавшегося в алкоголизме. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:23:00+03:00

2025-03-26T15:23:00+03:00

2025-03-26T15:23:00+03:00

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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня настаивает на отставке заместителя министра иностранных дел Анджея Шейны, признавшегося в алкоголизме. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. "Пан Шейна должен уйти в отставку. Это было бы самым достойным решением", - сказал Холовня. "У нас сейчас в Польше действительно есть множество вещей, о которой мы могли бы и должны говорить, а не о проблемах того или иного характера у одного из заместителей министра. Это время взять ответственность за страну и сказать: Спасибо, это все, буду теперь работать на другом участке", - добавил он. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.

https://ria.ru/20250325/alkogolizm-2007208944.html

https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html

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в мире, польша, нато, беспорядки в белграде