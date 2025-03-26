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В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме - РИА Новости, 26.03.2025
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15:23 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/spiker-2007466887.html
В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме
В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме - РИА Новости, 26.03.2025
В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме
Спикер сейма Польши Шимон Холовня настаивает на отставке заместителя министра иностранных дел Анджея Шейны, признавшегося в алкоголизме. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:23:00+03:00
2025-03-26T15:23:00+03:00
в мире
польша
нато
беспорядки в белграде
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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня настаивает на отставке заместителя министра иностранных дел Анджея Шейны, признавшегося в алкоголизме. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. "Пан Шейна должен уйти в отставку. Это было бы самым достойным решением", - сказал Холовня. "У нас сейчас в Польше действительно есть множество вещей, о которой мы могли бы и должны говорить, а не о проблемах того или иного характера у одного из заместителей министра. Это время взять ответственность за страну и сказать: Спасибо, это все, буду теперь работать на другом участке", - добавил он. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.
https://ria.ru/20250325/alkogolizm-2007208944.html
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в мире, польша, нато, беспорядки в белграде
В мире, Польша, НАТО, Беспорядки в Белграде
В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме

Спикер сейма Польши Холовня: замглавы МИД Шейна должен уйти в отставку

© Getty Images / NurPhoto/Klaudia RadeckaАнджей Шейна
Анджей Шейна - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Getty Images / NurPhoto/Klaudia Radecka
Анджей Шейна. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня настаивает на отставке заместителя министра иностранных дел Анджея Шейны, признавшегося в алкоголизме.
Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме.
Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Замглавы МИД Польши заявил, что успешно борется с алкоголизмом
25 марта, 15:31
"Пан Шейна должен уйти в отставку. Это было бы самым достойным решением", - сказал Холовня.
"У нас сейчас в Польше действительно есть множество вещей, о которой мы могли бы и должны говорить, а не о проблемах того или иного характера у одного из заместителей министра. Это время взять ответственность за страну и сказать: Спасибо, это все, буду теперь работать на другом участке", - добавил он.
По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО.
В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.
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