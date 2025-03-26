https://ria.ru/20250326/spiker-2007466887.html
В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме
В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме - РИА Новости, 26.03.2025
В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме
Спикер сейма Польши Шимон Холовня настаивает на отставке заместителя министра иностранных дел Анджея Шейны, признавшегося в алкоголизме. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:23:00+03:00
2025-03-26T15:23:00+03:00
2025-03-26T15:23:00+03:00
в мире
польша
нато
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007128632_0:374:2977:2048_1920x0_80_0_0_691a911dd40412f391f49f3a89960297.jpg
ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня настаивает на отставке заместителя министра иностранных дел Анджея Шейны, признавшегося в алкоголизме. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. "Пан Шейна должен уйти в отставку. Это было бы самым достойным решением", - сказал Холовня. "У нас сейчас в Польше действительно есть множество вещей, о которой мы могли бы и должны говорить, а не о проблемах того или иного характера у одного из заместителей министра. Это время взять ответственность за страну и сказать: Спасибо, это все, буду теперь работать на другом участке", - добавил он. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.
https://ria.ru/20250325/alkogolizm-2007208944.html
https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007128632_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_951dfd1cc6f6f63faba23ae3c2c92f90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нато, беспорядки в белграде
В мире, Польша, НАТО, Беспорядки в Белграде
В Польше призвали уйти в отставку замглавы МИД, признавшегося в алкоголизме
Спикер сейма Польши Холовня: замглавы МИД Шейна должен уйти в отставку