https://ria.ru/20250326/prokofeva-2007559790.html
Коллега военкора Прокофьевой рассказал подробности ее работы
Коллега военкора Прокофьевой рассказал подробности ее работы - РИА Новости, 26.03.2025
Коллега военкора Прокофьевой рассказал подробности ее работы
Погибшая при исполнении профессионального долга в Белгородской области военный корреспондент Первого канала, работавшая ранее в агентстве Sputnik, Анна... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:53:00+03:00
2025-03-26T19:53:00+03:00
2025-03-26T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Погибшая при исполнении профессионального долга в Белгородской области военный корреспондент Первого канала, работавшая ранее в агентстве Sputnik, Анна Прокофьева очень долго хотела отправиться на фронт, была человеком с "широким сердцем", рассказал РИА Новости её коллега шеф-редактор Sputnik Mundo Олег Леонов. Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. "Ее всегда интересовала военная тематика, мужчины в форме. Всегда хотела работать именно в этой сфере. И с началом СВО она сама просилась на фронт очень долго. Сама туда поехала, начала нам присылать оттуда свои материалы. Но при этом ее открытость к миру, доброта и широкое сердце всегда там проявлялись. Она занималась гуманитарными программами, она ходила в детские дома, раздавала шоколадки, собирала деньги с нас всех", - поделился Леонов. Шеф-редактор Sputnik Mundo уточнил, что работал с Прокофьевой над разными проектами, в том числе над проектом военного обозрения, который был рассчитан на испаноязычную аудиторию. "Я запомнил Аню как очень светлого, открытого, доброго человека с широким сердцем. Она всегда улыбалась, всегда была на позитиве, очень много шутила. Мы с ней сидели за соседними столами буквально и вели совместный проект, такой проект военного обозрения. Он был рассчитан на международную аудиторию, более конкретно на испаноязычную аудиторию. Она владела хорошо испанским языком, и поэтому мы с ней запускали проект про российскую военную промышленность на испанском языке", - добавил Леонов. Он подчеркнул, что военный корреспондент была экстравертом, часто улыбалась и хотела вынуть "наружу всю свою доброту". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html
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Коллега военкора Анны Прокофьевой о ее личностных качествах
Погибшая в Белгородской области военкор Первого канала, работавшая ранее в агентстве Sputnik, Анна Прокофьева очень долго хотела отправиться на фронт, была человеком с "широким сердцем".
Об этом РИА Новости рассказал её коллега шеф-редактор Sputnik Mundo Олег Леонов.
2025-03-26T19:53
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белгородская область, украина, россия, анна прокофьева, дмитрий волков, дмитрий песков, происшествия
Белгородская область, Украина, Россия, Анна Прокофьева, Дмитрий Волков, Дмитрий Песков, Происшествия
Коллега военкора Прокофьевой рассказал подробности ее работы
Шеф-редактор Sputnik Леонов: Прокофьева очень долго хотела поехать на фронт
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Погибшая при исполнении профессионального долга в Белгородской области военный корреспондент Первого канала, работавшая ранее в агентстве Sputnik, Анна Прокофьева очень долго хотела отправиться на фронт, была человеком с "широким сердцем", рассказал РИА Новости её коллега шеф-редактор Sputnik Mundo Олег Леонов.
Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева
погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области
на границе с Украиной
, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков
ранен.
"Ее всегда интересовала военная тематика, мужчины в форме. Всегда хотела работать именно в этой сфере. И с началом СВО она сама просилась на фронт очень долго. Сама туда поехала, начала нам присылать оттуда свои материалы. Но при этом ее открытость к миру, доброта и широкое сердце всегда там проявлялись. Она занималась гуманитарными программами, она ходила в детские дома, раздавала шоколадки, собирала деньги с нас всех", - поделился Леонов.
Шеф-редактор Sputnik Mundo уточнил, что работал с Прокофьевой над разными проектами, в том числе над проектом военного обозрения, который был рассчитан на испаноязычную аудиторию.
"Я запомнил Аню как очень светлого, открытого, доброго человека с широким сердцем. Она всегда улыбалась, всегда была на позитиве, очень много шутила. Мы с ней сидели за соседними столами буквально и вели совместный проект, такой проект военного обозрения. Он был рассчитан на международную аудиторию, более конкретно на испаноязычную аудиторию. Она владела хорошо испанским языком, и поэтому мы с ней запускали проект про российскую военную промышленность на испанском языке", - добавил Леонов.
Он подчеркнул, что военный корреспондент была экстравертом, часто улыбалась и хотела вынуть "наружу всю свою доброту".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.