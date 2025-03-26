https://ria.ru/20250326/kareliya-2007552068.html

Число заходов компании "Водоходъ" в Карелию увеличат до 540

Число заходов компании "Водоходъ" в Карелию увеличат до 540 - РИА Новости, 26.03.2025

Число заходов компании "Водоходъ" в Карелию увеличат до 540

Компания "Водоходъ" увеличит число заходов круизных судов в пункты Карелии до 540, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:08:00+03:00

2025-03-26T19:08:00+03:00

2025-03-26T19:08:00+03:00

артур парфенчиков

республика карелия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Компания "Водоходъ" увеличит число заходов круизных судов в пункты Карелии до 540, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В среду глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и генеральный директор круизной компании ООО "Водоходъ" Ришат Багаутдинов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международного Арктического форума. Как было отмечено на встрече, интерес компании "Водоходъ" к круизам по Карелии растет. Багаутдинов сказал, что заключение соглашения увеличит до 540 число ежегодных судозаходов в пункты Карелии. "Мы перевезем порядка 120 тысяч туристов. Планируются судозаходы на Бесов Нос, на остров Койонсаари, в среднесрочной перспективе — в Кондопогу", - рассказал гендиректор. Глава региона подчеркнул, что судоходная навигация является неотъемлемой частью развития туристической отрасли Карелии. "Республика морская, с большим количеством озер. Карелии есть, куда развиваться и есть, что предложить с точки зрения круизного туризма гостям. Кроме традиционного острова Кижи, это и новые локации в Онежском и в Ладожском озерах: Хийденсельга, Рускеала. Есть у нас и новый проект "Белые мосты", на Белом море — петроглифы. Есть планы организовать круизные экскурсии с Петрозаводска с охватом трех объектов ЮНЕСКО. Карелия интересна не только для внутреннего, но и для внешнего туриста", - подчеркнул Парфенчиков. По его словам, этот проект является интересным туристическим продуктом. Карелии есть, что предложить туристам, добавил Парфенчиков. "Я сегодня благодарен, что мы пришли к доработанному соглашению, подписали его. И будем работать уже в этом году", - добавил глава региона. "ВодоходЪ" — российская круизная компания и оператор речных круизных линий, обладающая флотом из 26 теплоходов. По заказу компании на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде строят три судна проекта "Карелия" в рамках госпрограммы по обновлению речного флота. Новые четырехпалубные теплоходы смешанного типа плавания "река-море" будут эксплуатироваться, в том числе в Белом море, с возможностью судозахода на Соловецкие острова. По словам гендиректора компании, планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 году, еще два — в 2026 году.

https://ria.ru/20250326/kareliya-2007470574.html

https://ria.ru/20250324/kareliya-2006982369.html

республика карелия

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артур парфенчиков, республика карелия