https://ria.ru/20250326/belorussiya-2007263944.html

Прибалтика нашла способ защититься от России

Прибалтика нашла способ защититься от России - РИА Новости, 26.03.2025

Прибалтика нашла способ защититься от России

Польша и страны Прибалтики "приветствуют" прошедшую вчера инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко на седьмой президентский срок выходом из... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:00:00+03:00

2025-03-26T08:00:00+03:00

2025-03-26T12:23:00+03:00

аналитика

белоруссия

александр лукашенко

европа

россия

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Польша и страны Прибалтики "приветствуют" прошедшую вчера инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко на седьмой президентский срок выходом из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и планами понанатыкать эти страшные заградительные боевые устройства вдоль своих границ с Белоруссией и Россией. Связь одного с другим ничуть не притянута за уши. Белоруссия и Россия всегда дают повод для бессмысленных враждебных выпадов в свою сторону от соседей в режиме "24 на 7" просто по факту своего существования — что живут сами по себе, своим умом, развиваясь не так, как всегда от них требовали на Западе. Очередная инаугурация Лукашенко, которого Польша и Литва 30 лет пытались снести, — чем не повод выплеснуть их злобу, нашпиговав белорусскую границу противопехотными минами?Собственно, если бы в России и Белоруссии вообще ничего не происходило и никаких поводов вообще не было, границы бы минами все равно напичкали. Хотя реальных оснований и впрямь никаких. Российские и белорусские десантники границ Польши и стран Балтии никогда не переходили, не переходят и переходить не собираются. В Минске или Москве таких намерений даже намеком никогда не выражали. Однако Варшава и прибалтийские столицы все равно твердо намерены выйти из Оттавской конвенции. Это как с подводными кабелями на дне Балтийского моря, которые всегда рвались сами, а с прошлого года "не исключено", что стали рваться руками российских диверсантов-подводников. Теперь уже все сошлись, что никаких русских подводников не было, а кабели как рвались, так и рвутся сами. Но усилению военного присутствия НАТО на Балтике это не помешало.То же и на суше. Никаких десантников, планирующих вторжение в Прибалтику, нет, а противопехотные мины от них будут. Потому что фоновый невроз от соседства с Россией и ее союзницей Белоруссией среди населения своих стран и на международной арене польским и прибалтийским властям нужно поддерживать любыми возможными средствами.Чисто пропагандистская шумиха снова меняет физическую реальность. И кто же эту новую реальность почувствует? Точно не белорусские десантники, которые через границу не ходят. Почувствуют две уязвимые группы, которые ее действительно пересекают.Во-первых, беженцы с Ближнего Востока, которые идут в богатые страны Западной Европы и Скандинавии через Белоруссию и Польшу с Прибалтикой. Границу ЕС они нередко переходят звериными тропами.Во-вторых, те самые звери, которые эти тропы прикладывают. Лоси, олени. Медведи. Волки. Зубры, кабаны. Для них, понятное дело, никакой белорусско-польской или российско-эстонской границы не существует.Именно этот небоевой контингент и будет подрываться на противопехотных минах. И если для беженцев белорусские власти еще могут развернуть информационную кампанию с предупреждением об угрозе их жизни и здоровью на границах, то медведю с кабаном про опасность противопехотных мин не объяснишь.В результате уже не первый раз из-за политики и пресловутого "сдерживания" России происходит уничтожение общих экосистем Восточной Европы, которые не разделяются государственными границами и разрезать которые на две-три части по юрисдикции — это как распилить на две-три части человека. В прошлый раз такой цирковой трюк три года назад скреативила Польша, когда ради военно-морской базы НАТО прорыла канал через Балтийскую косу, что сегодня приводит к засолению пресноводного Калининградского залива и разрушению его экосистемы. Теперь под ударом окажутся фауны Беловежской пущи — общей для Польши и Белоруссии, а также Роминтской (Роминтенской) пущи, расположенной в тройном приграничье России, Польши и Литвы, и других уникальных природных объектов.И это уже не виртуальная фоновая враждебность в отношении русских и белорусов, а причинение реального физического ущерба. Природное наследие России и Белоруссии, которое обе страны сохраняют, чтобы передавать новым поколениям граждан, приносится соседями в жертву фантому "русской угрозы".Если соседям своих лосей и медведей не жалко — их дело, но кто сказал, что медведь-шатун, который живет в Беловежской пуще и бродит по белорусско-польской границе, — это польский, а не белорусский медведь? Параллельно с бездумным разрушением природы собственных территорий поляки и прибалты намерены губить природу России и Белоруссии — а вот это уже наше дело. Союзное государство должно бороться с таким варварством в международных судах. Вместе — Белоруссия и Россия. Потому что это вредительство против обеих стран одновременно.

https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html

https://ria.ru/20250325/belorussija-2007173514.html

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аналитика, белоруссия, александр лукашенко, европа, россия