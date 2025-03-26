Сборная Аргентины первой в Южной Америке отобралась на ЧМ-2026

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сборная Аргентины первой отобралась в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года из южноамериканского квалификационного турнира.

В среду сборная Боливии сыграла вничью с командой Уругвая со счетом 0:0 и, потеряв очки, гарантировала аргентинцам попадание в шестерку лучших команд.

Команда Аргентины лидирует в турнирной таблице с 28 очками. Далее идут сборные Эквадора (22 очка), Бразилии (21), Уругвая (21), Парагвая (20), Колумбии (19), Боливии (14), Венесуэлы (12), Перу (10) и Чили (9).