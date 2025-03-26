Рейтинг@Mail.ru
Сборная Аргентины первой в Южной Америке отобралась на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:08 26.03.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Аргентины первой в Южной Америке отобралась на ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу первой в Южной Америке отобралась на ЧМ-2026

© Соцсети футболистаЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Соцсети футболиста
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сборная Аргентины первой отобралась в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года из южноамериканского квалификационного турнира.
В среду сборная Боливии сыграла вничью с командой Уругвая со счетом 0:0 и, потеряв очки, гарантировала аргентинцам попадание в шестерку лучших команд.
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
25 марта 2025 • начало в 23:00
Завершен
Боливия
0 : 0
Уругвай
Календарь Турнирная таблица История встреч
Команда Аргентины лидирует в турнирной таблице с 28 очками. Далее идут сборные Эквадора (22 очка), Бразилии (21), Уругвая (21), Парагвая (20), Колумбии (19), Боливии (14), Венесуэлы (12), Перу (10) и Чили (9).
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Сборная Эстонии обыграла команду Молдавии в отборочном матче ЧМ-2026
25 марта 2025, 22:10
 
ФутболСпортАргентинаБоливияУругвайЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    15.05 22:00
    Астон Вилла
    Ливерпуль
  • Хоккей
    15.05 19:00
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    14.05 22:30
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
  • Баскетбол
    14.05 19:30
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
  • Футбол
    16.05 19:30
    Торпедо
    Енисей
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала