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Турецкая оппозиция призвала к бойкоту некоторых брендов - РИА Новости, 25.03.2025
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01:32 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007080933.html
Турецкая оппозиция призвала к бойкоту некоторых брендов
Турецкая оппозиция призвала к бойкоту некоторых брендов - РИА Новости, 25.03.2025
Турецкая оппозиция призвала к бойкоту некоторых брендов
Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель призвал сторонников к бойкоту ряда турецких брендов, в том числе... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:32:00+03:00
2025-03-25T01:32:00+03:00
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турция
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экрем имамоглу
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СТАМБУЛ, 25 мар - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель призвал сторонников к бойкоту ряда турецких брендов, в том числе популярных кофеен EspressoLab. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Полиция задержала более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в Турции с 19 марта, ранены 123 полицейских, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. В понедельник на площади Сарачхане у мэрии Стамбула вновь состоялся многотысячный митинг оппозиции. Небольшие группы протестующих пытались провести акции в других районах Стамбула. CHP по итогам праймериз с единственным кандидатом в бюллетене избрала Имамоглу кандидатом в президенты. Озель на митинге огласил список брендов, которые, по мнению оппозиции, близки к правящей партии. В частности, оппозиция призывает бойкотировать такие СМИ, как госагентство Anadolu и гостелеканал TRT, а также телеканалы CNN Türk и TGRT. Помимо этого, в "список бойкота" вошли туроператор ETSTur, сети АЗС и магазинов, национальная лотерея, популярный производитель сладостей и другой пищевой продукции Ulker. Также Озель призвал не пить кофе в кофейнях EspressoLab. Данная сеть, у которой более 400 филиалов, значительно расширилась в Турции за последний год благодаря другому бойкоту - пропалестински настроенные турки перестали ходить в кофейни Starbucks и поддержали тем самым другие сети. Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
https://ria.ru/20250324/protest-2006885732.html
https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html
https://ria.ru/20250324/stambul-2007068169.html
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, озгюр озель
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу, Озгюр Озель
Турецкая оппозиция призвала к бойкоту некоторых брендов

Оппозиционер Озель призвал сторонников к бойкоту некоторых турецких брендов

© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 мар - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель призвал сторонников к бойкоту ряда турецких брендов, в том числе популярных кофеен EspressoLab.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Полиция задержала более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в Турции с 19 марта, ранены 123 полицейских, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
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Акции в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции
Вчера, 18:35
В понедельник на площади Сарачхане у мэрии Стамбула вновь состоялся многотысячный митинг оппозиции. Небольшие группы протестующих пытались провести акции в других районах Стамбула. CHP по итогам праймериз с единственным кандидатом в бюллетене избрала Имамоглу кандидатом в президенты.
Озель на митинге огласил список брендов, которые, по мнению оппозиции, близки к правящей партии. В частности, оппозиция призывает бойкотировать такие СМИ, как госагентство Anadolu и гостелеканал TRT, а также телеканалы CNN Türk и TGRT. Помимо этого, в "список бойкота" вошли туроператор ETSTur, сети АЗС и магазинов, национальная лотерея, популярный производитель сладостей и другой пищевой продукции Ulker.
Также Озель призвал не пить кофе в кофейнях EspressoLab. Данная сеть, у которой более 400 филиалов, значительно расширилась в Турции за последний год благодаря другому бойкоту - пропалестински настроенные турки перестали ходить в кофейни Starbucks и поддержали тем самым другие сети.
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Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции
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Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.
Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
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В миреТурцияСтамбулЭкрем ИмамоглуОзгюр Озель
 
 
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