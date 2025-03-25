https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007080933.html

Турецкая оппозиция призвала к бойкоту некоторых брендов

Турецкая оппозиция призвала к бойкоту некоторых брендов - РИА Новости, 25.03.2025

Турецкая оппозиция призвала к бойкоту некоторых брендов

Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель призвал сторонников к бойкоту ряда турецких брендов, в том числе... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T01:32:00+03:00

2025-03-25T01:32:00+03:00

2025-03-25T01:32:00+03:00

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СТАМБУЛ, 25 мар - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель призвал сторонников к бойкоту ряда турецких брендов, в том числе популярных кофеен EspressoLab. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Полиция задержала более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в Турции с 19 марта, ранены 123 полицейских, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. В понедельник на площади Сарачхане у мэрии Стамбула вновь состоялся многотысячный митинг оппозиции. Небольшие группы протестующих пытались провести акции в других районах Стамбула. CHP по итогам праймериз с единственным кандидатом в бюллетене избрала Имамоглу кандидатом в президенты. Озель на митинге огласил список брендов, которые, по мнению оппозиции, близки к правящей партии. В частности, оппозиция призывает бойкотировать такие СМИ, как госагентство Anadolu и гостелеканал TRT, а также телеканалы CNN Türk и TGRT. Помимо этого, в "список бойкота" вошли туроператор ETSTur, сети АЗС и магазинов, национальная лотерея, популярный производитель сладостей и другой пищевой продукции Ulker. Также Озель призвал не пить кофе в кофейнях EspressoLab. Данная сеть, у которой более 400 филиалов, значительно расширилась в Турции за последний год благодаря другому бойкоту - пропалестински настроенные турки перестали ходить в кофейни Starbucks и поддержали тем самым другие сети. Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

https://ria.ru/20250324/protest-2006885732.html

https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html

https://ria.ru/20250324/stambul-2007068169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, озгюр озель