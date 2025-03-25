Рейтинг@Mail.ru
FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/tramp-2007202116.html
FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин
FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин - РИА Новости, 25.03.2025
FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает двухэтапный подход к новым импортным пошлинам, вводя временные пошлины на время расследования в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:05:00+03:00
2025-03-25T15:05:00+03:00
сша
канада
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает двухэтапный подход к новым импортным пошлинам, вводя временные пошлины на время расследования в отношении торговых партнеров на предмет дискриминационных действий, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники знакомые с ходом обсуждений. В понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Позже он заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины. Также, по данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят многие крупные страны мира. "Трамп рассматривает двухэтапный подход к новому тарифному режиму, в котором будут задействованы редко применяемые полномочия для введения чрезвычайных пошлин на период завершения проверок торговых партнеров... Пошлины будут направлены на то, чтобы закрепить принцип "зеркальности" в рамках прочной правовой базы, одновременно позволяя Трампу собрать средства для снижения налогов", - пишет газета. Временные пошлины на период расследования могут быть введены в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года, или же в соответствии с одним из разделов закона о пошлинах от 1930 года. В рамках последнего администрация сможет ввести пошлины в размере до 50%. Тем временем администрация продолжит расследовать недобросовестную практику торговых партнеров, подпадающую под 301-ю статью закона о торговле от 1974 года, добавляет издание. Статья наделяет президента правом принимать меры против других государств, если они наносят урон американской торговле или если их практики идут вразрез с международными договоренностями. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Власти объясняли введение таких мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
https://ria.ru/20250312/ssha-2004476590.html
https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html
сша
канада
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин

FT: Трамп рассматривает двухэтапный подход к введению новых импортных пошлин

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает двухэтапный подход к новым импортным пошлинам, вводя временные пошлины на время расследования в отношении торговых партнеров на предмет дискриминационных действий, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники знакомые с ходом обсуждений.
В понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Позже он заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины. Также, по данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят многие крупные страны мира.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
WSJ: американские бизнесмены в панике звонят в Белый дом из-за новых пошлин
12 марта, 10:59
"Трамп рассматривает двухэтапный подход к новому тарифному режиму, в котором будут задействованы редко применяемые полномочия для введения чрезвычайных пошлин на период завершения проверок торговых партнеров... Пошлины будут направлены на то, чтобы закрепить принцип "зеркальности" в рамках прочной правовой базы, одновременно позволяя Трампу собрать средства для снижения налогов", - пишет газета.
Временные пошлины на период расследования могут быть введены в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года, или же в соответствии с одним из разделов закона о пошлинах от 1930 года. В рамках последнего администрация сможет ввести пошлины в размере до 50%.
Тем временем администрация продолжит расследовать недобросовестную практику торговых партнеров, подпадающую под 301-ю статью закона о торговле от 1974 года, добавляет издание. Статья наделяет президента правом принимать меры против других государств, если они наносят урон американской торговле или если их практики идут вразрез с международными договоренностями.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Власти объясняли введение таких мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
11 марта, 17:32
 
СШАКанадаКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала