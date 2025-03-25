FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин
FT: Трамп рассматривает двухэтапный подход к введению новых импортных пошлин
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает двухэтапный подход к новым импортным пошлинам, вводя временные пошлины на время расследования в отношении торговых партнеров на предмет дискриминационных действий, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники знакомые с ходом обсуждений.
В понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Позже он заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины. Также, по данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят многие крупные страны мира.
"Трамп рассматривает двухэтапный подход к новому тарифному режиму, в котором будут задействованы редко применяемые полномочия для введения чрезвычайных пошлин на период завершения проверок торговых партнеров... Пошлины будут направлены на то, чтобы закрепить принцип "зеркальности" в рамках прочной правовой базы, одновременно позволяя Трампу собрать средства для снижения налогов", - пишет газета.
Временные пошлины на период расследования могут быть введены в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года, или же в соответствии с одним из разделов закона о пошлинах от 1930 года. В рамках последнего администрация сможет ввести пошлины в размере до 50%.
Тем временем администрация продолжит расследовать недобросовестную практику торговых партнеров, подпадающую под 301-ю статью закона о торговле от 1974 года, добавляет издание. Статья наделяет президента правом принимать меры против других государств, если они наносят урон американской торговле или если их практики идут вразрез с международными договоренностями.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Власти объясняли введение таких мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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