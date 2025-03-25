https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007296617.html

Спецоперация, 25 марта: ВСУ продолжают атаковать энергообъекты России

Спецоперация, 25 марта: ВСУ продолжают атаковать энергообъекты России - РИА Новости, 25.03.2025

Спецоперация, 25 марта: ВСУ продолжают атаковать энергообъекты России

Киевский режим продолжает намеренное нанесение ударов с применением беспилотников по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры, даже на фоне... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T20:34:00+03:00

2025-03-25T20:34:00+03:00

2025-03-25T20:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир зеленский

сергей лавров

никита гольдин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006639405_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e67be7f6f1c9f34eac72d755dd1f77db.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Киевский режим продолжает намеренное нанесение ударов с применением беспилотников по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры, даже на фоне проходящих в Эр-Рияде переговоров, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В российском ведомстве уточнили, что днём 24 марта была атакована инфраструктура кубанского филиала "Россетей" в Краснодарском крае. Отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2" благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей. В ЛНР украинские войска атаковали с применением FPV-дрона газораспределительную станцию "Сватово". Кроме того, вечером в понедельник в районе мыса Тарханкут в Крыму российские средства ПВО перехватили очередной украинский ударный беспилотник, пытавшийся атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. "Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - подчеркнули в Минобороны РФ. Освобождены Мирное и Малые Щербаки Как следует из опубликованной во вторник сводки Минобороны РФ, группировка "Запад" освободила населённый пункт Мирное в ДНР, подразделения группировки "Днепр" освободили Малые Щербаки в Запорожской области. Кроме того, "Запад", "Днепр" и другие группировки "ВС РФ нанесли поражение украинским войскам, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска потеряли при этом до 1140 военнослужащих. Также Киев лишился двух танков, 17 боевых бронированных машин, пусковой установки РСЗО Heron хорватского производства, 15 артиллерийских орудий и четырёх складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотниками, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средствами ПВО сбили управляемая авиабомбу JDAM и 92 беспилотника самолетного типа. ВСУ потеряли почти 70 тысяч военныхКак говорится в отдельной сводке по ситуации на курском направлении, группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ, а также нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх приграничных населённых пунктов Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населённых пунктов Сумской области Украины. За сутки в курском приграничье были уничтожены более 260 боевиков ВСУ, танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА. За всё время боёв в этом регионе потери ВСУ превысили 69960 человек. ВСУ атакуют безоружных Накануне вечером стало известно о гибели в зоне спецоперации корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели телеканала "Звезда". Также сообщалось о ранении корреспондента "Звезды" Никиты Гольдина. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает свои злодеяния, атакуя людей, в руках которых нет оружия. Он подчеркнул, что по российским журналистам вёлся прицельный огонь. Такое убийство, по словам Пескова, ещё раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения СВО. В то же время, он назвал непростительным отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на такие действия Украины. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские войска за минувшие сутки атаковали 20 населенных пунктов в шести районах региона и выпустили 173 боеприпаса, а также направили 53 беспилотника, причём 149 снарядов были выпущены по Краснояружскому району. Без двусмысленностей Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на переговорах делегаций РФ и США, продлившихся накануне более 12 часов, обсуждались прежде всего вопросы судоходства в Чёрном море. Россия, по его словам, выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Кроме того, в новой инициативе не должно быть двусмысленностей, подчеркнул он. По словам Лаврова, европейские страны прямо противоречат позиции администрации США о предварительных параметрах урегулирования украинского кризиса. Он напомнил, что желание сдержать и нанести поражение России ранее высказывали Наполеон и Гитлер. Желающих послать миротворцев на Украину министр назвал политически несостоятельными мечтателями. Во вторник в Эр-Рияде прошёл новый раунд переговоров, сообщили со ссылкой на источники агентство Франс Пресс и украинский телеканал "Общественное". Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова стать площадкой для переговоров по новой архитектуре безопасности и по нормализации отношений России и США, а также следить за выполнением соглашений по Украине, заявил генеральный секретарь организации Феридун Синирлиоглу. Ловят каждый день Журнал Time опубликовал интервью с Владимиром Зеленским, проиллюстрированное фотографией, где он стоит на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского. Число уклоняющихся от мобилизации на Украине растет, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в СБУ. Цифры, по данным издания, занижают в разы, каждый день ловят десятки и сотни человек, а если "сорвутся переговоры по прекращению огня, то мобилизация наверняка усилится".

https://ria.ru/20250325/minoborony-2007196838.html

https://ria.ru/20250325/kurskaya-2007162868.html

https://ria.ru/20250325/peskov-2007160422.html

https://ria.ru/20250325/pekhota-2007244999.html

https://ria.ru/20250325/rogov-2007287164.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, никита гольдин, вооруженные силы украины