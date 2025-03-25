Спецоперация, 25 марта: ВСУ продолжают атаковать энергообъекты России
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Киевский режим продолжает намеренное нанесение ударов с применением беспилотников по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры, даже на фоне проходящих в Эр-Рияде переговоров, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
В российском ведомстве уточнили, что днём 24 марта была атакована инфраструктура кубанского филиала "Россетей" в Краснодарском крае. Отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2" благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей.
В ЛНР украинские войска атаковали с применением FPV-дрона газораспределительную станцию "Сватово". Кроме того, вечером в понедельник в районе мыса Тарханкут в Крыму российские средства ПВО перехватили очередной украинский ударный беспилотник, пытавшийся атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
"Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Освобождены Мирное и Малые Щербаки
Как следует из опубликованной во вторник сводки Минобороны РФ, группировка "Запад" освободила населённый пункт Мирное в ДНР, подразделения группировки "Днепр" освободили Малые Щербаки в Запорожской области.
Кроме того, "Запад", "Днепр" и другие группировки "ВС РФ нанесли поражение украинским войскам, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска потеряли при этом до 1140 военнослужащих.
Также Киев лишился двух танков, 17 боевых бронированных машин, пусковой установки РСЗО Heron хорватского производства, 15 артиллерийских орудий и четырёх складов боеприпасов.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотниками, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средствами ПВО сбили управляемая авиабомбу JDAM и 92 беспилотника самолетного типа.
ВСУ потеряли почти 70 тысяч военных
Как говорится в отдельной сводке по ситуации на курском направлении, группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ, а также нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх приграничных населённых пунктов Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населённых пунктов Сумской области Украины.
За сутки в курском приграничье были уничтожены более 260 боевиков ВСУ, танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА. За всё время боёв в этом регионе потери ВСУ превысили 69960 человек.
ВСУ атакуют безоружных
Накануне вечером стало известно о гибели в зоне спецоперации корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели телеканала "Звезда". Также сообщалось о ранении корреспондента "Звезды" Никиты Гольдина. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает свои злодеяния, атакуя людей, в руках которых нет оружия. Он подчеркнул, что по российским журналистам вёлся прицельный огонь. Такое убийство, по словам Пескова, ещё раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения СВО. В то же время, он назвал непростительным отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на такие действия Украины.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские войска за минувшие сутки атаковали 20 населенных пунктов в шести районах региона и выпустили 173 боеприпаса, а также направили 53 беспилотника, причём 149 снарядов были выпущены по Краснояружскому району.
Без двусмысленностей
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на переговорах делегаций РФ и США, продлившихся накануне более 12 часов, обсуждались прежде всего вопросы судоходства в Чёрном море. Россия, по его словам, выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Кроме того, в новой инициативе не должно быть двусмысленностей, подчеркнул он.
По словам Лаврова, европейские страны прямо противоречат позиции администрации США о предварительных параметрах урегулирования украинского кризиса. Он напомнил, что желание сдержать и нанести поражение России ранее высказывали Наполеон и Гитлер.
Желающих послать миротворцев на Украину министр назвал политически несостоятельными мечтателями.
Во вторник в Эр-Рияде прошёл новый раунд переговоров, сообщили со ссылкой на источники агентство Франс Пресс и украинский телеканал "Общественное".
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова стать площадкой для переговоров по новой архитектуре безопасности и по нормализации отношений России и США, а также следить за выполнением соглашений по Украине, заявил генеральный секретарь организации Феридун Синирлиоглу.
Ловят каждый день
Журнал Time опубликовал интервью с Владимиром Зеленским, проиллюстрированное фотографией, где он стоит на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.
Число уклоняющихся от мобилизации на Украине растет, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в СБУ. Цифры, по данным издания, занижают в разы, каждый день ловят десятки и сотни человек, а если "сорвутся переговоры по прекращению огня, то мобилизация наверняка усилится".