https://ria.ru/20250325/sovfed-2007274313.html
Поддержку экспорта изделий народных промыслов обсудили в Совфеде
Поддержку экспорта изделий народных промыслов обсудили в Совфеде - РИА Новости, 25.03.2025
Поддержку экспорта изделий народных промыслов обсудили в Совфеде
Предприятия художественных промыслов могут воспользоваться инструментами поддержки на каждом этапе выхода на внешние рынки: от выбора рынка до организации... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:38:00+03:00
2025-03-25T18:38:00+03:00
2025-03-25T18:38:00+03:00
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предприятия художественных промыслов могут воспользоваться инструментами поддержки на каждом этапе выхода на внешние рынки: от выбора рынка до организации поставок и масштабирования продаж - действующие инструменты обсудили участники семинара-совещания "Современные меры поддержки экспорта изделий народных художественных промыслов", состоявшегося 25 марта в Совете Федерации.Мероприятие организовал Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Совета Федерации и Минпромторга России."РЭЦ предлагает около 150 различных инструментов, которые позволяют получить понимание рынков, выйти на них с меньшими издержками. Мы продолжим точечно прорабатывать вместе с предприятиями художественных промыслов возможности выхода на рынки, где у них есть реальный экспортный потенциал", — отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.Так, в частности, сделать первые шаги на внешние рынки или уже увеличить экспортные продажи помогут инструменты федеральной программы продвижения за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". В числе наиболее востребованных мер поддержки — участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. Например, ножи ручной работы от нижегородской компании "Коваль" стали лидером продаж на фестивале-ярмарке "Сделано в России", которую РЭЦ организовал в феврале в Абу-Даби, ОАЭ.Одним из наиболее перспективных каналов продаж для потенциальных и действующих экспортеров являются международные маркетплейсы. Выйти на электронные торговые площадки быстрее и с меньшими издержками компании могут через национальные магазины под брендом "Сделано в России", которые РЭЦ развивает совместно с зарубежными партнерами. Сейчас работают 48 таких магазинов на 20 маркетплейсах в Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме и других странах. Узнать больше о национальных магазинах можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Обучиться основам внешнеэкономической деятельности или развить навыки организации экспортных продаж компании со всей России могут в Школе экспорта РЭЦ, которая предлагает семинары, дистанционные курсы, учебные пособия и специализированные акселерационные программы для бизнеса различных сегментов.Актуальной также является кредитно-гарантийная и страховая поддержка экспорта, которую предлагают Росэксимбанк и страховое агентство ЭКСАР (входят в Группу РЭЦ).
https://ria.ru/20250324/rets-2006968950.html
https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html
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россия, экономика, экспорт
Россия, Экономика, Экспорт
Поддержку экспорта изделий народных промыслов обсудили в Совфеде
В Совфеде провели семинар по поддержке экспорта изделий народных промыслов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предприятия художественных промыслов могут воспользоваться инструментами поддержки на каждом этапе выхода на внешние рынки: от выбора рынка до организации поставок и масштабирования продаж - действующие инструменты обсудили участники семинара-совещания "Современные меры поддержки экспорта изделий народных художественных промыслов", состоявшегося 25 марта в Совете Федерации.
Мероприятие организовал Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Совета Федерации и Минпромторга России.
"РЭЦ предлагает около 150 различных инструментов, которые позволяют получить понимание рынков, выйти на них с меньшими издержками. Мы продолжим точечно прорабатывать вместе с предприятиями художественных промыслов возможности выхода на рынки, где у них есть реальный экспортный потенциал", — отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.
Так, в частности, сделать первые шаги на внешние рынки или уже увеличить экспортные продажи помогут инструменты федеральной программы продвижения за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". В числе наиболее востребованных мер поддержки — участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. Например, ножи ручной работы от нижегородской компании "Коваль" стали лидером продаж на фестивале-ярмарке "Сделано в России", которую РЭЦ организовал в феврале в Абу-Даби, ОАЭ.
Одним из наиболее перспективных каналов продаж для потенциальных и действующих экспортеров являются международные маркетплейсы. Выйти на электронные торговые площадки быстрее и с меньшими издержками компании могут через национальные магазины под брендом "Сделано в России", которые РЭЦ развивает совместно с зарубежными партнерами. Сейчас работают 48 таких магазинов на 20 маркетплейсах в Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме и других странах. Узнать больше о национальных магазинах можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Обучиться основам внешнеэкономической деятельности или развить навыки организации экспортных продаж компании со всей России могут в Школе экспорта РЭЦ, которая предлагает семинары, дистанционные курсы, учебные пособия и специализированные акселерационные программы для бизнеса различных сегментов.
Актуальной также является кредитно-гарантийная и страховая поддержка экспорта, которую предлагают Росэксимбанк и страховое агентство ЭКСАР (входят в Группу РЭЦ).