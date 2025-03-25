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Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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18:00 25.03.2025 (обновлено: 18:26 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007261087.html
Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде
Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде
США и РФ продолжат работать над достижением прочного и длительного мира, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. РИА Новости, 25.03.2025
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сша
россия
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
москва
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ продолжат работать над достижением прочного и длительного мира, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира", – говорится в заявлении.
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США, Россия, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Москва
Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде

Белый дом: РФ и США продолжат работать над прочным миром на Украине

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ продолжат работать над достижением прочного и длительного мира, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.
"Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира", – говорится в заявлении.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине
Вчера, 17:59
 
СШАРоссияВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеМосква
 
 
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