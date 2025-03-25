https://ria.ru/20250325/peregovory-2007261087.html

Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде

Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде

США и РФ продолжат работать над достижением прочного и длительного мира, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. РИА Новости, 25.03.2025

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

москва

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ продолжат работать над достижением прочного и длительного мира, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира", – говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007260832.html

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