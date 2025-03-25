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Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде
Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде
США и РФ продолжат работать над достижением прочного и длительного мира, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ продолжат работать над достижением прочного и длительного мира, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира", – говорится в заявлении.
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Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде
Белый дом: РФ и США продолжат работать над прочным миром на Украине