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В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании выборов в Гагаузии - РИА Новости, 25.03.2025
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15:37 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/moldavija-2007210442.html
В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании выборов в Гагаузии
В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании выборов в Гагаузии - РИА Новости, 25.03.2025
В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании выборов в Гагаузии
В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:37:00+03:00
2025-03-25T15:37:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). "Национальный антикоррупционный центр и прокуроры Кишинева объявляет о проведении обысков по уголовному делу по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам башкана (главы – ред.) Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ. По данным уголовного расследования, экс-казначей в настоящее время является заместителем мэра города Оргеева. Его имя НАЦ не упоминает, также, как и имя конкурента на выборах главы Гагаузии, на которого он работал. "Предположительно, подготовил несколько форм, в которые внес ложные данные о денежных пожертвованиях, сделанных физическими лицами в пользу конкурента на выборах, которые он подписал и представил в финансовое учреждение страны, а также в ЦИК Гагаузии как подлинные документы, подтверждающие источник происхождения денег. При данных обстоятельствах на банковский счет конкурента на выборах были зачислены финансовые средства из запрещенных законом источников в размере 370 тысяч леев (около 20,5 тысячи долларов – ред.), которые впоследствии были использованы для закупки товаров, а также для уплаты налогов и услуг, связанных с избирательной кампанией", - отмечается в сообщении. Уточняется, что в настоящее время продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании выборов в Гагаузии

В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании выборов главы Гагаузии

© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЛюди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Sputnik / Максим Топал
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Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
"Национальный антикоррупционный центр и прокуроры Кишинева объявляет о проведении обысков по уголовному делу по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам башкана (главы – ред.) Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ.
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По данным уголовного расследования, экс-казначей в настоящее время является заместителем мэра города Оргеева. Его имя НАЦ не упоминает, также, как и имя конкурента на выборах главы Гагаузии, на которого он работал.
"Предположительно, подготовил несколько форм, в которые внес ложные данные о денежных пожертвованиях, сделанных физическими лицами в пользу конкурента на выборах, которые он подписал и представил в финансовое учреждение страны, а также в ЦИК Гагаузии как подлинные документы, подтверждающие источник происхождения денег. При данных обстоятельствах на банковский счет конкурента на выборах были зачислены финансовые средства из запрещенных законом источников в размере 370 тысяч леев (около 20,5 тысячи долларов – ред.), которые впоследствии были использованы для закупки товаров, а также для уплаты налогов и услуг, связанных с избирательной кампанией", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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