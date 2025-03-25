https://ria.ru/20250325/hezbolly-2007296954.html

"Хезболла" отказалась передавать оружие ливанской армии

"Хезболла" отказалась передавать оружие ливанской армии - РИА Новости, 25.03.2025

"Хезболла" отказалась передавать оружие ливанской армии

Ливанское движение "Хезболлах" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос передачи своего вооружения ливанской армии в связи с наличием угрозы агрессии со... РИА Новости, 25.03.2025

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БЕЙРУТ, 25 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос передачи своего вооружения ливанской армии в связи с наличием угрозы агрессии со стороны Израиля, заявил РИА Новости депутат от парламентского блока "Верность и сопротивление" ("Хезболлах") Али Мокдад. "Передача оружия "Хезболлах" не предусмотрена в "словаре" сопротивления, так как страна постоянно находится под угрозой со стороны Израиля на протяжении 70 лет, и защищать её необходимо всеми доступными силами в Ливане", - сказал Мокдад. Депутат подчеркнул, что "Хезболлах" было первым, кто потребовал вооружения для ливанской армии и увеличения её военного потенциала, чтобы она могла противостоять израильской агрессии. По словам политика, "Хезболлах" придерживается пунктов резолюции 1701 СБ ООН, но без добавления в нее новых условий, связанных с разоружением сопротивления. "Политическая сила (внутри страны), выступающая против сопротивления Израилю и стремящаяся к нормализации отношений с ним, продвигает такие идеи, и они совпадают с израильской риторикой против сопротивления, являющегося важной частью ливанского общества", - добавил Мокдад. Депутат напомнил, что Израиль продолжает ежедневно нарушать ливанский суверенитет и перемирие, согласованное в конце ноября прошлого года при посредничестве США и Франции, ежедневно осуществляя убийства с помощью дронов, а в последние дни имели место бомбардировки гражданских объектов на юге и в долине Бекаа. "Некоторые говорят, что "Хезболлах" не выполняет своих обязательств, но как это так? Комитет из пяти членов и Временные силы ООН в южном Ливане (UNIFIL) подтвердили, что со стороны "Хезболлах" в южной части Литани не было военной активности или нарушений", - заявил Мокдад. По мнению депутата от шиитской партии, Ливан на сегодняшний день стоит перед двумя угрозами: со стороны Израиля на юге и экстремистских вооружённых группировок из Сирии на востоке. Глава МИД Ливана Юсиф Раджи в своем заявлении от 19 марта отмечал, что движение "Хезболлах" уклоняется от полноценного отвода своих сил за реку Литани, что является одним из основных пунктов соглашения о прекращении огня. Также ливанский министр заявил, что власти не ведут никаких переговоров о нормализации отношений с Израилем.

https://ria.ru/20250325/livan-2007184400.html

https://ria.ru/20250323/mid-2006824383.html

https://ria.ru/20250313/tsakhal-2004879283.html

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в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024