https://ria.ru/20250325/hezbolly-2007296954.html
"Хезболла" отказалась передавать оружие ливанской армии
"Хезболла" отказалась передавать оружие ливанской армии - РИА Новости, 25.03.2025
"Хезболла" отказалась передавать оружие ливанской армии
Ливанское движение "Хезболлах" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос передачи своего вооружения ливанской армии в связи с наличием угрозы агрессии со... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:34:00+03:00
2025-03-25T20:34:00+03:00
2025-03-25T20:57:00+03:00
в мире
израиль
ливан
сша
хезболла
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105556/12/1055561228_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_7893bc4bcba893c6c237af161dcbafeb.jpg
БЕЙРУТ, 25 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос передачи своего вооружения ливанской армии в связи с наличием угрозы агрессии со стороны Израиля, заявил РИА Новости депутат от парламентского блока "Верность и сопротивление" ("Хезболлах") Али Мокдад. "Передача оружия "Хезболлах" не предусмотрена в "словаре" сопротивления, так как страна постоянно находится под угрозой со стороны Израиля на протяжении 70 лет, и защищать её необходимо всеми доступными силами в Ливане", - сказал Мокдад. Депутат подчеркнул, что "Хезболлах" было первым, кто потребовал вооружения для ливанской армии и увеличения её военного потенциала, чтобы она могла противостоять израильской агрессии. По словам политика, "Хезболлах" придерживается пунктов резолюции 1701 СБ ООН, но без добавления в нее новых условий, связанных с разоружением сопротивления. "Политическая сила (внутри страны), выступающая против сопротивления Израилю и стремящаяся к нормализации отношений с ним, продвигает такие идеи, и они совпадают с израильской риторикой против сопротивления, являющегося важной частью ливанского общества", - добавил Мокдад. Депутат напомнил, что Израиль продолжает ежедневно нарушать ливанский суверенитет и перемирие, согласованное в конце ноября прошлого года при посредничестве США и Франции, ежедневно осуществляя убийства с помощью дронов, а в последние дни имели место бомбардировки гражданских объектов на юге и в долине Бекаа. "Некоторые говорят, что "Хезболлах" не выполняет своих обязательств, но как это так? Комитет из пяти членов и Временные силы ООН в южном Ливане (UNIFIL) подтвердили, что со стороны "Хезболлах" в южной части Литани не было военной активности или нарушений", - заявил Мокдад. По мнению депутата от шиитской партии, Ливан на сегодняшний день стоит перед двумя угрозами: со стороны Израиля на юге и экстремистских вооружённых группировок из Сирии на востоке. Глава МИД Ливана Юсиф Раджи в своем заявлении от 19 марта отмечал, что движение "Хезболлах" уклоняется от полноценного отвода своих сил за реку Литани, что является одним из основных пунктов соглашения о прекращении огня. Также ливанский министр заявил, что власти не ведут никаких переговоров о нормализации отношений с Израилем.
https://ria.ru/20250325/livan-2007184400.html
https://ria.ru/20250323/mid-2006824383.html
https://ria.ru/20250313/tsakhal-2004879283.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105556/12/1055561228_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_02997d87fc8f1545dba1ad8fdc6db169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" отказалась передавать оружие ливанской армии
Мокдад: Хезболла не планирует передавать оружие армии Ливана из-за Израиля
БЕЙРУТ, 25 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос передачи своего вооружения ливанской армии в связи с наличием угрозы агрессии со стороны Израиля, заявил РИА Новости депутат от парламентского блока "Верность и сопротивление" ("Хезболлах") Али Мокдад.
"Передача оружия "Хезболлах
" не предусмотрена в "словаре" сопротивления, так как страна постоянно находится под угрозой со стороны Израиля
на протяжении 70 лет, и защищать её необходимо всеми доступными силами в Ливане", - сказал Мокдад.
Депутат подчеркнул, что "Хезболлах" было первым, кто потребовал вооружения для ливанской армии и увеличения её военного потенциала, чтобы она могла противостоять израильской агрессии.
По словам политика, "Хезболлах" придерживается пунктов резолюции 1701 СБ ООН
, но без добавления в нее новых условий, связанных с разоружением сопротивления.
"Политическая сила (внутри страны), выступающая против сопротивления Израилю и стремящаяся к нормализации отношений с ним, продвигает такие идеи, и они совпадают с израильской риторикой против сопротивления, являющегося важной частью ливанского общества", - добавил Мокдад.
Депутат напомнил, что Израиль продолжает ежедневно нарушать ливанский суверенитет и перемирие, согласованное в конце ноября прошлого года при посредничестве США
и Франции
, ежедневно осуществляя убийства с помощью дронов, а в последние дни имели место бомбардировки гражданских объектов на юге и в долине Бекаа
.
"Некоторые говорят, что "Хезболлах" не выполняет своих обязательств, но как это так? Комитет из пяти членов и Временные силы ООН в южном Ливане (UNIFIL) подтвердили, что со стороны "Хезболлах" в южной части Литани не было военной активности или нарушений", - заявил Мокдад.
По мнению депутата от шиитской партии, Ливан
на сегодняшний день стоит перед двумя угрозами: со стороны Израиля на юге и экстремистских вооружённых группировок из Сирии
на востоке.
Глава МИД Ливана Юсиф Раджи в своем заявлении от 19 марта отмечал, что движение "Хезболлах" уклоняется от полноценного отвода своих сил за реку Литани, что является одним из основных пунктов соглашения о прекращении огня. Также ливанский министр заявил, что власти не ведут никаких переговоров о нормализации отношений с Израилем.