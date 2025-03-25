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"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 25.03.2025 (обновлено: 15:59 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/gruziya-2007216204.html
"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России
"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России - РИА Новости, 25.03.2025
"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России
Член Демократической партии США и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году, заявил председатель... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:48:00+03:00
2025-03-25T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Член Демократической партии США и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году, заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили на своей странице соцсети Facebook*."В 2022 году открыто окно возможностей, Грузия не должна упустить этот момент", — приводит он слова Фаркас, сказанные ей в год начала СВО.По словам парламентария, она призывала правительство республики "активнее" подключиться к противостоянию против России, уверяя, что Москва не сможет победить в Грузии, пока на Украине продолжается конфликт."Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали", — отметил политик.На вопрос о том, сможет ли Россия тем не менее, создать для Грузии существенные проблемы, Фаркас ответила: "Ну и что?"Как указал Папушваили, Фаркас сама не поняла, что фраза "Ну и что?" как нельзя лучше показывает отношение к грузинскому народу американских и европейских элит, выступающих за войну против России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, грузия, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Россия, США, Украина
"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России

Папуашвили: Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году

© AP Photo / Shakh AivazovГосударственные флаги Грузии
Государственные флаги Грузии - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Государственные флаги Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Член Демократической партии США и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году, заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили на своей странице соцсети Facebook*.
«
"В 2022 году открыто окно возможностей, Грузия не должна упустить этот момент", — приводит он слова Фаркас, сказанные ей в год начала СВО.
По словам парламентария, она призывала правительство республики "активнее" подключиться к противостоянию против России, уверяя, что Москва не сможет победить в Грузии, пока на Украине продолжается конфликт.
"Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали", — отметил политик.
На вопрос о том, сможет ли Россия тем не менее, создать для Грузии существенные проблемы, Фаркас ответила: "Ну и что?"
Как указал Папушваили, Фаркас сама не поняла, что фраза "Ну и что?" как нельзя лучше показывает отношение к грузинскому народу американских и европейских элит, выступающих за войну против России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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