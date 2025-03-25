https://ria.ru/20250325/gruziya-2007216204.html
"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России
"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России - РИА Новости, 25.03.2025
"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России
Член Демократической партии США и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году, заявил председатель... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:48:00+03:00
2025-03-25T15:48:00+03:00
2025-03-25T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
россия
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870946128_0:118:3217:1928_1920x0_80_0_0_85c9a7e5d6ec72422d3ad0a498bf5aed.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Член Демократической партии США и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году, заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили на своей странице соцсети Facebook*."В 2022 году открыто окно возможностей, Грузия не должна упустить этот момент", — приводит он слова Фаркас, сказанные ей в год начала СВО.По словам парламентария, она призывала правительство республики "активнее" подключиться к противостоянию против России, уверяя, что Москва не сможет победить в Грузии, пока на Украине продолжается конфликт."Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали", — отметил политик.На вопрос о том, сможет ли Россия тем не менее, создать для Грузии существенные проблемы, Фаркас ответила: "Ну и что?"Как указал Папушваили, Фаркас сама не поняла, что фраза "Ну и что?" как нельзя лучше показывает отношение к грузинскому народу американских и европейских элит, выступающих за войну против России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
грузия
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870946128_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_8c85b8b05dc95797161abe9d6d742ea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Россия, США, Украина
"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России
Папуашвили: Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Член Демократической партии США и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году, заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили на своей странице соцсети Facebook*.
«
"В 2022 году открыто окно возможностей, Грузия не должна упустить этот момент", — приводит он слова Фаркас, сказанные ей в год начала СВО.
По словам парламентария, она призывала правительство республики "активнее" подключиться к противостоянию против России, уверяя, что Москва не сможет победить в Грузии, пока на Украине продолжается конфликт.
"Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали", — отметил политик.
На вопрос о том, сможет ли Россия тем не менее, создать для Грузии существенные проблемы, Фаркас ответила: "Ну и что?"
Как указал Папушваили, Фаркас сама не поняла, что фраза "Ну и что?" как нельзя лучше показывает отношение к грузинскому народу американских и европейских элит, выступающих за войну против России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская