https://ria.ru/20250325/gruziya-2007216204.html

"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России

"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России - РИА Новости, 25.03.2025

"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России

Член Демократической партии США и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году, заявил председатель... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Член Демократической партии США и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас призывала Грузию к войне с Россией в 2022 году, заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили на своей странице соцсети Facebook*."В 2022 году открыто окно возможностей, Грузия не должна упустить этот момент", — приводит он слова Фаркас, сказанные ей в год начала СВО.По словам парламентария, она призывала правительство республики "активнее" подключиться к противостоянию против России, уверяя, что Москва не сможет победить в Грузии, пока на Украине продолжается конфликт."Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали", — отметил политик.На вопрос о том, сможет ли Россия тем не менее, создать для Грузии существенные проблемы, Фаркас ответила: "Ну и что?"Как указал Папушваили, Фаркас сама не поняла, что фраза "Ну и что?" как нельзя лучше показывает отношение к грузинскому народу американских и европейских элит, выступающих за войну против России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, грузия, россия, сша, украина