https://ria.ru/20250325/alkogolizm-2007208944.html

Замглавы МИД Польши заявил, что успешно борется с алкоголизмом

Замглавы МИД Польши заявил, что успешно борется с алкоголизмом - РИА Новости, 25.03.2025

Замглавы МИД Польши заявил, что успешно борется с алкоголизмом

Зависимый от алкоголя заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна уверил главу ведомства Радослава Сикорского, что успешно борется со своей... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:31:00+03:00

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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Зависимый от алкоголя заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна уверил главу ведомства Радослава Сикорского, что успешно борется со своей проблемой, сообщил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. "Министр Сикорский провел беседу с заместителем министра Шейной и получил от него заверения, что он эффективно борется с алкогольной зависимостью", - сказал Вроньский. Отвечая на вопрос, не было ли случаев, чтобы Шейна явился в МИД в рамках исполнения своих обязанностей в нетрезвом виде, Вроньский отметил, что Сикорский "стоит на позиции", что со стороны министра Шейны не было "такого рода промахов", и он выполняет свои обязанности надлежащим образом. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.

https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html

https://ria.ru/20250325/polsha-2007134199.html

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в мире, здоровье - общество, польша, радослав сикорский, нато