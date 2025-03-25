https://ria.ru/20250325/alkogolizm-2007208944.html
Замглавы МИД Польши заявил, что успешно борется с алкоголизмом
Замглавы МИД Польши заявил, что успешно борется с алкоголизмом - РИА Новости, 25.03.2025
Замглавы МИД Польши заявил, что успешно борется с алкоголизмом
Зависимый от алкоголя заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна уверил главу ведомства Радослава Сикорского, что успешно борется со своей... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:31:00+03:00
2025-03-25T15:31:00+03:00
2025-03-25T15:37:00+03:00
в мире
здоровье - общество
польша
радослав сикорский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007208572_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_5b1da65f0a861c97c818a2d735e05253.jpg
ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Зависимый от алкоголя заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна уверил главу ведомства Радослава Сикорского, что успешно борется со своей проблемой, сообщил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. "Министр Сикорский провел беседу с заместителем министра Шейной и получил от него заверения, что он эффективно борется с алкогольной зависимостью", - сказал Вроньский. Отвечая на вопрос, не было ли случаев, чтобы Шейна явился в МИД в рамках исполнения своих обязанностей в нетрезвом виде, Вроньский отметил, что Сикорский "стоит на позиции", что со стороны министра Шейны не было "такого рода промахов", и он выполняет свои обязанности надлежащим образом. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.
https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html
https://ria.ru/20250325/polsha-2007134199.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007208572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9abc4eed93bf27a9c84db3c9d8a08886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, польша, радослав сикорский, нато
В мире, Здоровье - Общество, Польша, Радослав Сикорский, НАТО
Замглавы МИД Польши заявил, что успешно борется с алкоголизмом
Замглавы МИД Польши Шейна заверил, что успешно борется с алкоголизмом
ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Зависимый от алкоголя заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна уверил главу ведомства Радослава Сикорского, что успешно борется со своей проблемой, сообщил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.
Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме.
"Министр Сикорский
провел беседу с заместителем министра Шейной и получил от него заверения, что он эффективно борется с алкогольной зависимостью", - сказал Вроньский.
Отвечая на вопрос, не было ли случаев, чтобы Шейна явился в МИД в рамках исполнения своих обязанностей в нетрезвом виде, Вроньский отметил, что Сикорский "стоит на позиции", что со стороны министра Шейны не было "такого рода промахов", и он выполняет свои обязанности надлежащим образом.
По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО
.
В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.