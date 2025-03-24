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"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе - РИА Новости, 24.03.2025
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18:27 24.03.2025 (обновлено: 21:54 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007033363.html
"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе
"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе - РИА Новости, 24.03.2025
"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе
Читатели американского журнала Time гневно отреагировали в соцсети X на фото Владимира Зеленского возле картины с Кремлем. РИА Новости, 24.03.2025
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в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
россия
московский кремль
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Читатели американского журнала Time гневно отреагировали в соцсети X на фото Владимира Зеленского возле картины с Кремлем.Ранее издание опубликовало статью, где глава киевского режима рассказывает о картинах у него дома. Как отмечалось, полотно с Кремлем, охваченным пламенем, Зеленский назвал любимым."Маленький психованный карлик", — не выдержала Clara Winslow."Ему лучше бы жить в реальности", — посоветовал Richard DeCamp."Этот парень скорее спалил бы мир, чем обрел бы покой. Самый большой идиот на планете", — заявила Tracy Rose."Дегенерат", — коротко охарактеризовал его Pippo Pusante."Он совершенно отвратителен, я поддерживаю Россию", — отметил Griff Holler.В начале декабря глава киевского режима в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, россия, московский кремль
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Россия, Московский Кремль

"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Читатели американского журнала Time гневно отреагировали в соцсети X на фото Владимира Зеленского возле картины с Кремлем.
Ранее издание опубликовало статью, где глава киевского режима рассказывает о картинах у него дома. Как отмечалось, полотно с Кремлем, охваченным пламенем, Зеленский назвал любимым.
© Фото : TIME/Sasha Maslov Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем
Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : TIME/Sasha Maslov
Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем
"Маленький психованный карлик", — не выдержала Clara Winslow.
"Ему лучше бы жить в реальности", — посоветовал Richard DeCamp.
«
"Этот парень скорее спалил бы мир, чем обрел бы покой. Самый большой идиот на планете", — заявила Tracy Rose.
"Дегенерат", — коротко охарактеризовал его Pippo Pusante.
"Он совершенно отвратителен, я поддерживаю Россию", — отметил Griff Holler.
В начале декабря глава киевского режима в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.
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