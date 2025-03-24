https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007033363.html

"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе

"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе - РИА Новости, 24.03.2025

"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе

Читатели американского журнала Time гневно отреагировали в соцсети X на фото Владимира Зеленского возле картины с Кремлем. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:27:00+03:00

2025-03-24T18:27:00+03:00

2025-03-24T21:54:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

россия

московский кремль

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Читатели американского журнала Time гневно отреагировали в соцсети X на фото Владимира Зеленского возле картины с Кремлем.Ранее издание опубликовало статью, где глава киевского режима рассказывает о картинах у него дома. Как отмечалось, полотно с Кремлем, охваченным пламенем, Зеленский назвал любимым."Маленький психованный карлик", — не выдержала Clara Winslow."Ему лучше бы жить в реальности", — посоветовал Richard DeCamp."Этот парень скорее спалил бы мир, чем обрел бы покой. Самый большой идиот на планете", — заявила Tracy Rose."Дегенерат", — коротко охарактеризовал его Pippo Pusante."Он совершенно отвратителен, я поддерживаю Россию", — отметил Griff Holler.В начале декабря глава киевского режима в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.

https://ria.ru/20250324/ssha-2007001458.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, россия, московский кремль