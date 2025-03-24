Вулин назвал источник проблем для сербской экономики
Вице-премьер Вулин: каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Каждый удар по компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сильно бьет по экономике Сербии, о выходе из этой ситуации говорить пока рано, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Нефтяная индустрия Сербии" занимает 75% нашего энергетического сектора. Каждый удар по NIS является сильнейшим ударом по нашей экономике", - заявил Вулин РИА Новости.
По его словам, правительство Сербии сейчас разрабатывает разные варианты того, как компания будет работать после 28 марта, когда американские санкции против нее могут вступить в силу. В то же время он выразил надежду, что судьба NIS обсуждается в том числе на переговорах между представителями США и РФ.
"Мы в Сербии были бы очень счастливы, если бы этот вопрос был решен на самом высоком уровне, чтобы не беспокоиться о том, что будет с нашей энергетической стабильностью... Уверен, что вопрос этой компании будет решаться в рамках всей политики санкций в отношении РФ", - заявил он.
В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпромнефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе NIS, в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" в сумме принадлежат 56,14%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США.
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