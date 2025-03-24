https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya--2006450000.html

"Спас сотни жителей Суджи". Что придумал для фронта сын ветерана СВО

"Спас сотни жителей Суджи". Что придумал для фронта сын ветерана СВО - РИА Новости, 24.03.2025

"Спас сотни жителей Суджи". Что придумал для фронта сын ветерана СВО

"Братья, я ушел на небеса, но продолжаю свой путь отсюда", — такая запись появилась в ТГ-канале бойца и волонтера Сергея Ешина после его смерти. Армии он отдал... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T08:00:00+03:00

2025-03-24T08:00:00+03:00

2025-03-24T08:01:00+03:00

надежные люди

общество

курская область

псковская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Братья, я ушел на небеса, но продолжаю свой путь отсюда", — такая запись появилась в ТГ-канале бойца и волонтера Сергея Ешина после его смерти. Армии он отдал несколько десятков лет, прошел множество горячих точек, включая СВО. Затем занялся гуманитарной деятельностью. В конце января скончался, однако его дело продолжил сын Данил. О том, почему молодой человек не смог остаться в стороне, — в материале РИА Новости.Разносторонняя личностьПотомственный военный Сергей Ешин в девяностых служил в Псковской дивизии ВДВ. Участвовал во второй Чеченской кампании, воевал в Югославии. На гражданке строил мельницы (поэтому позывной на фронте — Мельник), несколько лет назад стал советником губернатора Курской области по вопросам туризма и принял участие в разработке проекта уникального этнокультурного центра "Парк мельниц", который сейчас активно реализуется. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и Георгиевским крестом 2-й степени."С весны 2022-го возил гуманитарную помощь пацанам из моей дивизии, — рассказывал он РИА Новости в курском приграничье. — Но, уезжая, каждый раз чувствовал себя очень скверно. В итоге не выдержал и после объявления частичной мобилизации вернулся в родное подразделение, хотя как многодетный отец имел бронь".Под Кременной летом 2023-го получил тяжелое ранение. Долго лечился, перенес три операции. Потом продолжил волонтерить. В августе прошлого года после вторжения ВСУ в Курскую область в паре с рыльским общественником Владимиром Куцевым вывез оттуда сотни беженцев. Также спасал домашних животных, а одного котенка взял к себе домой.И почти каждую ночь дежурил на Суджанском кольце, где местные власти вместе с силовиками и дружинниками организовали круглосуточный блокпост, опасаясь прорыва ВСУ в сторону Курска, Льгова и Курчатова. Работал на износ, порой не спал сутками.И сердце не выдержало. Похоронили на Валдае, но перед этим прощальная панихида прошла в селе Красниково Курской области, где стоят его водяные и другие мельницы. У Сергея остались пятеро детей, младшему — 16.Без лозунгов и громких словЕго дело продолжил один из сыновей — 21-летний Данил."С самого детства отец приучал нас к труду, брал с собой на рыбалку и охоту. И как-то незаметно для нас привил любовь к Родине, причем без громких слов и лозунгов про патриотизм", — рассказывает он РИА Новости.Данил участвовал и в гуманитарных миссиях, но непосредственно в зону боевых действий отец его не пускал. А вообще, волонтерство для семьи привычное занятие."Моя бабушка, мама отца, собирала гуманитарку еще в девяностых, когда папа служил в Чечне, — вспоминает Данил. — И в 2022-м вернулась к этому у себя в Псковской области, сразу наладила нужные контакты. Сама отвозила продукты и одежду на фронт".Семейное делоДанил родился и вырос в Новгородской области, сейчас живет и работает в Воронеже. А в свободное время мотается по соседним регионам, где обстановка остается довольно напряженной. География довольно широкая: Брянская, Курская, Белгородская области."Вся семья при деле. Например, в Локнинском содружестве и других районах Псковской области, где живет моя бабушка, неравнодушные люди плетут маскировочные сети, а она отвозит их бойцам. В общем, собираем с миру по нитке", — объясняет он.Признает, что у отца масштабы были куда солиднее — он пригонял на фронт автомобили, доставлял коптеры, генераторы и многое другое. У сына же пока в основном масксети и продукты. Но ассортимент постепенно расширяется."Моя крайняя поездка была в Брянскую и Курскую области в прошлом месяце, — говорит Данил. — Как обычно: масксети, продукты, а также — четыре передвижные бани от моего начальника. Бабушка и вовсе вернулась из зоны боевых действий всего пару дней назад".Он продолжает вести ТГ-канал отца: публикует отчеты о сборах. Дойдут руки и до парка мельниц, который уже принимает гостей.

курская область

псковская область

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, курская область, псковская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии