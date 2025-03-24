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"Спас сотни жителей Суджи". Что придумал для фронта сын ветерана СВО - РИА Новости, 24.03.2025
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Надежные люди
 
08:00 24.03.2025 (обновлено: 08:01 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya--2006450000.html
"Спас сотни жителей Суджи". Что придумал для фронта сын ветерана СВО
"Спас сотни жителей Суджи". Что придумал для фронта сын ветерана СВО - РИА Новости, 24.03.2025
"Спас сотни жителей Суджи". Что придумал для фронта сын ветерана СВО
"Братья, я ушел на небеса, но продолжаю свой путь отсюда", — такая запись появилась в ТГ-канале бойца и волонтера Сергея Ешина после его смерти. Армии он отдал... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T08:00:00+03:00
2025-03-24T08:01:00+03:00
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псковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Братья, я ушел на небеса, но продолжаю свой путь отсюда", — такая запись появилась в ТГ-канале бойца и волонтера Сергея Ешина после его смерти. Армии он отдал несколько десятков лет, прошел множество горячих точек, включая СВО. Затем занялся гуманитарной деятельностью. В конце января скончался, однако его дело продолжил сын Данил. О том, почему молодой человек не смог остаться в стороне, — в материале РИА Новости.Разносторонняя личностьПотомственный военный Сергей Ешин в девяностых служил в Псковской дивизии ВДВ. Участвовал во второй Чеченской кампании, воевал в Югославии. На гражданке строил мельницы (поэтому позывной на фронте — Мельник), несколько лет назад стал советником губернатора Курской области по вопросам туризма и принял участие в разработке проекта уникального этнокультурного центра "Парк мельниц", который сейчас активно реализуется. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и Георгиевским крестом 2-й степени."С весны 2022-го возил гуманитарную помощь пацанам из моей дивизии, — рассказывал он РИА Новости в курском приграничье. — Но, уезжая, каждый раз чувствовал себя очень скверно. В итоге не выдержал и после объявления частичной мобилизации вернулся в родное подразделение, хотя как многодетный отец имел бронь".Под Кременной летом 2023-го получил тяжелое ранение. Долго лечился, перенес три операции. Потом продолжил волонтерить. В августе прошлого года после вторжения ВСУ в Курскую область в паре с рыльским общественником Владимиром Куцевым вывез оттуда сотни беженцев. Также спасал домашних животных, а одного котенка взял к себе домой.И почти каждую ночь дежурил на Суджанском кольце, где местные власти вместе с силовиками и дружинниками организовали круглосуточный блокпост, опасаясь прорыва ВСУ в сторону Курска, Льгова и Курчатова. Работал на износ, порой не спал сутками.И сердце не выдержало. Похоронили на Валдае, но перед этим прощальная панихида прошла в селе Красниково Курской области, где стоят его водяные и другие мельницы. У Сергея остались пятеро детей, младшему — 16.Без лозунгов и громких словЕго дело продолжил один из сыновей — 21-летний Данил."С самого детства отец приучал нас к труду, брал с собой на рыбалку и охоту. И как-то незаметно для нас привил любовь к Родине, причем без громких слов и лозунгов про патриотизм", — рассказывает он РИА Новости.Данил участвовал и в гуманитарных миссиях, но непосредственно в зону боевых действий отец его не пускал. А вообще, волонтерство для семьи привычное занятие."Моя бабушка, мама отца, собирала гуманитарку еще в девяностых, когда папа служил в Чечне, — вспоминает Данил. — И в 2022-м вернулась к этому у себя в Псковской области, сразу наладила нужные контакты. Сама отвозила продукты и одежду на фронт".Семейное делоДанил родился и вырос в Новгородской области, сейчас живет и работает в Воронеже. А в свободное время мотается по соседним регионам, где обстановка остается довольно напряженной. География довольно широкая: Брянская, Курская, Белгородская области."Вся семья при деле. Например, в Локнинском содружестве и других районах Псковской области, где живет моя бабушка, неравнодушные люди плетут маскировочные сети, а она отвозит их бойцам. В общем, собираем с миру по нитке", — объясняет он.Признает, что у отца масштабы были куда солиднее — он пригонял на фронт автомобили, доставлял коптеры, генераторы и многое другое. У сына же пока в основном масксети и продукты. Но ассортимент постепенно расширяется."Моя крайняя поездка была в Брянскую и Курскую области в прошлом месяце, — говорит Данил. — Как обычно: масксети, продукты, а также — четыре передвижные бани от моего начальника. Бабушка и вовсе вернулась из зоны боевых действий всего пару дней назад".Он продолжает вести ТГ-канал отца: публикует отчеты о сборах. Дойдут руки и до парка мельниц, который уже принимает гостей.
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общество, курская область, псковская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Надежные люди, Общество, Курская область, Псковская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России

"Спас сотни жителей Суджи". Что придумал для фронта сын ветерана СВО

© Фото предоставлено Данилом ЕшинымСергей в зоне СВО
Сергей в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото предоставлено Данилом Ешиным
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Братья, я ушел на небеса, но продолжаю свой путь отсюда", — такая запись появилась в ТГ-канале бойца и волонтера Сергея Ешина после его смерти. Армии он отдал несколько десятков лет, прошел множество горячих точек, включая СВО. Затем занялся гуманитарной деятельностью. В конце января скончался, однако его дело продолжил сын Данил. О том, почему молодой человек не смог остаться в стороне, — в материале РИА Новости.

Разносторонняя личность

Потомственный военный Сергей Ешин в девяностых служил в Псковской дивизии ВДВ. Участвовал во второй Чеченской кампании, воевал в Югославии. На гражданке строил мельницы (поэтому позывной на фронте — Мельник), несколько лет назад стал советником губернатора Курской области по вопросам туризма и принял участие в разработке проекта уникального этнокультурного центра "Парк мельниц", который сейчас активно реализуется. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и Георгиевским крестом 2-й степени.
"С весны 2022-го возил гуманитарную помощь пацанам из моей дивизии, — рассказывал он РИА Новости в курском приграничье. — Но, уезжая, каждый раз чувствовал себя очень скверно. В итоге не выдержал и после объявления частичной мобилизации вернулся в родное подразделение, хотя как многодетный отец имел бронь".
© РИА Новости / Виктор ЗванцевМельник возле броневика, куда влетел дрон-камикадзе
Мельник возле броневика куда влетел дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виктор Званцев
Мельник возле броневика, куда влетел дрон-камикадзе
Под Кременной летом 2023-го получил тяжелое ранение. Долго лечился, перенес три операции. Потом продолжил волонтерить. В августе прошлого года после вторжения ВСУ в Курскую область в паре с рыльским общественником Владимиром Куцевым вывез оттуда сотни беженцев. Также спасал домашних животных, а одного котенка взял к себе домой.
И почти каждую ночь дежурил на Суджанском кольце, где местные власти вместе с силовиками и дружинниками организовали круглосуточный блокпост, опасаясь прорыва ВСУ в сторону Курска, Льгова и Курчатова. Работал на износ, порой не спал сутками.
И сердце не выдержало. Похоронили на Валдае, но перед этим прощальная панихида прошла в селе Красниково Курской области, где стоят его водяные и другие мельницы. У Сергея остались пятеро детей, младшему — 16.
© Фото предоставлено Данилом ЕшинымСергей Ешин с детьми
Сергей Ешин с детьми - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото предоставлено Данилом Ешиным
Сергей Ешин с детьми

Без лозунгов и громких слов

Его дело продолжил один из сыновей — 21-летний Данил.
"С самого детства отец приучал нас к труду, брал с собой на рыбалку и охоту. И как-то незаметно для нас привил любовь к Родине, причем без громких слов и лозунгов про патриотизм", — рассказывает он РИА Новости.
Данил участвовал и в гуманитарных миссиях, но непосредственно в зону боевых действий отец его не пускал. А вообще, волонтерство для семьи привычное занятие.
© Фото предоставлено Данилом ЕшинымДанил Ешин
Данил Ешин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото предоставлено Данилом Ешиным
Данил Ешин
"Моя бабушка, мама отца, собирала гуманитарку еще в девяностых, когда папа служил в Чечне, — вспоминает Данил. — И в 2022-м вернулась к этому у себя в Псковской области, сразу наладила нужные контакты. Сама отвозила продукты и одежду на фронт".

Семейное дело

Данил родился и вырос в Новгородской области, сейчас живет и работает в Воронеже. А в свободное время мотается по соседним регионам, где обстановка остается довольно напряженной. География довольно широкая: Брянская, Курская, Белгородская области.
"Вся семья при деле. Например, в Локнинском содружестве и других районах Псковской области, где живет моя бабушка, неравнодушные люди плетут маскировочные сети, а она отвозит их бойцам. В общем, собираем с миру по нитке", — объясняет он.
© Фото предоставлено Данилом ЕшинымСергей вместе с мамой Натальей Грызловой
Сергей вместе с мамой Натальей Грызловой - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото предоставлено Данилом Ешиным
Сергей вместе с мамой Натальей Грызловой
Признает, что у отца масштабы были куда солиднее — он пригонял на фронт автомобили, доставлял коптеры, генераторы и многое другое. У сына же пока в основном масксети и продукты. Но ассортимент постепенно расширяется.
"Моя крайняя поездка была в Брянскую и Курскую области в прошлом месяце, — говорит Данил. — Как обычно: масксети, продукты, а также — четыре передвижные бани от моего начальника. Бабушка и вовсе вернулась из зоны боевых действий всего пару дней назад".
Он продолжает вести ТГ-канал отца: публикует отчеты о сборах. Дойдут руки и до парка мельниц, который уже принимает гостей.
 
Надежные людиОбществоКурская областьПсковская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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