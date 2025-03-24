https://ria.ru/20250324/protesty-2006936380.html
В Турции с начала протестов задержали более тысячи человек
В Турции с начала протестов задержали более тысячи человек - РИА Новости, 24.03.2025
В Турции с начала протестов задержали более тысячи человек
Турецкая полиция задержала более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в стране с 19 марта, ранены 123 полицейских, сообщил министр внутренних дел... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:37:00+03:00
2025-03-24T13:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Турецкая полиция задержала более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в стране с 19 марта, ранены 123 полицейских, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Власти Стамбула запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта, демонстрации запрещены и в ряде других городов. СМИ сообщали ранее, что в Стамбуле в ночь на понедельник задержан 71 человек."В ходе незаконных акций с 19 по 23 марта задержаны 1133 подозреваемых. Среди задержанных установлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями", - написал министр в соцсети X."На демонстрациях ранения получили 123 полицейских", - сообщил Ерликая.По его словам, у протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах.Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.Генпрокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
https://ria.ru/20250323/mafiya-2006778329.html
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турция, в мире, стамбул, экрем имамоглу, генеральная прокуратура рф
Турция, В мире, Стамбул, Экрем Имамоглу, Генеральная прокуратура РФ
В Турции с начала протестов задержали более тысячи человек
Ерликая: в Турции задержали 1,1 тысячи протестующих, пострадали 123 полицейских
СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Турецкая полиция задержала более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в стране с 19 марта, ранены 123 полицейских, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Власти Стамбула
запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта, демонстрации запрещены и в ряде других городов. СМИ сообщали ранее, что в Стамбуле в ночь на понедельник задержан 71 человек.
"В ходе незаконных акций с 19 по 23 марта задержаны 1133 подозреваемых. Среди задержанных установлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями", - написал министр в соцсети X.
"На демонстрациях ранения получили 123 полицейских", - сообщил Ерликая.
По его словам, у протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу
продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах.
Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.
Генпрокуратура
Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
МВД Турции
информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.