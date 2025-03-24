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В Турции с начала протестов задержали более тысячи человек - РИА Новости, 24.03.2025
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13:37 24.03.2025 (обновлено: 13:57 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/protesty-2006936380.html
В Турции с начала протестов задержали более тысячи человек
В Турции с начала протестов задержали более тысячи человек - РИА Новости, 24.03.2025
В Турции с начала протестов задержали более тысячи человек
Турецкая полиция задержала более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в стране с 19 марта, ранены 123 полицейских, сообщил министр внутренних дел... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:37:00+03:00
2025-03-24T13:57:00+03:00
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СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Турецкая полиция задержала более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в стране с 19 марта, ранены 123 полицейских, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Власти Стамбула запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта, демонстрации запрещены и в ряде других городов. СМИ сообщали ранее, что в Стамбуле в ночь на понедельник задержан 71 человек."В ходе незаконных акций с 19 по 23 марта задержаны 1133 подозреваемых. Среди задержанных установлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями", - написал министр в соцсети X."На демонстрациях ранения получили 123 полицейских", - сообщил Ерликая.По его словам, у протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах.Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.Генпрокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
https://ria.ru/20250323/mafiya-2006778329.html
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турция, в мире, стамбул, экрем имамоглу, генеральная прокуратура рф
Турция, В мире, Стамбул, Экрем Имамоглу, Генеральная прокуратура РФ
В Турции с начала протестов задержали более тысячи человек

Ерликая: в Турции задержали 1,1 тысячи протестующих, пострадали 123 полицейских

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Турецкая полиция задержала более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций в стране с 19 марта, ранены 123 полицейских, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Власти Стамбула запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта, демонстрации запрещены и в ряде других городов. СМИ сообщали ранее, что в Стамбуле в ночь на понедельник задержан 71 человек.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Турции арест мэра Стамбула назвали "сценарием в духе мафии"
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"В ходе незаконных акций с 19 по 23 марта задержаны 1133 подозреваемых. Среди задержанных установлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями", - написал министр в соцсети X.
"На демонстрациях ранения получили 123 полицейских", - сообщил Ерликая.
По его словам, у протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах.
Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.
Генпрокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
Полиция задерживает протестующих во время акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре. 23 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Вчера, 13:05
 
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