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В Гааге обеспокоились возможными отключениями света на саммите НАТО - РИА Новости, 24.03.2025
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15:21 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/politiki-2006975936.html
В Гааге обеспокоились возможными отключениями света на саммите НАТО
В Гааге обеспокоились возможными отключениями света на саммите НАТО - РИА Новости, 24.03.2025
В Гааге обеспокоились возможными отключениями света на саммите НАТО
Политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита НАТО в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:21:00+03:00
2025-03-24T15:21:00+03:00
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ГААГА, 24 мар - РИА Новости. Политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита НАТО в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе, сообщила в понедельник газета Telegraaf. Гаагское отделение Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящей в правящую коалицию, бьет тревогу в связи с возможными перебоями с электричеством на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня: опасения вызваны недавним масштабным отключением электроэнергии в Гааге. На прошлой неделе 45 000 домохозяйств в Гааге в центре города остались без электричества. Отключение электроэнергии привело к остановке движения трамваев и прекращению работы светофоров. Как выяснилось позднее, у многих людей также вышли из строя средства связи. "Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно пойдет не так", - цитирует газета председателя фракции гаагского отделения Народной партии за свободу и демократию (VVD) Лотте ван Бастен Батенбург. Местная фракция считает неприемлемым, что город оказался настолько уязвимым. "К счастью, отключение длилось недолго. Но что, если оно продлится дольше? Или если произойдет целенаправленная атака на электросеть?" - задается вопросами гаагский политик. По ее словам, люди должны иметь возможность в любое время связываться со службами экстренной помощи. В этой связи Народная партия за свободу и демократию (VVD) призвала городской совет сотрудничать с операторами сети и другими заинтересованными сторонами для обеспечения более качественной работы экстренных служб. Как сообщал ранее МИД Нидерландов, на саммите НАТО в Гааге ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6000 членов делегаций. В общей сложности на мероприятии будут присутствовать порядка 8500 человек.
https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html
https://ria.ru/20250318/nato-2005629170.html
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
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в мире, гаага, нидерланды, нато
В мире, Гаага, Нидерланды, НАТО
В Гааге обеспокоились возможными отключениями света на саммите НАТО

Telegraaf: в Гааге обеспокоены возможными отключениями света на саммите НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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ГААГА, 24 мар - РИА Новости. Политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита НАТО в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе, сообщила в понедельник газета Telegraaf.
Гаагское отделение Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящей в правящую коалицию, бьет тревогу в связи с возможными перебоями с электричеством на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня: опасения вызваны недавним масштабным отключением электроэнергии в Гааге.
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На прошлой неделе 45 000 домохозяйств в Гааге в центре города остались без электричества. Отключение электроэнергии привело к остановке движения трамваев и прекращению работы светофоров. Как выяснилось позднее, у многих людей также вышли из строя средства связи.
"Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно пойдет не так", - цитирует газета председателя фракции гаагского отделения Народной партии за свободу и демократию (VVD) Лотте ван Бастен Батенбург.
Местная фракция считает неприемлемым, что город оказался настолько уязвимым.
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"К счастью, отключение длилось недолго. Но что, если оно продлится дольше? Или если произойдет целенаправленная атака на электросеть?" - задается вопросами гаагский политик.
По ее словам, люди должны иметь возможность в любое время связываться со службами экстренной помощи. В этой связи Народная партия за свободу и демократию (VVD) призвала городской совет сотрудничать с операторами сети и другими заинтересованными сторонами для обеспечения более качественной работы экстренных служб.
Как сообщал ранее МИД Нидерландов, на саммите НАТО в Гааге ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6000 членов делегаций. В общей сложности на мероприятии будут присутствовать порядка 8500 человек.
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