https://ria.ru/20250324/pensii-2006835069.html

Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле

Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле - РИА Новости, 24.03.2025

Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле

Социальные пенсии, в том числе, по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца будут индексированы с 1 апреля, рассказал агентству... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T03:15:00+03:00

2025-03-24T03:15:00+03:00

2025-03-24T03:15:00+03:00

общество

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Социальные пенсии, в том числе, по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца будут индексированы с 1 апреля, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он напомнил, что размер индексации зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера. В текущем году социальные пенсии вырастут почти на 15%, в среднем до 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, увеличение затронет 4,2 миллиона человек.Конкретный размер выплат зависит от типа выплаты. “Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты", — отметил Виноградов.

https://ria.ru/20250304/pensiya-2002870921.html

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общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсии